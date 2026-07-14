Как установить публичную бета-версию macOS 27 на Mac

Apple снова щедра на бета-версии. После трех тестовых сборок для разработчиков компания открыла первую публичную бету macOS 27 Golden Gate. Теперь примерить свежую систему на свой Mac может любой желающий, а не только владельцы платного аккаунта разработчика. Заодно Apple выпустила публичную версию iOS 27 для владельцев iPhone, так что обновиться сегодня могут сразу все. Разбираемся, как поставить бету и ради чего вообще стоит рисковать.



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Где скачать публичную бету macOS 27

Сразу главное предупреждение. Любая тестовая сборка — это лотерея со стабильностью. Баги в бетах бывают разные: от мелких косметических глюков до проблем, которые способны превратить рабочий Mac в кирпич. Ставить такую систему на основной компьютер, от которого зависит ваша работа, я бы не советовал.

При этом беты macOS 27 держатся довольно уверенно. Из заметных шероховатостей — редкие подтормаживания и утечки памяти в Safari, а еще нестабильная работа функции Spaces, которую Apple переделывает под капотом. Мелочь, но на нее стоит закладываться.

Есть и другой нюанс. По мере выхода новых сборок то, что работало вчера, может сломаться завтра, ведь Apple постоянно вносит серьезные изменения в основу системы. Стабильность гуляет от беты к бете, так что устанавливайте с холодной головой. И если что-то пойдет не так, всегда можно откатиться на macOS 26 Tahoe.

Сама установка занимает пару минут. Вот пошаговая инструкция:

Зарегистрируйте Mac в программе бета-тестирования на сайте beta.apple.com Откройте «Системные настройки» — «Основные» — «Обновление ПО» Нажмите кнопку «i» рядом с пунктом «Бета-обновления» В выпадающем меню справа сверху выберите Общедоступная бета-версия macOS 27 Golden Gate Нажмите «Готово»

После этого система сама подтянет обновление, останется только скачать и установить. Если кнопка с бетой не появилась, проверьте, что вошли в тот же Apple ID, под которым регистрировались в программе. А если что-то встало намертво, пишите в наш чат в Telegram или МАКС — там подскажут, что делать.

Новые функции macOS 27 Golden Gate

Главная звезда всех осенних обновлений Apple — новая Siri и умный ассистент на базе искусственного интеллекта. После того как система проиндексирует ваши данные из «Сообщений», «Почты» и других приложений, помощник научится отвечать на вопросы по вашему контенту, выполнять запросы и разбираться в контексте. Именно ради этого Apple и затеяла всю масштабную перестройку системы.

Заодно macOS 27 Golden Gate заметно подтянула поиск по системе. На macOS Tahoe 26 Spotlight работал через раз и откровенно раздражал: то файл не находился, то результаты выдавались с задержкой. В новой версии проблему почти вылечили, и поиск снова стал быстрым и предсказуемым. Оговорюсь: во время беты всякое возможно, так что идеальной работы пока никто не гарантирует.

Досталось и внешнему виду. Apple переработала эффект Liquid Glass, который на macOS Tahoe 26 многим показался сыроватым. Плюс появился единый радиус скругления углов у окон и приложений — раньше он гулял в зависимости от содержимого меню, а теперь везде одинаковый. Кстати, это лишь часть свежих находок: мы собрали 10 полезных функций macOS 27, о которых Apple умолчала на презентации.

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Apple Intelligence и другие функции macOS 27

Функции Apple Intelligence в новой системе тоже прокачали. Инструменты для работы с текстом стали шустрее и удобнее, подтянулась «Визуальная интеллектуальность», а еще появился конструктор расширений для Safari, который собирает дополнения прямо из обычных текстовых команд. Описали словами, что нужно, и получили готовое расширение.

Похожую магию завезли и в «Быстрые команды». Теперь сценарий можно собрать по текстовому описанию, а не вручную нанизывать шаги друг на друга — для новичков прежний конструктор выглядел пугающе. Все это работает в связке с новым ассистентом, и, если хотите, мы подробно расписали, как включить умную Siri AI на вашем устройстве.

Отдельно отмечу «Дублирование iPhone». Приложение научилось работать с гибкими соотношениями сторон экрана. Многие видят в этом первый шаг Apple к подготовке iOS-приложений под будущий складной iPhone. Официально компания ничего такого не подтверждала, так что пока это лишь красивая теория, но повод присмотреться.

Стоит ли устанавливать бету macOS 27

Ответ зависит от того, что за Mac у вас на столе. Если это единственный компьютер, на котором вы работаете, лучше дождаться стабильного релиза осенью. Беты бодрые, но риск словить неприятный баг никуда не делся.

А вот если под рукой есть второй Mac или незанятый раздел диска, поиграться с новой Siri, поиском и Liquid Glass вполне можно уже сейчас. Только перед установкой обязательно сделайте резервную копию Time Machine — это спасет данные, если что-то пойдет не по плану.

В целом macOS 27 Golden Gate выглядит как заявка на серьезное обновление, а не косметический апдейт. Умная Siri, переработанный поиск и подтянутый Liquid Glass складываются в ощутимый шаг вперед. Главное — дождаться, когда Apple отшлифует все шероховатости. А до этого момента спокойно тестируйте бету на запасном устройстве, держите наготове резервную копию и не спешите переносить на нее важные рабочие проекты.