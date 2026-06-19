macOS 27 Golden Gate: 10 полезных функций, которые Apple не показала на презентации

Миша Королев

На WWDC26 центром презентации стали Siri и обновления для iPhone, а про Mac Apple почти ничего конкретного не сказала. Но в macOS Golden Gate спрятано много полезных мелочей: от наконец-то работающего поиска в Почте до ускорения Safari и рисования прямо на компьютере. Разбираем, что из этого реально пригодится в повседневной работе. Первая бета для разработчиков уже доступна: при желании macOS 27 можно установить на Mac прямо сейчас по нашей инструкции. Публичную бету ждём в июле, а полноценный релиз выйдет этой осенью. Если Apple не изменит привычному графику, рассчитывайте на сентябрь.

В macOS 27 тоже можно найти много интересных функций. Фото.

В macOS 27 тоже можно найти много интересных функций

ПОДПИШИСЬ НА КАНАЛ "СУНДУК АЛИ-БАБЫ" В МАКС, ЧТОБЫ НЕ ПРОПУСКАТЬ САМЫЕ ТОПОВЫЕ ТОВАРЫ С ALIEXPRESS ПО ЛУЧШИМ ЦЕНАМ

Какие изменения появились в дизайне macOS Golden Gate

Кое-что Apple показала ещё на презентации: одинаковые скруглённые углы окон, более «стеклянные» иконки, плотные панели инструментов и возврат к привычному цветному боковому меню. Под новый облик системы пригодятся и свежие обои из macOS 27, их уже можно скачать. Но самое интересное замечаешь только в работе.

Какие изменения появились в дизайне macOS Golden Gate. В первую очередь Apple допилила дизайн операционки. Теперь тут нормальный Liquid Glass, а не как в Тахо. Фото.

В первую очередь Apple допилила дизайн операционки. Теперь тут нормальный Liquid Glass, а не как в Тахо

  • Название активной вкладки в боковом меню теперь выделено жирным
  • Большую часть раздражающих значков в строке меню из macOS Tahoe убрали
  • Жест «потянуть вниз, чтобы обновить» добавили в Safari, Почту и Календарь
  • Анимации в Mission Control и рабочих столах стали плавнее и не обрываются резко
  • Появилась поддержка ярких HDR-элементов интерфейса

По отдельности это мелочи, но вместе они делают систему аккуратнее и приятнее в ежедневной работе.

Рисование в Заметках и Freeform на Mac: что изменилось

Раньше рисовать от руки в Заметках и Freeform можно было только на iPhone и iPad. Теперь рисование добралось и до Mac: наброски можно делать прямо в этих приложениях.

В iMessage появилось отдельное приложение для рисования. Оно заменяет старую функцию рукописных сообщений, которая дебютировала ещё с iPhone 6.

Рисование в Заметках и Freeform на Mac: что изменилось. Видимо, скоро будем тыкать пальцем в экран MacBook. Фото.

Видимо, скоро будем тыкать пальцем в экран MacBook

Здесь нужна оговорка: это слух, а не подтверждённый факт. Все это намекает на будущий MacBook с сенсорным экраном. Официально такое устройство Apple не анонсировала, так что относиться к этому стоит как к догадке, но совпадений становится уже слишком много.

Почему Safari стал быстрее после обновления macOS 27

После обновления вы заметите ускорение в самых разных местах системы. Приложения запускаются быстрее, AirDrop работает шустрее, да и новую учётную запись пользователя теперь можно создать заметно быстрее.

Отдельно Apple занялась браузером Safari:

  • Более плавная прокрутка, анимации и графика, лучше работают веб-приложения
  • Ускорена обработка скриптов на сайтах
  • Стартовая страница загружается быстрее и аккуратнее перестраивается при изменении размера окна

Если вы много времени проводите в браузере, именно ускорение Safari заметите раньше всего остального. Любите быть в курсе таких фишек? Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и МАКС.

Новые возможности внешних дисплеев на Mac

Новые возможности внешних дисплеев на Mac. Можете крутить экраны как хотите, новая macOS запомнит их расположение. Фото.

Можете крутить экраны как хотите, новая macOS запомнит их расположение

Хорошая новость для тех, кто работает за несколькими экранами: macOS Golden Gate лучше запоминает расположение окон на разных мониторах. После переподключения они реже разъезжаются куда попало.

Владельцам сверхшироких мониторов добавили поддержку более высокого разрешения и частоты обновления: Apple отдельно называет 5K при 120 Гц. На больших экранах это значит более чёткую и плавную картинку.

Как управлять iPhone через Mac после обновления

Функция «Зеркалирование iPhone» позволяет управлять телефоном прямо с Mac. Удобно, когда телефон лежит в сумке, а вам нужно быстро закрыть уведомление или что-то проверить. В macOS Golden Gate у неё сразу три заметных улучшения.

Как управлять iPhone через Mac после обновления. Доработали и видеоповтор iPhone. Фото.

Доработали и видеоповтор iPhone

  • Окно приложения можно увеличить, чтобы видеть больше содержимого на экране
  • Появился доступ к Пункту управления: можно переключать настройки или даже подать сигнал на Apple Watch, чтобы найти часы
  • Стало можно смотреть защищённое видео: например, скачанные на телефон фильмы из Netflix или HBO прямо с Mac

Последний пункт особенно полезен, если вы качаете видео на iPhone в дорогу, а потом хотите досмотреть его на большом экране.

Как работает новый поиск в Почте на Mac

Почта — одно из главных приложений на Mac, но её поиск долгое время работал откровенно плохо. В macOS Golden Gate Apple перестроила основу поиска, на которой держатся Spotlight, Фото и Почта.

Если у вас огромный почтовый ящик с тысячами писем, поиск выдаёт заметно более точные результаты. За это отвечает новая система ранжирования: она ставит на первое место не свежесть письма, а его соответствие запросу.

Ещё поиск понимает смысл, а не только точную формулировку. Например, запрос «стоматолог» найдёт письма и про «стоматологическую клинику». Это экономит время, когда вы не помните точных слов из нужного письма.

Что нового в приложении Подкасты для macOS 27

Видеоподкасты появились ещё в iOS 26.4, но на Mac их не было вплоть до macOS Golden Gate. Теперь картинка показывается автоматически при запуске видеоподкаста.

Что нового в приложении Подкасты для macOS 27. Видеоподкасты доехали и до macOS. Фото.

Видеоподкасты доехали и до macOS

Управление здесь простое:

  • Кнопка «Выключить видео» на экране воспроизведения переводит в режим только звука
  • Клик по видео делает его больше
  • Режим «картинка в картинке» позволяет оставить видео поверх остальных окон

Экспорт заметок в Markdown на Mac

Markdown — это простой способ оформлять обычный текст: например, двумя звёздочками выделяют слово жирным, а решётками задают заголовок. Этот формат стал стандартом на Reddit и GitHub, в Discord и при работе с нейросетями.

Если вы пишете черновики в Заметках, в macOS Golden Gate появился быстрый способ скопировать как Markdown. Выделите фрагмент или всю заметку, откройте меню «Правка» и выберите «Скопировать как Markdown». После этого текст можно вставить в любой редактор, который понимает формат.

Автоматизация на Mac с Apple Intelligence

Приложение «Команды» (автоматизация повторяющихся действий) ощутимо поумнело. Оно само соберёт автоматизацию с помощью Apple Intelligence, и больше не нужно вручную копаться в длинном списке действий.

Автоматизация на Mac с Apple Intelligence. Вы можете простыми словами описать, что хотите получить, а Mac сам соберет автоматизацию. Фото.

Вы можете простыми словами описать, что хотите получить, а Mac сам соберет автоматизацию

Добавили и несколько важных возможностей:

  • Блоки «если — иначе» для более гибкой логики
  • Автоматизации на основе скриншотов и уведомлений
  • Изменение размера и положения окон на экране
  • Хранение данных внутри команды
  • Более умное считывание того, что показано на экране

Как включить отображение Ethernet в строке меню macOS

Мелочь, но удобная: если в строке меню включён значок Wi-Fi, при подключении по кабелю он покажет значок проводного Ethernet. Так сразу видно, через какое подключение работает Mac, а проводное обычно быстрее и стабильнее.

Включить отображение можно в «Системных настройках», в разделе «Строка меню», активировав элемент Wi-Fi. Не смогли найти нужную настройку или с ней что-то не так? Пишите в наш чатик в Telegram или МАКС, там точно помогут.

Стоит ли ждать обновления до macOS Golden Gate

Громких революций в macOS Golden Gate нет: основную ставку Apple сделала на новую умную Siri с ИИ. Но набор улучшений выглядит здравым: рабочий поиск в Почте, ускоренный Safari, аккуратное поведение окон на нескольких мониторах и доросший до удобства режим зеркалирования iPhone.

Спешить с установкой ранней беты не стоит: это версия для разработчиков, и на основном компьютере ей не место. А вот дождаться публичной беты в июле или стабильного релиза осенью имеет смысл почти всем владельцам Mac. Обновление бесплатное, а пользу вы почувствуете в обычных задачах, а не только в эффектных демонстрациях.

MacOSmacOS 27Обновление iOS и устройств Apple
Новости по теме: macOS 27
16 устройств Apple, которые не получат обновление в 2026 году. Фото.
16 устройств Apple, которые не получат обновление в 2026 году
Чем macOS Golden Gate отличается от macOS Tahoe: разбор всех изменений. Фото.
Чем macOS Golden Gate отличается от macOS Tahoe: разбор всех изменений
Где скачать обои из iOS 27 и macOS 27 Golden Gate. Фото.
Где скачать обои из iOS 27 и macOS 27 Golden Gate