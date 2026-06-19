macOS 27 Golden Gate: 10 полезных функций, которые Apple не показала на презентации

На WWDC26 центром презентации стали Siri и обновления для iPhone, а про Mac Apple почти ничего конкретного не сказала. Но в macOS Golden Gate спрятано много полезных мелочей: от наконец-то работающего поиска в Почте до ускорения Safari и рисования прямо на компьютере. Разбираем, что из этого реально пригодится в повседневной работе. Первая бета для разработчиков уже доступна: при желании macOS 27 можно установить на Mac прямо сейчас по нашей инструкции. Публичную бету ждём в июле, а полноценный релиз выйдет этой осенью. Если Apple не изменит привычному графику, рассчитывайте на сентябрь.



ПОДПИШИСЬ НА КАНАЛ "СУНДУК АЛИ-БАБЫ" В МАКС, ЧТОБЫ НЕ ПРОПУСКАТЬ САМЫЕ ТОПОВЫЕ ТОВАРЫ С ALIEXPRESS ПО ЛУЧШИМ ЦЕНАМ

Какие изменения появились в дизайне macOS Golden Gate

Кое-что Apple показала ещё на презентации: одинаковые скруглённые углы окон, более «стеклянные» иконки, плотные панели инструментов и возврат к привычному цветному боковому меню. Под новый облик системы пригодятся и свежие обои из macOS 27, их уже можно скачать. Но самое интересное замечаешь только в работе.

Название активной вкладки в боковом меню теперь выделено жирным

Большую часть раздражающих значков в строке меню из macOS Tahoe убрали

Жест «потянуть вниз, чтобы обновить» добавили в Safari, Почту и Календарь

Анимации в Mission Control и рабочих столах стали плавнее и не обрываются резко

Появилась поддержка ярких HDR-элементов интерфейса

По отдельности это мелочи, но вместе они делают систему аккуратнее и приятнее в ежедневной работе.

Рисование в Заметках и Freeform на Mac: что изменилось

Раньше рисовать от руки в Заметках и Freeform можно было только на iPhone и iPad. Теперь рисование добралось и до Mac: наброски можно делать прямо в этих приложениях.

В iMessage появилось отдельное приложение для рисования. Оно заменяет старую функцию рукописных сообщений, которая дебютировала ещё с iPhone 6.

Здесь нужна оговорка: это слух, а не подтверждённый факт. Все это намекает на будущий MacBook с сенсорным экраном. Официально такое устройство Apple не анонсировала, так что относиться к этому стоит как к догадке, но совпадений становится уже слишком много.

Почему Safari стал быстрее после обновления macOS 27

После обновления вы заметите ускорение в самых разных местах системы. Приложения запускаются быстрее, AirDrop работает шустрее, да и новую учётную запись пользователя теперь можно создать заметно быстрее.

Отдельно Apple занялась браузером Safari:

Более плавная прокрутка, анимации и графика, лучше работают веб-приложения

Ускорена обработка скриптов на сайтах

Стартовая страница загружается быстрее и аккуратнее перестраивается при изменении размера окна

Если вы много времени проводите в браузере, именно ускорение Safari заметите раньше всего остального. Любите быть в курсе таких фишек? Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и МАКС.

Новые возможности внешних дисплеев на Mac

Хорошая новость для тех, кто работает за несколькими экранами: macOS Golden Gate лучше запоминает расположение окон на разных мониторах. После переподключения они реже разъезжаются куда попало.

Владельцам сверхшироких мониторов добавили поддержку более высокого разрешения и частоты обновления: Apple отдельно называет 5K при 120 Гц. На больших экранах это значит более чёткую и плавную картинку.

Как управлять iPhone через Mac после обновления

Функция «Зеркалирование iPhone» позволяет управлять телефоном прямо с Mac. Удобно, когда телефон лежит в сумке, а вам нужно быстро закрыть уведомление или что-то проверить. В macOS Golden Gate у неё сразу три заметных улучшения.

Окно приложения можно увеличить, чтобы видеть больше содержимого на экране

Появился доступ к Пункту управления: можно переключать настройки или даже подать сигнал на Apple Watch, чтобы найти часы

Стало можно смотреть защищённое видео: например, скачанные на телефон фильмы из Netflix или HBO прямо с Mac

Последний пункт особенно полезен, если вы качаете видео на iPhone в дорогу, а потом хотите досмотреть его на большом экране.

Как работает новый поиск в Почте на Mac

Почта — одно из главных приложений на Mac, но её поиск долгое время работал откровенно плохо. В macOS Golden Gate Apple перестроила основу поиска, на которой держатся Spotlight, Фото и Почта.

Если у вас огромный почтовый ящик с тысячами писем, поиск выдаёт заметно более точные результаты. За это отвечает новая система ранжирования: она ставит на первое место не свежесть письма, а его соответствие запросу.

Ещё поиск понимает смысл, а не только точную формулировку. Например, запрос «стоматолог» найдёт письма и про «стоматологическую клинику». Это экономит время, когда вы не помните точных слов из нужного письма.

Что нового в приложении Подкасты для macOS 27

Видеоподкасты появились ещё в iOS 26.4, но на Mac их не было вплоть до macOS Golden Gate. Теперь картинка показывается автоматически при запуске видеоподкаста.

Управление здесь простое:

Кнопка «Выключить видео» на экране воспроизведения переводит в режим только звука

Клик по видео делает его больше

Режим «картинка в картинке» позволяет оставить видео поверх остальных окон

Экспорт заметок в Markdown на Mac

Markdown — это простой способ оформлять обычный текст: например, двумя звёздочками выделяют слово жирным, а решётками задают заголовок. Этот формат стал стандартом на Reddit и GitHub, в Discord и при работе с нейросетями.

Если вы пишете черновики в Заметках, в macOS Golden Gate появился быстрый способ скопировать как Markdown. Выделите фрагмент или всю заметку, откройте меню «Правка» и выберите «Скопировать как Markdown». После этого текст можно вставить в любой редактор, который понимает формат.

Автоматизация на Mac с Apple Intelligence

Приложение «Команды» (автоматизация повторяющихся действий) ощутимо поумнело. Оно само соберёт автоматизацию с помощью Apple Intelligence, и больше не нужно вручную копаться в длинном списке действий.

Добавили и несколько важных возможностей:

Блоки «если — иначе» для более гибкой логики

Автоматизации на основе скриншотов и уведомлений

Изменение размера и положения окон на экране

Хранение данных внутри команды

Более умное считывание того, что показано на экране

Как включить отображение Ethernet в строке меню macOS

Мелочь, но удобная: если в строке меню включён значок Wi-Fi, при подключении по кабелю он покажет значок проводного Ethernet. Так сразу видно, через какое подключение работает Mac, а проводное обычно быстрее и стабильнее.

Включить отображение можно в «Системных настройках», в разделе «Строка меню», активировав элемент Wi-Fi. Не смогли найти нужную настройку или с ней что-то не так? Пишите в наш чатик в Telegram или МАКС, там точно помогут.

Стоит ли ждать обновления до macOS Golden Gate

Громких революций в macOS Golden Gate нет: основную ставку Apple сделала на новую умную Siri с ИИ. Но набор улучшений выглядит здравым: рабочий поиск в Почте, ускоренный Safari, аккуратное поведение окон на нескольких мониторах и доросший до удобства режим зеркалирования iPhone.

Спешить с установкой ранней беты не стоит: это версия для разработчиков, и на основном компьютере ей не место. А вот дождаться публичной беты в июле или стабильного релиза осенью имеет смысл почти всем владельцам Mac. Обновление бесплатное, а пользу вы почувствуете в обычных задачах, а не только в эффектных демонстрациях.