macOS 27 Golden Gate: 10 полезных функций, которые Apple не показала на презентации
На WWDC26 центром презентации стали Siri и обновления для iPhone, а про Mac Apple почти ничего конкретного не сказала. Но в macOS Golden Gate спрятано много полезных мелочей: от наконец-то работающего поиска в Почте до ускорения Safari и рисования прямо на компьютере. Разбираем, что из этого реально пригодится в повседневной работе. Первая бета для разработчиков уже доступна: при желании macOS 27 можно установить на Mac прямо сейчас по нашей инструкции. Публичную бету ждём в июле, а полноценный релиз выйдет этой осенью. Если Apple не изменит привычному графику, рассчитывайте на сентябрь.
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Какие изменения появились в дизайне macOS Golden Gate
Кое-что Apple показала ещё на презентации: одинаковые скруглённые углы окон, более «стеклянные» иконки, плотные панели инструментов и возврат к привычному цветному боковому меню. Под новый облик системы пригодятся и свежие обои из macOS 27, их уже можно скачать. Но самое интересное замечаешь только в работе.
- Название активной вкладки в боковом меню теперь выделено жирным
- Большую часть раздражающих значков в строке меню из macOS Tahoe убрали
- Жест «потянуть вниз, чтобы обновить» добавили в Safari, Почту и Календарь
- Анимации в Mission Control и рабочих столах стали плавнее и не обрываются резко
- Появилась поддержка ярких HDR-элементов интерфейса
По отдельности это мелочи, но вместе они делают систему аккуратнее и приятнее в ежедневной работе.
Рисование в Заметках и Freeform на Mac: что изменилось
Раньше рисовать от руки в Заметках и Freeform можно было только на iPhone и iPad. Теперь рисование добралось и до Mac: наброски можно делать прямо в этих приложениях.
В iMessage появилось отдельное приложение для рисования. Оно заменяет старую функцию рукописных сообщений, которая дебютировала ещё с iPhone 6.
Здесь нужна оговорка: это слух, а не подтверждённый факт. Все это намекает на будущий MacBook с сенсорным экраном. Официально такое устройство Apple не анонсировала, так что относиться к этому стоит как к догадке, но совпадений становится уже слишком много.
Почему Safari стал быстрее после обновления macOS 27
После обновления вы заметите ускорение в самых разных местах системы. Приложения запускаются быстрее, AirDrop работает шустрее, да и новую учётную запись пользователя теперь можно создать заметно быстрее.
Отдельно Apple занялась браузером Safari:
- Более плавная прокрутка, анимации и графика, лучше работают веб-приложения
- Ускорена обработка скриптов на сайтах
- Стартовая страница загружается быстрее и аккуратнее перестраивается при изменении размера окна
Если вы много времени проводите в браузере, именно ускорение Safari заметите раньше всего остального. Любите быть в курсе таких фишек? Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и МАКС.
Новые возможности внешних дисплеев на Mac
Хорошая новость для тех, кто работает за несколькими экранами: macOS Golden Gate лучше запоминает расположение окон на разных мониторах. После переподключения они реже разъезжаются куда попало.
Владельцам сверхшироких мониторов добавили поддержку более высокого разрешения и частоты обновления: Apple отдельно называет 5K при 120 Гц. На больших экранах это значит более чёткую и плавную картинку.
Как управлять iPhone через Mac после обновления
Функция «Зеркалирование iPhone» позволяет управлять телефоном прямо с Mac. Удобно, когда телефон лежит в сумке, а вам нужно быстро закрыть уведомление или что-то проверить. В macOS Golden Gate у неё сразу три заметных улучшения.
- Окно приложения можно увеличить, чтобы видеть больше содержимого на экране
- Появился доступ к Пункту управления: можно переключать настройки или даже подать сигнал на Apple Watch, чтобы найти часы
- Стало можно смотреть защищённое видео: например, скачанные на телефон фильмы из Netflix или HBO прямо с Mac
Последний пункт особенно полезен, если вы качаете видео на iPhone в дорогу, а потом хотите досмотреть его на большом экране.
Как работает новый поиск в Почте на Mac
Почта — одно из главных приложений на Mac, но её поиск долгое время работал откровенно плохо. В macOS Golden Gate Apple перестроила основу поиска, на которой держатся Spotlight, Фото и Почта.
Если у вас огромный почтовый ящик с тысячами писем, поиск выдаёт заметно более точные результаты. За это отвечает новая система ранжирования: она ставит на первое место не свежесть письма, а его соответствие запросу.
Ещё поиск понимает смысл, а не только точную формулировку. Например, запрос «стоматолог» найдёт письма и про «стоматологическую клинику». Это экономит время, когда вы не помните точных слов из нужного письма.
Что нового в приложении Подкасты для macOS 27
Видеоподкасты появились ещё в iOS 26.4, но на Mac их не было вплоть до macOS Golden Gate. Теперь картинка показывается автоматически при запуске видеоподкаста.
Управление здесь простое:
- Кнопка «Выключить видео» на экране воспроизведения переводит в режим только звука
- Клик по видео делает его больше
- Режим «картинка в картинке» позволяет оставить видео поверх остальных окон
Экспорт заметок в Markdown на Mac
Markdown — это простой способ оформлять обычный текст: например, двумя звёздочками выделяют слово жирным, а решётками задают заголовок. Этот формат стал стандартом на Reddit и GitHub, в Discord и при работе с нейросетями.
Если вы пишете черновики в Заметках, в macOS Golden Gate появился быстрый способ скопировать как Markdown. Выделите фрагмент или всю заметку, откройте меню «Правка» и выберите «Скопировать как Markdown». После этого текст можно вставить в любой редактор, который понимает формат.
Автоматизация на Mac с Apple Intelligence
Приложение «Команды» (автоматизация повторяющихся действий) ощутимо поумнело. Оно само соберёт автоматизацию с помощью Apple Intelligence, и больше не нужно вручную копаться в длинном списке действий.
Добавили и несколько важных возможностей:
- Блоки «если — иначе» для более гибкой логики
- Автоматизации на основе скриншотов и уведомлений
- Изменение размера и положения окон на экране
- Хранение данных внутри команды
- Более умное считывание того, что показано на экране
Как включить отображение Ethernet в строке меню macOS
Мелочь, но удобная: если в строке меню включён значок Wi-Fi, при подключении по кабелю он покажет значок проводного Ethernet. Так сразу видно, через какое подключение работает Mac, а проводное обычно быстрее и стабильнее.
Включить отображение можно в «Системных настройках», в разделе «Строка меню», активировав элемент Wi-Fi. Не смогли найти нужную настройку или с ней что-то не так? Пишите в наш чатик в Telegram или МАКС, там точно помогут.
Стоит ли ждать обновления до macOS Golden Gate
Громких революций в macOS Golden Gate нет: основную ставку Apple сделала на новую умную Siri с ИИ. Но набор улучшений выглядит здравым: рабочий поиск в Почте, ускоренный Safari, аккуратное поведение окон на нескольких мониторах и доросший до удобства режим зеркалирования iPhone.
Спешить с установкой ранней беты не стоит: это версия для разработчиков, и на основном компьютере ей не место. А вот дождаться публичной беты в июле или стабильного релиза осенью имеет смысл почти всем владельцам Mac. Обновление бесплатное, а пользу вы почувствуете в обычных задачах, а не только в эффектных демонстрациях.