Как откатиться с macOS 27 Golden Gate на macOS 26 Tahoe

Кирилл Пироженко

Установил macOS 27 Golden Gate, погонял обновлённый Liquid Glass, новую Siri и переделанный поиск, а через пару дней понял: на рабочем Mac бета только мешает. Часть программ глючит, плагины отваливаются, заряд тает быстрее обычного. Знакомая история? Когда вышла первая сборка, многие сразу бросились устанавливать macOS 27 Golden Gate, и без таких сюрпризов не обошлось. Так что давайте возвращаться на стабильную macOS 26 Tahoe. Сразу предупреждаю: волшебной кнопки «вернуть как было» у Apple нет, диск придётся стирать. Но если идти по шагам, уже через час Mac снова будет на проверенной системе.

Разбираемся с откатом macOS 27. Фото.

Разбираемся с откатом macOS 27

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Почему нельзя установить macOS Tahoe поверх Golden Gate

Главное, что нужно понять перед началом: поставить Tahoe поверх Golden Gate нельзя. macOS 27 это более новая версия системы, и установщик старой просто не даст накатиться сверху. Единственный рабочий путь, это полностью стереть внутренний диск и поставить Tahoe с нуля.

Почему нельзя установить macOS Tahoe поверх Golden Gate. Gelden Gate работает получше Tahoe, но жалобы все равно есть. Фото.

Gelden Gate работает получше Tahoe, но жалобы все равно есть

Отсюда вытекает вторая важная вещь. Golden Gate ставится только на Mac с чипами Apple (M1 и новее), потому что это первая macOS, которая окончательно простилась с процессорами Intel. Значит, разбираться с двумя способами загрузки не придётся: у вас точно Apple Silicon, и порядок действий будет один.

Кстати, на айфоне всё устроено мягче: мы уже разбирали, как откатиться с iOS 27 на iOS 26, и там стирать ничего не нужно. На Mac так не получится.

Почему нельзя установить macOS Tahoe поверх Golden Gate. На бете лучше не создавать резервные копии и хранить вариант от предыдущей ОС. Фото.

На бете лучше не создавать резервные копии и хранить вариант от предыдущей ОС

И третий нюанс, на котором спотыкаются чаще всего. Резервная копия Time Machine, сделанная уже на бете, не встанет обратно на Tahoe. Система не восстанавливает бэкап с более новой ОС на более старую. Поэтому если вы делали копию на Golden Gate, для возврата данных она не подойдёт, пригодится только старый бэкап с Tahoe или ручное копирование нужных файлов.

Вывод простой: без резервной копии за откат лучше не браться. Стирание уносит всё: документы, фото, программы, лицензии, пароли из связки ключей, если они не синхронизированы с iCloud.

Что нужно для возврата с macOS 27 на macOS 26

Соберите всё заранее, иначе процесс растянется на полдня. Минимальный набор такой:

  1. Загрузочная флешка с macOS Tahoe. Это основа всей затеи. Подробно расписывать создание тут не буду, у нас есть отдельная пошаговая инструкция с загрузочной флешкой, где всё показано по шагам, от команды в Терминале до готового установщика. Сделайте флешку по ней и возвращайтесь сюда.
  2. Резервная копия важных данных. Лучше ручная: скопируйте на внешний диск рабочие файлы, фотоархив, экспорт паролей, ключи лицензий. Если есть старый бэкап Time Machine ещё с Tahoe, отлично, он пригодится для полного восстановления. Если бэкапа не было вовсе, изучите нашу инструкцию по резервному копированию и сделайте копию прямо сейчас.
  3. Пароль администратора и интернет. Без пароля систему не поставить, а интернет понадобится для активации Mac после установки.

Ещё один совет: перед стиранием выйдите из Apple ID, iMessage и iCloud. Это снимет лишние привязки и избавит от вопросов на этапе настройки.Хотите первыми узнавать про свежие беты и стабильные релизы macOS? Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и МАКС.

Как установить macOS Tahoe с загрузочной флешки

Когда флешка готова, а данные в безопасности, переходим к самому откату. Порядок такой:

  1. Подключите загрузочную флешку с Tahoe к Mac.
  2. Полностью выключите компьютер через меню Apple.
  3. Нажмите и удерживайте кнопку питания, пока на экране не появится окно с параметрами загрузки.
  4. Выберите загрузочный диск с установщиком Tahoe и нажмите «Продолжить».
  5. В меню утилит откройте «Дисковую утилиту».
  6. Выберите внутренний диск Mac, на котором сейчас стоит Golden Gate, и нажмите «Стереть».
  7. Укажите формат APFS и подтвердите стирание. С этого момента бета удалена.
    8. Как установить macOS Tahoe с загрузочной флешки. Выберите установку macOS Tahoe. Фото.

    Выберите установку macOS Tahoe

  8. Закройте «Дисковую утилиту», вернитесь в меню и выберите «Установить macOS Tahoe».
  9. Укажите стёртый диск как целевой и дождитесь окончания установки.

В процессе Mac пару раз перезагрузится, это нормально. По времени всё вместе занимает от 40 минут до часа, многое зависит от модели и скорости флешки. Когда появится стандартный экран первоначальной настройки, значит, Golden Gate позади и вы снова на Tahoe.

Настройка Mac после чистой установки macOS Tahoe

Настройка Mac после чистой установки macOS Tahoe. Будьте готовы, что Mac придется настраивать с нуля. Фото.

Будьте готовы, что Mac придется настраивать с нуля

Сразу после установки Mac выглядит как только что распакованный: ни данных, ни программ, ни учёток. Дальше два сценария.

  • Если у вас остался бэкап Time Machine ещё со времён Tahoe, можно восстановить систему целиком через Ассистент миграции. Но я советую другой путь: восстанавливайте только документы и медиа, а программы переставить заново. Так вы не утащите обратно мусор и старые сбои.
  • Если копии не было, просто войдите в Apple ID, и часть данных подтянется из iCloud: контакты, заметки, фото, пароли из связки ключей. Остальное вернёте вручную с внешнего диска.

И главный практический вывод: флешку не выбрасывайте. Загрузочный установщик Tahoe это удобный инструмент на будущее, с ним можно за час реанимировать любой совместимый Mac. А когда Golden Gate выйдет в стабильной версии осенью, вы спокойно обновитесь уже без рисков беты.

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