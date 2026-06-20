Как откатиться с macOS 27 Golden Gate на macOS 26 Tahoe

Установил macOS 27 Golden Gate, погонял обновлённый Liquid Glass, новую Siri и переделанный поиск, а через пару дней понял: на рабочем Mac бета только мешает. Часть программ глючит, плагины отваливаются, заряд тает быстрее обычного. Знакомая история? Когда вышла первая сборка, многие сразу бросились устанавливать macOS 27 Golden Gate, и без таких сюрпризов не обошлось. Так что давайте возвращаться на стабильную macOS 26 Tahoe. Сразу предупреждаю: волшебной кнопки «вернуть как было» у Apple нет, диск придётся стирать. Но если идти по шагам, уже через час Mac снова будет на проверенной системе.



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Почему нельзя установить macOS Tahoe поверх Golden Gate

Главное, что нужно понять перед началом: поставить Tahoe поверх Golden Gate нельзя. macOS 27 это более новая версия системы, и установщик старой просто не даст накатиться сверху. Единственный рабочий путь, это полностью стереть внутренний диск и поставить Tahoe с нуля.

Отсюда вытекает вторая важная вещь. Golden Gate ставится только на Mac с чипами Apple (M1 и новее), потому что это первая macOS, которая окончательно простилась с процессорами Intel. Значит, разбираться с двумя способами загрузки не придётся: у вас точно Apple Silicon, и порядок действий будет один.

Кстати, на айфоне всё устроено мягче: мы уже разбирали, как откатиться с iOS 27 на iOS 26, и там стирать ничего не нужно. На Mac так не получится.

И третий нюанс, на котором спотыкаются чаще всего. Резервная копия Time Machine, сделанная уже на бете, не встанет обратно на Tahoe. Система не восстанавливает бэкап с более новой ОС на более старую. Поэтому если вы делали копию на Golden Gate, для возврата данных она не подойдёт, пригодится только старый бэкап с Tahoe или ручное копирование нужных файлов.

Вывод простой: без резервной копии за откат лучше не браться. Стирание уносит всё: документы, фото, программы, лицензии, пароли из связки ключей, если они не синхронизированы с iCloud.

Что нужно для возврата с macOS 27 на macOS 26

Соберите всё заранее, иначе процесс растянется на полдня. Минимальный набор такой:

Загрузочная флешка с macOS Tahoe. Это основа всей затеи. Подробно расписывать создание тут не буду, у нас есть отдельная пошаговая инструкция с загрузочной флешкой, где всё показано по шагам, от команды в Терминале до готового установщика. Сделайте флешку по ней и возвращайтесь сюда. Резервная копия важных данных. Лучше ручная: скопируйте на внешний диск рабочие файлы, фотоархив, экспорт паролей, ключи лицензий. Если есть старый бэкап Time Machine ещё с Tahoe, отлично, он пригодится для полного восстановления. Если бэкапа не было вовсе, изучите нашу инструкцию по резервному копированию и сделайте копию прямо сейчас. Пароль администратора и интернет. Без пароля систему не поставить, а интернет понадобится для активации Mac после установки.

Ещё один совет: перед стиранием выйдите из Apple ID, iMessage и iCloud. Это снимет лишние привязки и избавит от вопросов на этапе настройки.Хотите первыми узнавать про свежие беты и стабильные релизы macOS? Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и МАКС.

Как установить macOS Tahoe с загрузочной флешки

Когда флешка готова, а данные в безопасности, переходим к самому откату. Порядок такой:

Подключите загрузочную флешку с Tahoe к Mac. Полностью выключите компьютер через меню Apple. Нажмите и удерживайте кнопку питания, пока на экране не появится окно с параметрами загрузки. Выберите загрузочный диск с установщиком Tahoe и нажмите «Продолжить». В меню утилит откройте «Дисковую утилиту». Выберите внутренний диск Mac, на котором сейчас стоит Golden Gate, и нажмите «Стереть». Укажите формат APFS и подтвердите стирание. С этого момента бета удалена. Закройте «Дисковую утилиту», вернитесь в меню и выберите «Установить macOS Tahoe». Укажите стёртый диск как целевой и дождитесь окончания установки.

В процессе Mac пару раз перезагрузится, это нормально. По времени всё вместе занимает от 40 минут до часа, многое зависит от модели и скорости флешки. Когда появится стандартный экран первоначальной настройки, значит, Golden Gate позади и вы снова на Tahoe.

Настройка Mac после чистой установки macOS Tahoe

Сразу после установки Mac выглядит как только что распакованный: ни данных, ни программ, ни учёток. Дальше два сценария.

Если у вас остался бэкап Time Machine ещё со времён Tahoe, можно восстановить систему целиком через Ассистент миграции. Но я советую другой путь: восстанавливайте только документы и медиа , а программы переставить заново. Так вы не утащите обратно мусор и старые сбои.

ещё со времён Tahoe, можно восстановить систему целиком через Ассистент миграции. Но я советую другой путь: восстанавливайте , а программы переставить заново. Так вы не утащите обратно мусор и старые сбои. Если копии не было, просто войдите в Apple ID, и часть данных подтянется из iCloud: контакты, заметки, фото, пароли из связки ключей. Остальное вернёте вручную с внешнего диска.

И главный практический вывод: флешку не выбрасывайте. Загрузочный установщик Tahoe это удобный инструмент на будущее, с ним можно за час реанимировать любой совместимый Mac. А когда Golden Gate выйдет в стабильной версии осенью, вы спокойно обновитесь уже без рисков беты.

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