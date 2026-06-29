Chrome на Mac жрёт память и тормозит? Включите эту настройку, и все будет летать

Chrome давно ругают за то, что он съедает оперативную память и замедляет компьютер при большом числе открытых вкладок. Однако мало кто знает, что в браузере Гугл есть одна функция, которая решает эту проблему без покупки нового устройства. Она усыпляет вкладки, которыми вы не пользуетесь, и возвращает память остальным программам. Сегодня разбираемся с тем, что это за волшебная фича такая, как она работает и что дает по факту. Тем более, что Хром может скачивать 4 ГБ файлов, а вы этого даже не замечаете.



Почему Chrome тормозит при множестве вкладок

На самом деле причина тормозов не всегда в тяжёлых расширениях. Каждая активная вкладка занимает память, и сколько именно — зависит от того, что в ней загружено: тяжёлый сайт с рекламой и видео ест больше, чем простая страница с текстом. Дошло до того, что наш эксперт по Apple Кирилл Пироженко и вовсе отказался от Хрома в пользу Сафари.

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Важен и второй фактор — как долго вкладка открыта. А ведь вкладки в Хроме можно сделать вертикальными. Чем дольше висят десятки вкладок, тем больше оперативной памяти они суммарно забирают, и тем меньше её остаётся системе и другим приложениям. На слабом ноутбуке это особенно заметно: даже закрытие лишних вкладок начинает подтормаживать, а запуск любой программы сопровождается долгим «думающим» курсором.

Как включить «Экономию памяти» в Chrome

Нужная настройка называется «Экономия памяти» (Memory saver) и появилась в Chrome ещё с версии 110 в 2023 году, но многие о ней даже не знали. А между тем включается она всего за несколько кликов:

Откройте меню из трёх точек в углу окна Chrome Выберите «Настройки» Перейдите в раздел «Производительность» Включите переключатель «Экономия памяти»

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Принцип работы простой. Функция отключает вкладки, которыми вы сейчас не пользуетесь, и освобождает память для активных вкладок и других программ. Когда вы вернётесь к усыплённой вкладке, она перезагрузится — на это уйдёт пара секунд или чуть больше. А знаете, на что еще уйдет пара секунд? На подписку на канал Сундук Али-Бабы с лучшими товарами с АлиЭкспресс, Озон, ВБ и ЯМаркета.

Если вам интересна тема разгрузки браузера, посмотрите также наш материал о том, как Chrome перестал жрать оперативку на Mac после обновления движка.

Три режима экономии памяти в Chrome и какой выбрать

По умолчанию Chrome выбирает сбалансированный режим — вкладки усыпляются через «оптимальный» промежуток времени. Это компромисс: память экономится, но вкладки остаются под рукой.

Есть ещё два варианта на разных полюсах:

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Умеренный — усыпляет вкладки дольше всего, экономит память слабее

— усыпляет вкладки дольше всего, экономит память слабее Максимальный — отправляет вкладки в сон быстро, экономит память сильнее, но чаще приходится ждать перезагрузки

Автор оригинала предпочитает режим по умолчанию: он даёт лучшее из обоих миров — и память бережёт, и не заставляет ждать каждый раз при переключении вкладок. Логика понятная: мало кому хочется ждать пару секунд при каждом возврате к вкладке.

Что ещё замедляет Chrome помимо вкладок

Лишние вкладки — не единственная причина тормозов. Старая версия Chrome, перегруженные рекламой сайты и плохо оптимизированные расширения тоже бьют по скорости работы браузера и всего компьютера.

Часть этих факторов под вашим контролем: держите Chrome в актуальной версии и не ставьте устаревшие расширения. А вот количество рекламы, скриптов и автозапускающихся видео на сайтах вы регулировать не можете — поэтому «Экономия памяти» и берёт часть нагрузки на себя автоматически.

Кстати, у Chrome есть и менее очевидные сценарии — например, как удалённо управлять компьютером Mac или Windows прямо из браузера.

Кому стоит включить эту настройку

Функция точно пригодится тем, кто работает на слабом или не самом новом ноутбуке и держит открытыми десятки вкладок одновременно. Если у вас мощный Mac с большим запасом памяти и вы редко открываете больше нескольких вкладок, разница будет почти незаметна — можно не включать.

Главный компромисс честный: вы экономите память, но иногда ждёте пару секунд на перезагрузку усыплённой вкладки. Для большинства это куда приятнее, чем подвисший курсор и перезагрузка всего компьютера. Если Chrome регулярно тормозит вашу работу — включить «Экономию памяти» стоит хотя бы для проверки, это бесплатно и обратимо.