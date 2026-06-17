Mac не даёт вставить команду в Терминал — что это значит и опасно ли

Кирилл Пироженко

Вы наверняка хоть раз вставляли команду в Терминал. Нашли решение проблемы на форуме, скопировали строчку, нажали Cmd+V и ждали результата. А в последнее время Mac вдруг стал показывать предупреждение, и команда просто не запускалась. Без всяких объяснений. Злоумышленники всё чаще находят дыры в защите Mac, так что лишняя осторожность тут не помешает. Теперь Apple наконец рассказала, что происходило всё это время.

Вставлять команды в Терминал без разбору стало просто опасно. Фото.

Вставлять команды в Терминал без разбору стало просто опасно

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Зачем Mac предупреждает при вставке команд в Терминал

Функция появилась ещё в марте вместе с обновлением macOS Tahoe 26.4. Тогда Mac начал блокировать вставленные в Терминал команды, но никто из Apple не пояснил, зачем это нужно. В понедельник компания выпустила официальный документ поддержки и разложила всё по полочкам.

Иногда опасная атака маскируется под дружескую помощь. Всплывающее окно обещает быстро починить Mac. Незнакомец в чате предлагает «волшебную» команду, которая якобы решит вашу проблему за секунду. Вам остаётся только скопировать строчку и вставить её в Терминал, командную строку macOS.

Зачем Mac предупреждает при вставке команд в Терминал. Через Терминал можно выполнять разные команды, для которых нет кнопок в меню или тумблеров в настройках. Фото.

Через Терминал можно выполнять разные команды, для которых нет кнопок в меню или тумблеров в настройках

Вот тут и кроется ловушка. Как только вы вставляете чужую команду и запускаете её, вы фактически отдаёте мошеннику доступ к компьютеру. Причём добровольно, своими руками.

Новая защита Apple раздражает опытных пользователей, это правда. Но нацелена она на конкретную и быстро набирающую обороты схему: убедить владельца Mac собственноручно установить вредоносное ПО. И это не единичная история: недавно даже ИИ сумел обойти защиту Mac, на которую Apple потратила годы.

Что такое ClickFix и почему он опасен для Mac

У этого приёма есть название, ClickFix. И он давно перестал быть редкостью. По данным ESET, за первую половину 2025 года активность таких атак выросла больше чем на 500%. А исследователи насчитали, что на ClickFix пришлось больше половины всех заражений Mac за год. Это уже основной способ доставки малвари на Mac, а не какая-то экзотика.

Логика простая. Вам показывают поддельную страницу или всплывающее окно, иногда сообщение в мессенджере. Там написано, что с вашим Mac что-то не так: сломался плеер, не открывается сайт, не проходит проверка «вы не робот». И тут же предлагают команду, которая всё «исправит».

Дальше вы копируете эту команду и вставляете в Терминал. Готово, доступ к машине у злоумышленника. Самое неприятное в том, что обычные средства защиты бессильны. Вы запустили процесс сами, по своей воле, поэтому антивирус не видит угрозы. А дальше ваши пароли уходят прямиком к мошенникам, ровно так в сеть однажды утекли сотни тысяч Apple ID.

Apple подошла к проблеме с другой стороны. Система перехватывает вставленный код раньше, чем он успеет хоть что-то сделать. Не разбирается с последствиями, а останавливает команду прямо на входе.

Какие предупреждения показывает macOS при вставке команд

В документе поддержки Apple разделила оповещения на три типа. У каждого свой уровень тревоги.

Какие предупреждения показывает macOS при вставке команд. Вот все возможные предупреждения, которые показывает macOS. Фото.

Вот все возможные предупреждения, которые показывает macOS

Первое сообщение, «Possible Malware, Paste Blocked» («Возможно вредоносное ПО, вставка заблокирована»), появляется, когда вы копируете команду с сайта, из письма или чата. Apple исходит из того, что обычный человек Терминалом не пользуется, и предлагает остановиться и подумать дважды. Здесь у вас есть выбор: нажать «Don’t Paste» и отменить действие или «Paste Anyway», если вы точно знаете, что делаете.

Два других предупреждения серьёзнее. «Malware Detected» и «Malicious Script Blocked» означают, что macOS нашла совпадение с известной сигнатурой вредоноса. Система сама останавливает команду, и отключить эту блокировку уже нельзя. Кнопки «вставить всё равно» тут просто нет.

Смысл у всех трёх сообщений один: с вашим Mac всё в порядке, а вот запускать эту команду точно не стоит.

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Что делать, если Mac заблокировал вставку команды

Первым делом вспомните, откуда вообще взялась команда. Большинству программ, инструментов разработчика и установщиков приложений Терминал не нужен в принципе. Если вас отправил туда сайт, всплывающее окно или собеседник в чате, это тревожный сигнал.

Разработчикам и системным администраторам паниковать не стоит. Если вы работаете с Терминалом каждый день и видите предупреждение «Possible Malware» на безопасной команде, ничего страшного. Apple подчёркивает: оповещение рассчитано на новичков и показывается только один раз за сессию. Когда функция только вышла, Apple о ней промолчала. Но для тех, кто загуглил решение проблемы и не глядя вставил команду, она может оказаться очень кстати.

Что делать, если Mac заблокировал вставку команды. Не вставляйте команды в Терминал бездумно, и это будет вашей главной защитой. Фото.

Не вставляйте команды в Терминал бездумно, и это будет вашей главной защитой

Есть и обратная сторона. Защита закрывает только Терминал, и мошенники это уже поняли. Спустя пару недель после выхода обновления в Jamf нашли новый вариант атаки: вместо Терминала жертву ведут в Script Editor через специальную ссылку. Команда туда попадает мимо Терминала, поэтому предупреждение просто не срабатывает.

Практический вывод простой. Если Mac заблокировал вставку в Терминал, не ищите способ обойти защиту. В девяти случаях из десяти система права, а вы в шаге от того, чтобы своими руками запустить чужую программу. И помните, что одно окно с предупреждением не делает вас неуязвимым. Команды с незнакомых сайтов, из писем и чатов поддержки лучше не запускать вообще. Появилось предупреждение, а вы не уверены, что делать? Спросите в нашем чате в Telegram или МАКС, там подскажут.

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