Новый вирус для macOS крадет все ваши пароли. Как защитить свой Mac

На Mac нашли новую вредоносную программу, которая притворяется встроенным инструментом Apple и выманивает у пользователя системный пароль. Вирус CrashStealer маскируется под утилиту отчетов о сбоях и охотится за паролями, доступом к криптокошелькам и содержимым связки ключей. В этом году хакеры заметно активизировались: недавно мы разбирали, как новый вирус обходит защиту macOS, и вот очередная напасть. Рассказываем, кому стоит насторожиться и по каким признакам вычислить подделку.



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Как вирусы на Mac крадут пароли и данные

О новой угрозе для macOS сообщила исследовательская команда Jamf Threat Labs. Специалисты выяснили, что программа притворяется системой отчетов о сбоях и заточена под кражу самых разных чувствительных данных.

Список того, что собирает CrashStealer, получился внушительным. Вирус охотится за данными браузеров и менеджеров паролей, расширениями криптокошельков и связкой ключей, то есть встроенным хранилищем паролей в macOS. Заодно программа прочесывает папки «Документы» и «Загрузки» в поисках всего, что можно унести.

Масштаб охвата тоже впечатляет. Под прицелом более 80 расширений криптокошельков и 14 менеджеров паролей, включая 1Password, LastPass и Dashlane. Так что в зоне риска в первую очередь те, кто держит на Mac доступ к криптовалюте и логины от важных сервисов. Причем один удачный запуск такой программы разом обнуляет всю цепочку защиты: пароль от менеджера открывает доступ ко всем остальным аккаунтам сразу.

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Почему защита macOS пропускает опасные приложения

Неприятнее всего то, как аккуратно сделана подделка. Впервые CrashStealer заметили в фальшивом приложении Werkbit, которое прошло нотаризацию Apple, то есть проверку, после которой система считает программу безопасной. Из-за этого Gatekeeper, встроенный «привратник» macOS, спокойно пропускал заразу.

Дальше все выглядит буднично. Через Werkbit на компьютер загружается фальшивый CrashReporter.app, копирующий инструмент Apple для отчетов о сбоях. Пользователь принимает подделку за легитимную утилиту и не видит подвоха. Работает обратная логика: если macOS блокирует установку приложения, стоит лишний раз перепроверить, откуда вы его вообще скачали, а не искать способ обойти запрет.

Ключевой момент — запрос пароля. Программа просит полный доступ к диску якобы для системного администрирования и показывает окно ввода пароля, неотличимое от настоящего запроса авторизации macOS. Введенный пароль тут же уходит в дело: с ним вирус добирается до связки ключей. Собранные данные шифруются и отправляются на сервер злоумышленника.

По оценке Jamf, реализация CrashStealer сделана с настоящей тщательностью, и именно шаги по маскировке отличают его от рядовых программ-воришек. Это не топорная поделка на коленке, а продуманный инструмент.

Почему CrashStealer может снова появиться на Mac

Есть и хорошая новость. Apple отозвала подписи приложения Werkbit, поэтому конкретный путь заражения, описанный Jamf, больше не работает. Первые следы вируса нашли еще в мае, в июле его засекли в активном использовании и сообщили о находке Apple.

Расслабляться, впрочем, рано. Исследователи предупреждают, что вирус может всплыть снова уже в другом обличье. Любопытная деталь: исходная версия требовала для установки PIN-код. Это намекает, что атаку готовили под конкретных людей, а не под массовую рассылку.

История заодно подсветила уязвимое место в защите Apple. Нотаризация должна отсеивать опасные приложения, и компания уверяет, что проверяет их на вредоносные компоненты. Но способы спрятать вирус от проверки существуют, и это далеко не первый случай, когда Apple сама пропускает опасные приложения на компьютеры пользователей.

Признаки опасного приложения на Mac

Главная защита здесь — не технологии, а внимательность. Достаточно двух простых правил, чтобы не попасться на подобную уловку.

Настоящий инструмент отчетов о сбоях не требует ввода пароля администратора для отправки отчета . К тому же его не нужно скачивать. Если загрузка из интернета тянет за собой CrashReporter, это тревожный сигнал.

. К тому же его не нужно скачивать. Если загрузка из интернета тянет за собой CrashReporter, это тревожный сигнал. Насторожитесь, если приложение просит пароль сразу при первом запуске. Особенно когда вы только что взяли его со стороннего сайта.

Логика простая: почти любая зараза для Mac рано или поздно упирается в необходимость получить ваш пароль, потому что защита macOS выстроена в несколько слоев. Не вводите системный пароль по первому требованию непонятной программы, и половина проблем отпадет сама. Сомневаетесь в источнике загрузки — просто не запускайте приложение.

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Насколько опасны вирусы для обычных владельцев Mac

Паниковать точно не нужно. Конкретный путь заражения Apple уже перекрыла, а сама атака, судя по PIN-коду при установке, была точечной и вряд ли задела массового пользователя. Но выводы из нее пригодятся всем. Особенно внимательными стоит быть тем, кто хранит на Mac доступ к криптокошелькам или пароли в менеджерах вроде 1Password, LastPass и Dashlane. Именно за этими данными вирус и охотился. Если вы качаете софт только из App Store и с сайтов проверенных разработчиков, риск для вас минимален.

Не забывайте и про обновления. Заплатки закрывают дыры быстрее любых советов: например, Apple срочно выпускала обновление безопасности iOS 18, когда всплыла похожая угроза. С macOS работает то же правило — ставьте свежие версии, как только они выходят. А сама история — неплохое напоминание, что неуязвимость Mac давно стала мифом. Базовая осторожность здесь уместна ровно так же, как на любом другом компьютере, и стоит она всего пары секунд раздумий перед вводом пароля.