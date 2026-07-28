macOS 26.6 доступна для загрузки — что исправили в свежем обновлении для Mac

Apple закрыла долгую стадию бета-тестирования и раскатала финальную версию macOS 26.6 на все совместимые компьютеры Mac. Громких новых функций тут нет, зато обновление залатало больше 150 уязвимостей и починило несколько раздражающих багов. Накануне компания выпустила еще и iOS 26.6 для iPhone, так что свежий апдейт получила почти вся экосистема. Разбираемся, что именно поменялось и стоит ли ставить обновление прямо сейчас.



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Что нового в macOS 26.6

macOS 26.6 — это в первую очередь большой патч безопасности. Apple закрыла более 150 уязвимостей, часть из которых потенциально позволяла запускать вредоносный код или подглядывать за вашими данными. Так что даже если по функциям обновление кажется пустым, ставить его все равно нужно — дыры в защите лучше не оставлять открытыми надолго.

Помимо безопасности, в апдейте есть и обычные исправления багов. Один из них касался уведомлений об устаревших приложениях: система по ошибке показывала предупреждения для некоторых программ, которые собраны только под процессоры Intel. На деле эти приложения продолжали работать, а вот сообщение пугало пользователей зря. Теперь macOS перестала ругаться там, где не нужно.

Досталось и другим мелочам. Apple починила ошибку в HealthKit, из-за которой данные о здоровье могли отображаться некорректно, а также исправила баг с HDR-скриншотами в Сообщениях. Раньше такие снимки экрана могли выглядеть криво при отправке в переписке. Плюс компания добавила общие улучшения производительности — без конкретики, но такие правки обычно делают систему чуть отзывчивее в повседневных задачах.

Отдельно напомню, что безопасность macOS — штука постоянно живая, и одними обновлениями Apple дело не ограничивается. Не так давно мы разбирали новый вирус для macOS, ворующий пароли, так что держать систему в актуальном состоянии — это не паранойя, а вполне рабочая гигиена.

Почему macOS 26.6 лучше установить до выхода macOS 27

Самое интересное в этом обновлении спрятано под капотом. Если вы планируете позже в этом году переходить на macOS 27 Golden Gate, то macOS 26.6, судя по всему, запускает фоновую индексацию. Именно она будет питать новый Siri AI, отдельное приложение Siri и другие функции, завязанные на обновленный Apple Intelligence.

Пока Apple официально подтвердила это только для iOS 26.6 и iPadOS 26.6, но на Mac процесс, похоже, работает точно так же. Те, кто уже сидит на бете macOS 27, знают: индексация может занимать несколько дней. Логика простая — если запустить ее заранее, то после осеннего апгрейда не придется мучительно ждать, пока система разложит все по полочкам и Siri наконец заработает как надо.

По сути, Apple заранее раскладывает фундамент под будущие функции. Обновление выглядит скучным сегодня, но именно оно сэкономит вам время, когда выйдет большой релиз. Кстати, если не хочется ждать до осени, публичную бету можно поставить уже сейчас — у нас есть подробная инструкция, как установить бету macOS 27 на свой компьютер.

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Стоит ли устанавливать macOS 26.6

Финальная сборка macOS 26.6 получила номер 25G72 — это чуть новее, чем прошлонедельный релиз-кандидат под индексом 25G70. Разница между RC и финалом обычно минимальная, но раз номер сборки поменялся, значит Apple успела докрутить что-то напоследок перед публичным выходом.

Стоит ли ставить обновление сразу? Учитывая, что это крупный патч безопасности, я бы не тянул. Полторы сотни закрытых уязвимостей — весомый аргумент, а серьезных багов в самом апдейте пока не всплывало. Тем не менее совсем без осторожности подходить к обновлениям я больше не готов. Очень надеюсь, что после установки не повторится история, как в прошлый раз — когда я обновил MacBook Air M2 на macOS 26.5 и почти сразу об этом пожалел.

Если вы человек осторожный, можно подождать пару дней и посмотреть на реакцию других пользователей. Но в целом повода откладывать нет: свежая версия закрывает реальные риски и параллельно готовит Mac к осеннему обновлению. Возникли вопросы или что-то пошло не так после установки? Пишите в наш чат в Telegram или МАКС, там вам точно подскажут.

Как установить macOS 26.6 на Mac

Установить свежую версию можно буквально в пару кликов. Перед началом советую подключить ноутбук к зарядке и на всякий случай сделать резервную копию через Time Machine — лишним точно не будет. Дальше действуйте по шагам:

Откройте меню Apple в левом верхнем углу экрана и выберите пункт «Системные настройки». Перейдите в раздел «Основные», а затем нажмите «Обновление ПО». Дождитесь, пока система проверит наличие апдейтов, и найдите в списке macOS 26.6. Нажмите кнопку «Обновить сейчас» и введите пароль администратора, если Mac его запросит. Дождитесь загрузки и перезагрузки компьютера — в процессе Mac может уйти на ребут несколько раз, это нормально.

После установки система может еще какое-то время заниматься фоновой индексацией, так что не пугайтесь, если первые часы Mac будет чуть более прожорливым по батарее. Это как раз та самая подготовка к macOS 27, о которой шла речь выше. В остальном обновление проходит быстро и без сюрпризов — минут через десять-пятнадцать вы уже будете на самой свежей версии.