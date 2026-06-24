10 нереально полезных функций Finder на Mac

Многие используют Finder как обычную папку: открыл, нашел файл, закрыл. Но внутри macOS спрятан полноценный инструмент для работы с файлами, который умеет удалять фон, собирать PDF, искать файлы по условиям и переименовывать сразу сотни картинок. Большинство этих функций заменяют платные приложения и не требуют ни единого скачивания. Недавно мы разбирались, почему macOS не дает вставить команду в Терминал, а теперь посмотрим, что умеет встроенный файловый менеджер на самом деле.



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Как открыть файл на Mac без запуска программы

Самая известная функция: выделить файл и нажать пробел, чтобы посмотреть его без запуска приложения. Так открывается просмотр фото, видео, документов и аудио. Быстрый просмотр живет в macOS почти 20 лет, но не все знают, что прямо в этом окне файлы можно редактировать.

Что доступно прямо из окна предпросмотра:

Изображения: поворот, обрезка, добавление текста и стрелок

PDF: добавить или удалить страницы, заполнить форму, вставить электронную подпись

Видео и аудио: обрезка по длине

Текст: выделение и копирование

Live Photo: автоматическое воспроизведение видеофрагмента

Отдельно полезна функция Live Text. Она позволяет скопировать текст прямо с картинки из окна быстрого просмотра. Удобно, когда нужно вытащить номер телефона или адрес со скриншота. Хотите узнать о скрытых возможностях macOS еще больше? Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и МАКС.

Как автоматически сортировать файлы на Mac

Смарт-папка отличается от обычной тем, что вы не складываете в нее файлы вручную. Она сама находит их по заданным условиям. Например, можно собрать все видео с одной поездки, даже если они разбросаны по разным местам на диске.

Чтобы создать смарт-папку:

В Finder выберите «Файл», затем «Новая смарт-папка» В правом верхнем углу окна поиска нажмите плюс и добавьте параметры: тип файла, дату, место съемки и другие Нажмите «Сохранить» и выберите, где будет лежать папка

Если при добавлении условий зажать клавишу Option, откроется режим сложной логики. Он позволяет указать, должен ли файл соответствовать всем условиям сразу, хотя бы одному из них или, наоборот, не соответствовать ни одному. Последнее удобно, чтобы исключать ненужные категории. Функция выручает в долгих проектах, когда файлы добавляются постепенно.

Быстрые действия в Finder: удалить фон, собрать PDF, конвертировать

Это, пожалуй, самая недооцененная часть Finder. Быстрые действия выполняют простые операции с файлами без запуска отдельных программ. Именно ради таких задач многие ставят платный софт.

Что умеет Finder из коробки:

Повернуть изображение или видео

Обрезать видео или аудио

Создать PDF из нескольких файлов

Удалить фон изображения

Конвертировать изображение в другой формат

Чтобы воспользоваться, выделите файл (можно сразу несколько), нажмите правой кнопкой и выберите «Быстрые действия», а затем нужную операцию. Тема платных функций в приложениях Apple сейчас особенно актуальна: мы разбирали, как Apple делает новые функции в своих программах платными. На этом фоне бесплатные инструменты Finder выглядят особенно ценно.

Полезные сочетания клавиш Finder на Mac

Вся macOS построена вокруг сочетаний клавиш, и Finder тут не исключение. Про копировать и вставить (Command+C и Command+V) знают все, но есть и менее очевидные комбинации.

Option+Command+V вставляет файл в новую папку и удаляет из старой. Это аналог «Вырезать» из Windows

вставляет файл в новую папку и удаляет из старой. Это аналог «Вырезать» из Windows Command+Delete отправляет файл в корзину

Option+Command+Delete удаляет файл сразу, минуя корзину

Еще одна тонкость касается перетаскивания. По умолчанию macOS перемещает файлы в пределах одного диска и копирует при переносе на другой. Зажатый Command при перетаскивании заставит систему сразу перемещать файлы между дисками, а Option, наоборот, скопирует их в пределах одного диска. Если жесты вдруг перестали срабатывать и трекпад MacBook плохо реагирует, у нас есть отдельный разбор с решениями.

Цветные метки файлов в macOS

Теги позволяют организовать файлы по цвету, не создавая новых папок. Например, красным пометить личное, синим рабочее. Все теги отображаются в боковой панели Finder, и по клику система показывает все файлы этого цвета.

Теги можно переименовывать под себя, чтобы не путаться. А если присвоить тег файлу в iCloud, метки синхронизируются между всеми устройствами, включая iPhone и iPad. Это часть общей экосистемы Apple, в которой удобно даже разблокировать Mac с помощью часов Apple Watch.

Как навести порядок на рабочем столе Mac

Если рабочий стол вечно завален файлами, Finder может навести порядок автоматически. Нажмите правой кнопкой на рабочем столе и выберите «Собрать в стопки». Файлы сгруппируются по типу: отдельно изображения, видео, аудио и снимки экрана. Рабочий стол перестанет выглядеть свалкой.

Стопки можно настроить и под себя. В том же контекстном меню есть пункт «Группировать стопки по», где файлы сортируются не только по типу, но и по дате добавления, изменения или по тегам. Стопка раскрывается одним кликом, а новые файлы система раскидывает по нужным кучкам сама, так что порядок держится без вашего участия.

Как открывать папки в новых окнах на Mac

По умолчанию Finder открывает папки во вкладках, как браузер. Кому-то это удобно, кому-то мешает. Вернуть отдельные окна несложно:

В Finder откройте «Настройки» Снимите галочку с пункта «Открывать папки во вкладках, а не в новых окнах»

Теперь папки всегда открываются в окнах. Если в какой-то момент вкладки понадобятся, в любом окне Finder нажмите Command+T, и вкладка откроется снова. Пока вы в системных настройках, проверьте заодно и другие параметры: например, что делать, если на Mac показывается неправильное время компьютера.

Как показать полный путь к файлу на Mac

Строка пути показывает внизу окна Finder, где именно лежит файл или папка. Включить ее можно через меню «Вид», пункт «Показать строку пути», или сочетанием Option+Command+P.

У строки пути есть несколько неочевидных приемов:

Двойной клик по любому сегменту мгновенно открывает эту папку

Перетаскивание файла на сегмент пути перемещает его в нужную папку выше по иерархии

Контекстное меню на сегменте позволяет скопировать путь к файлу или папке

Не получается скопировать путь или что-то работает не так, как надо? Пишите в наш чат в Telegram или МАКС, там вам точно помогут.

Как посмотреть свойства файла на Mac

Помимо быстрого просмотра, в Finder есть панель предпросмотра. Она открывается сочетанием Command+Shift+P. В правой части окна показываются превью фото и видео, а также метаданные файлов и папок: размер, дата создания, разрешение. Отсюда же можно запускать те самые быстрые действия.

У панели есть приятная мелочь: для фотографий она показывает данные камеры, выдержку и даже место съемки, а для папок считает общий вес содержимого. Не нужно лезть в «Свойства» каждого файла, вся нужная информация остается перед глазами, пока вы листаете содержимое папки.

Как переименовать сразу несколько файлов на Mac

Finder умеет переименовывать сразу множество файлов по единому шаблону. Это спасает при работе с фотографиями, скриншотами и материалами для проекта.

Выделите нужные файлы в Finder Нажмите правой кнопкой на одном из них и выберите «Переименовать» В появившемся меню выберите «Формат» В поле «Пользовательский формат» впишите свое название Нажмите «Переименовать»

Система сама добавит счетчик, чтобы файлы не путались между собой. В Windows для этого обычно нужна отдельная программа, а в macOS все встроено. Если хотите еще больше бесплатных инструментов, посмотрите 5 классных функций приложения Просмотр в macOS.