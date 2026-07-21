В macOS 27 нашли скрытое меню Siri AI: вот как его активировать

В бете macOS 27 нашли скрытое контекстное меню с Siri AI, которое Apple спрятала от посторонних глаз. По умолчанию его в системе нет, но одна команда в Терминале возвращает кнопку нейросети прямо к выделенному тексту. Накануне компания выпустила iOS 27 beta 4 для разработчиков, но самое интересное обнаружилось еще и на Маке. Разбираемся, что умеет новая функция и как ее активировать своими руками.



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Скрытое меню Siri AI в macOS 27: что умеет новая функция

В свежей бете macOS 27 энтузиасты откопали контекстное меню Siri AI, которое компания пока держит выключенным. Функция сидит где-то в глубине системы и никак себя не выдает, пока вы не активируете ее вручную. Похоже, это часть будущей интеграции нейросети, которую Apple дорабатывает и не спешит показывать публике.

Работает все довольно просто. Вы выделяете текст в любом системном приложении, и рядом всплывает кнопка Siri. Через нее можно проверить орфографию, переписать фрагмент, отредактировать его или даже озвучить вслух. Отдельно радует, что помощник умеет делать краткое содержание выделенного куска — удобно для длинных статей, писем и рабочих документов.

Отдельно стоит сказать про формат. Apple вынесла нейросеть в компактное всплывающее окошко, а не в громоздкую боковую панель, как это было раньше. Меню появляется ровно там, где вы работаете с текстом, и не перекрывает половину экрана. Такой легковесный интерфейс прямо зашит в название флага — LightweightUI, так что это осознанное решение, а не случайность.

По сути, Apple переносит инструменты письма прямо в контекстное меню, чтобы не гонять вас по отдельным окнам и панелям. Это логичное развитие Apple Intelligence, только теперь нейросеть всегда под рукой у курсора. Если вы уже поставили тестовую сборку, можете пощупать функцию сами. А тем, кто еще думает, я подробно рассказывал, как поставить бета-версию macOS 27 без лишней возни.

Как включить скрытое меню Siri AI через Терминал

Само меню спрятано за фиче-флагом, поэтому в обычных настройках его не найти при всем желании. Активировать функцию можно одной командой в Терминале, после чего систему придется перезагрузить. Эта строчка создает нужную папку и включает скрытый флаг:

sudo mkdir -p /Library/Preferences/FeatureFlags/Domain && sudo defaults write /Library/Preferences/FeatureFlags/Domain/WritingTools LightweightUI_macOS -dict Enabled -bool true

После ввода команды система попросит пароль администратора — это нормально. Вводите его вслепую, символы в Терминале не отображаются, а затем жмите Enter. Дальше перезагрузите Мак, чтобы изменения вступили в силу.

Когда система загрузится, все становится совсем наглядно. Выделите текст в системном приложении и подержите на нем курсор — рядом выскочит та самая кнопка Siri. При наведении на нее раскрывается меню с действиями. После выбора команды система пару секунд думает и выводит окошко для взаимодействия с нейросетью.

Держите в голове, что это сырая бета-функция, и Apple выключила ее не просто так. Работать она может нестабильно, поэтому не стоит ставить опыты на основном рабочем компьютере. Лучше держите такие тесты на отдельной машине или заранее готовьтесь к возможным сбоям.

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Работает ли скрытое меню Siri AI в macOS 27

Я включил скрытое меню и погонял его по разным приложениям. Скажу честно — пока функция выглядит сыровато и явно не дошла до финального вида. Часть возможностей срабатывает через раз, а часть вообще отказывается запускаться. Например, в Safari Siri спокойно ответила на вопрос по выделенному тексту и неплохо разобралась с контекстом. А вот прочитать фрагмент вслух или переписать кусок в текстовом редакторе помощник наотрез отказался. Такое поведение как раз выдает недоделанную сборку, где половина функций пока держится на честном слове.

Скорость работы тоже пока хромает. Между выбором действия и появлением результата проходит ощутимая пауза, за которую успеваешь заскучать. На финальной версии такие задержки наверняка уберут, но в текущей сборке это заметно тормозит работу. Плюс не все приложения дружат с новым меню одинаково — где-то кнопка Siri появляется послушно, а где-то ее приходится вылавливать.

Ничего удивительного в этом нет. Apple обкатывает интеграцию Siri постепенно и не торопится выкатывать ее на широкую публику. К финальному релизу функцию наверняка доведут до ума, а пока это скорее шанс одним глазком заглянуть в будущее. Кстати, в системе прячется куда больше любопытного — я собирал целую подборку полезных функций macOS 27, о которых на презентации промолчали.

Как отключить скрытое меню Siri AI в macOS 27

Если функция надоела или начала мешать, выключить ее так же легко, как и включить. Для этого есть отдельная команда, после которой Мак тоже придется перезагрузить:

sudo defaults write /Library/Preferences/FeatureFlags/Domain/WritingTools LightweightUI_macOS -dict Enabled -bool false

После перезагрузки кнопка Siri перестанет появляться при выделении текста, и система вернется к привычному виду. Никаких следов эксперимента не остается, так что переживать за стабильность не стоит.

Если же что-то пошло совсем не так и система начала капризничать, всегда можно откатиться на macOS 26 Tahoe и вернуть проверенную версию. Бета — штука непредсказуемая, и запасной вариант под рукой точно не помешает.

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