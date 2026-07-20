iOS 27 beta 4 вышла: что нового, список изменений и стоит ли качать на Айфон
Сегодня, 20 июля, Apple выпустила iOS 27 beta 4 — уже четвёртую сборку для разработчиков. Вслед за публичной бетой, которая добралась до массовых тестеров неделей раньше, Apple подкинула разработчикам обновление посвежее: тут и первые заметные функции сверх набора с WWDC, и привычная полировка. Если вы всё ещё разбираетесь, чем публичная бета отличается от версии для разработчиков, это отдельная тема. А ниже разбираем, что реально поменялось в четвёртой бете iOS 27 и стоит ли вообще к ней прикасаться прямо сейчас.
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Что нового в iOS 27 beta 4
Четвёртая бета впервые за долгое время принесла не только доводку, но и пару свежих функций, которые пользователи ждали всё лето. Вот что бросается в глаза сразу.
- Настраиваемая Камера. Главное нововведение сборки. Теперь элементы управления в приложении «Камера» можно переставлять под себя — по логике «Пункта управления». Часто снимаете портреты, замедленное видео или ролики? Вынесите нужные режимы на видное место, а лишнее уберите вглубь. Мелочь, но для тех, кто снимает на Айфон каждый день, экономия времени ощутимая.
- Умный Siri и сторонний AI. Ассистент научился брать на себя более сложные задачи: коротко пересказать длинный документ, набросать текст, помочь с планированием. Плюс Apple аккуратно тестирует подключение сторонних нейросетей прямо внутри системы — например, чтобы отредактировать фото или составить письмо, не выходя из привычного окружения.
- Объединённые уведомления умного дома. Раньше один умный замок или дверной звонок мог засыпать вас серией оповещений. Теперь похожие события собираются в одно уведомление: звонок заметил движение и записал видео — приходит один аккуратный алерт вместо трёх. Для тех, у кого дома целый парк умных устройств, это заметная разгрузка.
- Полностраничные виджеты. Крупные виджеты на весь экран, которые появились у «Погоды», «Музыки», «Заметок» и «Напоминаний», в этой бете подтянули под новые приложения. Выглядит эффектно и правда удобно, когда информация нужна с одного взгляда.
Отдельно Apple снова хвалится скоростью и автономностью. Переходы между приложениями шустрее, загрузка быстрее, а расход батареи придавили — что особенно приятно на фоне тяжёлых AI-функций. Кстати, про скорость: я уже разбирал, почему iOS 27 ускоряет даже старые iPhone и что именно Apple переделала под капотом.
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Стоит ли ставить iOS 27 beta 4 прямо сейчас
Тут всё зависит от того, что у вас за устройство и зачем вам это. Новая Beta 4 ощутимо стабильнее ранних сборок, но это по-прежнему сырая версия мажорной системы: возможны вылеты, капризы банковских приложений и внезапные просадки автономности. Пока там много нюансов.
Если вам просто интересно пощупать новинки и есть запасной Айфон — вперёд, сборка приятная. А вот на основном устройстве, от которого зависят звонки, оплата и работа, я бы не рисковал. Если сомневаетесь в самой затее, у меня есть честный ответ, почему я не спешу ставить iOS 27 даже осенью.
Тем, кто наоборот ждёт обновление для Айфона с нетерпением, я собрал 6 причин обновить iPhone на iOS 27 этой осенью — там разложено, кому апдейт реально нужен.
Когда выйдет iOS 27 для всех
Финальная iOS 27 выйдет осенью 2026 года, по традиции в сентябре, вместе с линейкой iPhone 18. График бет пока идёт как часы: следующую сборку ждут около 3 августа, а с середины августа Apple обычно переходит на еженедельные обновления, чтобы быстрее шлифовать систему перед релизом. Пока все идет по плану, а вы можете распробовать Public Beta, чтобы не рисковать работоспособностью Айфона.
Так что широкой аудитории осталось ждать недолго. Если присматриваете смартфон под осенний апдейт, загляните в разбор о том, какой Айфон взять, чтобы iOS 27 летала без проблем.
Как установить iOS 27 beta 4 на iPhone
Поставить iOS 27 beta 4 могут участники программы для разработчиков. Если вы ещё не в ней, сначала зарегистрируйтесь на сайте developer.apple.com.
- Откройте «Настройки», зайдите в «Основные» и выберите «Обновление ПО».
- В разделе «Бета-обновления» выберите iOS 27 Developer Beta.
- Дождитесь появления сборки и нажмите «Загрузить и установить».
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Перед установкой обязательно сделайте резервную копию через iCloud или Finder: откатиться с беты на стабильную версию без полного сброса не выйдет. И помните простое правило — до финального релиза остаётся всего пара месяцев, а рисковать основным Айфоном ради недели раннего доступа почти всегда невыгодно.