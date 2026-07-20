iOS 27 beta 4 вышла: что нового, список изменений и стоит ли качать на Айфон

Сегодня, 20 июля, Apple выпустила iOS 27 beta 4 — уже четвёртую сборку для разработчиков. Вслед за публичной бетой, которая добралась до массовых тестеров неделей раньше, Apple подкинула разработчикам обновление посвежее: тут и первые заметные функции сверх набора с WWDC, и привычная полировка. Если вы всё ещё разбираетесь, чем публичная бета отличается от версии для разработчиков, это отдельная тема. А ниже разбираем, что реально поменялось в четвёртой бете iOS 27 и стоит ли вообще к ней прикасаться прямо сейчас.



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Что нового в iOS 27 beta 4

Четвёртая бета впервые за долгое время принесла не только доводку, но и пару свежих функций, которые пользователи ждали всё лето. Вот что бросается в глаза сразу.

Настраиваемая Камера. Главное нововведение сборки. Теперь элементы управления в приложении «Камера» можно переставлять под себя — по логике «Пункта управления». Часто снимаете портреты, замедленное видео или ролики? Вынесите нужные режимы на видное место, а лишнее уберите вглубь. Мелочь, но для тех, кто снимает на Айфон каждый день, экономия времени ощутимая.

Главное нововведение сборки. Теперь элементы управления в приложении «Камера» можно переставлять под себя — по логике «Пункта управления». Часто снимаете портреты, замедленное видео или ролики? Вынесите нужные режимы на видное место, а лишнее уберите вглубь. Мелочь, но для тех, кто снимает на Айфон каждый день, экономия времени ощутимая. Умный Siri и сторонний AI . Ассистент научился брать на себя более сложные задачи: коротко пересказать длинный документ, набросать текст, помочь с планированием. Плюс Apple аккуратно тестирует подключение сторонних нейросетей прямо внутри системы — например, чтобы отредактировать фото или составить письмо, не выходя из привычного окружения.

. Ассистент научился брать на себя более сложные задачи: коротко пересказать длинный документ, набросать текст, помочь с планированием. Плюс Apple аккуратно тестирует подключение сторонних нейросетей прямо внутри системы — например, чтобы отредактировать фото или составить письмо, не выходя из привычного окружения. Объединённые уведомления умного дома. Раньше один умный замок или дверной звонок мог засыпать вас серией оповещений. Теперь похожие события собираются в одно уведомление: звонок заметил движение и записал видео — приходит один аккуратный алерт вместо трёх. Для тех, у кого дома целый парк умных устройств, это заметная разгрузка.

Раньше один умный замок или дверной звонок мог засыпать вас серией оповещений. Теперь похожие события собираются в одно уведомление: звонок заметил движение и записал видео — приходит один аккуратный алерт вместо трёх. Для тех, у кого дома целый парк умных устройств, это заметная разгрузка. Полностраничные виджеты. Крупные виджеты на весь экран, которые появились у «Погоды», «Музыки», «Заметок» и «Напоминаний», в этой бете подтянули под новые приложения. Выглядит эффектно и правда удобно, когда информация нужна с одного взгляда.

Отдельно Apple снова хвалится скоростью и автономностью. Переходы между приложениями шустрее, загрузка быстрее, а расход батареи придавили — что особенно приятно на фоне тяжёлых AI-функций. Кстати, про скорость: я уже разбирал, почему iOS 27 ускоряет даже старые iPhone и что именно Apple переделала под капотом.

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Стоит ли ставить iOS 27 beta 4 прямо сейчас

Тут всё зависит от того, что у вас за устройство и зачем вам это. Новая Beta 4 ощутимо стабильнее ранних сборок, но это по-прежнему сырая версия мажорной системы: возможны вылеты, капризы банковских приложений и внезапные просадки автономности. Пока там много нюансов.

Если вам просто интересно пощупать новинки и есть запасной Айфон — вперёд, сборка приятная. А вот на основном устройстве, от которого зависят звонки, оплата и работа, я бы не рисковал. Если сомневаетесь в самой затее, у меня есть честный ответ, почему я не спешу ставить iOS 27 даже осенью.

Тем, кто наоборот ждёт обновление для Айфона с нетерпением, я собрал 6 причин обновить iPhone на iOS 27 этой осенью — там разложено, кому апдейт реально нужен.

Когда выйдет iOS 27 для всех

Финальная iOS 27 выйдет осенью 2026 года, по традиции в сентябре, вместе с линейкой iPhone 18. График бет пока идёт как часы: следующую сборку ждут около 3 августа, а с середины августа Apple обычно переходит на еженедельные обновления, чтобы быстрее шлифовать систему перед релизом. Пока все идет по плану, а вы можете распробовать Public Beta, чтобы не рисковать работоспособностью Айфона.

Так что широкой аудитории осталось ждать недолго. Если присматриваете смартфон под осенний апдейт, загляните в разбор о том, какой Айфон взять, чтобы iOS 27 летала без проблем.

Как установить iOS 27 beta 4 на iPhone

Поставить iOS 27 beta 4 могут участники программы для разработчиков. Если вы ещё не в ней, сначала зарегистрируйтесь на сайте developer.apple.com.

Откройте «Настройки», зайдите в «Основные» и выберите «Обновление ПО». В разделе «Бета-обновления» выберите iOS 27 Developer Beta. Дождитесь появления сборки и нажмите «Загрузить и установить».

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Перед установкой обязательно сделайте резервную копию через iCloud или Finder: откатиться с беты на стабильную версию без полного сброса не выйдет. И помните простое правило — до финального релиза остаётся всего пара месяцев, а рисковать основным Айфоном ради недели раннего доступа почти всегда невыгодно.