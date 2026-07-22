Как скачать МАКС на айфон в 2026 году

Переносил жене данные со старого iPhone 15 Plus на новенький 17 Pro Max, все прошло гладко, но в какой-то момент я поймал себя на мысли: а мессенджер МАКС-то куда делся? Приложения в App Store больше нет, а пользоваться им жена привыкла. Раньше мы устанавливали веб-версию МАКС на айфон, и это рабочий вариант, но у полноценной программы есть козыри, которых у сайта нет. Рассказываю, как я вернул нормальное приложение на iPhone за 10 минут.



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Чем приложение МАКС лучше веб-версии

Начну с главного вопроса, который мне задают чаще всего: зачем вообще возиться, если есть сайт. Ответ простой, веб-версия умеет далеко не все. В ней нет цифрового ID, а это уже не просто галочка в профиле, а полноценный документ, который в России постепенно принимают вместо паспорта в магазинах и не только.

Второй момент касается общения. В браузерной версии нельзя записать кружок или голосовое сообщение, а именно этим жена пользуется постоянно. Плюс интерфейс на сайте ощущается как компромисс: скролл иногда подтормаживает, клавиатура ведет себя странно, а переключение между чатами занимает лишние секунды. В нативной программе всего этого нет, она просто работает так, как задумывали разработчики.

Есть и третий нюанс. Пуш-уведомления в вебе устроены иначе, поэтому даже после установки приложения веб-версию все равно имеет смысл оставить как запасной вариант. Если у вас с оповещениями беда, посмотрите отдельный материал про то, как включить уведомления в МАКС на айфоне, там все разложено по шагам. Кстати, если вам интересны такие обходные пути и лайфхаки, загляните в наш канал в Telegram, мы там разбираем подобные истории почти каждый день.

Что нужно для установки МАКС через iMazing

Спойлер: никакого джейлбрейка, сторонних магазинов и сомнительных профилей. Нужен только компьютер и программа iMazing, она есть и для macOS, и для Windows. Дальше все упирается в один вопрос: скачивали ли вы МАКС раньше на свою учетную запись.

Если приложение хоть раз было загружено на ваш Apple ID, считайте, что дело в шляпе. Программа остается в истории покупок навсегда, даже если из магазина ее убрали. iMazing просто ее скачает и поставит обратно, никаких дополнительных условий.

Если же вы не успели скачать мессенджер до удаления, придется попросить помощи. Спросите у друзей, коллег или родственников, у кого МАКС остался в медиатеке, и одолжите учетку на пару минут. Да, это выглядит немного странно, но по факту вы просто подтверждаете чужую покупку на своем устройстве. Именно так я и поступил, когда ставил приложение жене. А если сомневаетесь, что еще стоит утащить себе заранее, у нас есть подборка про то, какие приложения надо скачать из App Store прямо сейчас, пока они на месте.

Пошаговая установка МАКС на iPhone

Теперь сама инструкция. Я проверил ее вчера на живом устройстве, все отработало с первого раза и без ошибок.

Скачайте iMazing с официального сайта разработчика и установите на компьютер. Бесплатной версии для наших задач хватает. Если программа у вас уже стояла, то обязательно обновите ее до последней версии. У меня из-за отсутствия апдейта при загрузке приложения вылезала ошибка, но стоило ее обновить, и все прошло как по маслу. Запустите программу и подключите смартфон кабелем. Беспроводное подключение тут лучше не использовать, оно капризничает на больших файлах. Выберите свое устройство в списке слева и нажмите «Управление приложениями». Посмотрите в правый верхний угол окна и убедитесь, что используется нужный Apple ID. Именно тот, в котором лежит мессенджер МАКС. Если авторизована другая учетка, нажмите «Выход», а затем войдите под правильной учетной записью. Перейдите на вкладку «Медиатека» и найдите в списке MAX. Проще всего вбить название в поиск. Нажмите на стрелочку рядом с названием, чтобы начать загрузку приложения на компьютер. Дождитесь, пока стрелочка сменится на значок ведра. Это означает, что файл полностью скачан и лежит у вас локально. Щелкните по строке правой кнопкой мыши и выберите пункт «Установить». Дальше остается только ждать, процесс занимает пару минут. Разблокируйте айфон и запустите МАКС с рабочего стола. Иконка появится там же, где и обычные программы из магазина.

Если вы ставили приложение со своего Apple ID, оно откроется сразу и попросит только авторизоваться в самом мессенджере. Если брали учетку у знакомого, система запросит пароль от Apple ID при первом запуске. Введите его, подтвердите вход, и после этого программа заработает в обычном режиме. Пароль нужен ровно один раз, дальше система про него забудет.

Возникли сложности на каком-то шаге? Заходите в наш чат в Telegram или чат в МАКС, там подскажут по любому этапу. Живых людей с опытом там хватает, отвечают быстро.

Что важно знать после установки МАКС

Первое, о чем стоит помнить: обновлений через App Store не будет. Магазин больше не видит это приложение. Новые версии МАКС явно будут выходить под другими названиями, если вообще будут, так что останется только ждать.

Второе, приложение не исчезнет с телефона само по себе. Оно ведет себя как обычная программа, спокойно переживает перезагрузки и системные апдейты. Единственное, при полном сбросе устройства процедуру придется повторить, поэтому лучше сохраните скачанный файл на компьютере.

Третье и самое приятное. Тот же трюк работает с другими удаленными программами. Я для проверки таким же образом поставил Авито (Au.ru), и все прошло идентично: медиатека, стрелочка, ведро, установка. То есть iMazing превращается в личный архив приложений, которых больше нет в магазине. Отдельно напомню, что коды подтверждения все чаще приходят в мессенджеры, а не по СМС, и мы уже разбирали, почему коды приходят в МАКС и Telegram и что с этим делать.

Ну и напоследок про безопасность. Если берете чужой Apple ID, договоритесь заранее и не сохраняйте пароль в связке ключей. После установки владелец учетки может спокойно сменить пароль, приложение от этого никуда не денется. Больше подобных разборов выходит в нашем канале в МАКС, подписывайтесь, чтобы не пропускать инструкции по обходу таких ограничений.