С выходом GTA 6 многие из нас наверняка пропадут перед экранами телевизоров на несколько недель, а то и месяцев. Rockstar Games создала настолько большой открытый мир, что на изучение всех его секретов может уйти не один десяток часов. Однако далеко не каждый готов самостоятельно искать интересные места, разбираться во всех игровых механиках и экспериментировать с транспортом. К счастью, в App Store появилось очень интересное приложение для поклонников GTA 6, которое можно совершенно бесплатно скачать на Айфон. Причем разработчики даже предусмотрели поддержку русского языка.



На карте удобно отмечать все, что уже нашли

Приложение называется GTACity, и его можно воспринимать как полноценный справочник по новой игре Rockstar Games. Вместо того чтобы постоянно сворачивать игру, открывать браузер и искать ответы на интересующие вопросы, достаточно положить рядом с собой Айфон. Вся необходимая информация уже собрана в одном месте, а интерфейс адаптирован под сенсорный экран смартфона.

Одна из главных возможностей GTACity — интерактивная карта GTA 6. На ней представлен весь штат Леонида, включая Вайс-Сити и его окрестности. Причем речь идет не просто об изображении игрового мира с возможностью масштабирования. На момент написания статьи на карту было нанесено более 2500 различных объектов.

Скачать GTACity на iPhone

С помощью карты можно найти:

интересные места и достопримечательности;

сюжетные и дополнительные задания;

магазины и другие полезные заведения;

коллекционные предметы;

различные развлечения и активности.

Чтобы не запутаться в таком количестве отметок, разработчики предусмотрели систему фильтров. Например, если вас интересуют исключительно коллекционные предметы, остальные обозначения можно скрыть. При нажатии на конкретный объект открывается карточка с дополнительной информацией, фотографиями и подсказками. А найденные предметы можно отмечать, чтобы впоследствии не возвращаться к ним повторно.

Особенно полезной такая карта игрового мира окажется для тех, кто собирается пройти GTA 6 на 100%. Да и после завершения основной сюжетной линии наверняка найдется немало мест, о существовании которых вы даже не подозревали. Если держите карту открытой рядом с телевизором, подставку для Айфона можно присмотреть в канале «Сундук Али-Бабы» в МАКС.

Подсказки помогают пройти миссию и не выдают сюжет

Еще одна причина установить GTACity на Айфон — подробное описание игровых заданий. В приложении есть раздел со 147 миссиями, для которых предусмотрены отдельные страницы с информацией о прохождении. Причем сделано все гораздо удобнее, чем в большинстве текстовых руководств, которые приходится искать в интернете.

Для каждой миссии предусмотрен пошаговый список действий. Можно посмотреть, какие задачи предстоит выполнить, на какие моменты необходимо обратить внимание и какие условия нужно соблюсти для получения золотой медали. Выполненные задания отмечаются непосредственно в приложении, благодаря чему можно отслеживать собственный прогресс.

Отдельно мне понравился подход разработчиков к спойлерам. Наверняка многие захотят самостоятельно познакомиться с историей Люсии и Джейсона, не зная заранее, чем закончится очередное задание. В GTACity предусмотрена возможность скрывать информацию, способную испортить впечатление от сюжета.

Получается, что использовать прохождение GTA 6 можно не только ради быстрого завершения игры. Никто не мешает заглядывать в приложение исключительно в те моменты, когда вы застряли на каком-то задании или хотите узнать, почему не получили золотую медаль за уже пройденную миссию. Если застряли на миссии и подсказки не хватило, спросите совета в нашем чате в Telegram или в чате AppleInsider в МАКС.

В одном справочнике нашлись и машины, и песни с радио

Масштаб игрового мира GTA 6 предполагает огромное количество транспорта, персонажей, предметов и других вещей, запомнить которые с первого раза практически невозможно. Поэтому разработчики GTACity добавили в свое приложение отдельную базу данных. На момент демонстрации в ней насчитывалось более 2300 записей, и со временем их количество может увеличиться.

В приложении есть несколько интересных разделов:

Транспорт — характеристики транспорта, рейтинги и сравнение машин между собой.

Персонажи — информация о героях игрового мира.

Предметы и экипировка — описание, характеристики и расположение.

Чит-коды и коды от сейфов — с возможностью оценить их работоспособность.

Радиостанции — списки музыкальных композиций с поиском по названию песни или имени исполнителя.

Новости и руководства — полезные материалы от разработчиков и сообщества игроков.

Особенно интересным выглядит сравнение автомобилей. Вместо того чтобы самостоятельно испытывать каждую машину, можно предварительно изучить ее характеристики и сопоставить с другими моделями. Причем в приложении предусмотрены отдельные рейтинги транспорта по классам.

Еще одна приятная мелочь — возможность найти понравившуюся песню из GTA 6. Если во время поездки по Вайс-Сити услышите интересную композицию, не обязательно сразу хвататься за Shazam. Можно открыть список треков соответствующей радиостанции и попробовать найти ее там.

Примечательно, что в наполнении GTACity участвуют сами игроки. Они могут добавлять фотографии, оставлять подсказки, исправлять неточности и дополнять базу данных. Благодаря этому приложение способно становиться полезнее по мере того, как пользователи будут находить новые секреты GTA 6.

Для этого справочника хватит даже старого Айфона

Самое приятное заключается в том, что GTACity распространяется совершенно бесплатно. В приложении нет рекламы, а значит не придется смотреть очередной рекламный ролик ради того, чтобы узнать расположение нужного коллекционного предмета или посмотреть характеристики интересующего автомобиля.

Кроме того, GTACity поддерживает русский язык. Для подобного справочника это особенно важно, поскольку разбираться в большом количестве описаний, подсказок и условий выполнения заданий на иностранном языке довольно неудобно.

Установить приложение можно практически на любой относительно современный Айфон. Для этого достаточно iOS 15 или более новой версии операционной системы. Само приложение занимает около 37 МБ, поэтому ради него даже не придется освобождать память смартфона. Есть и версия для iPad, на большом экране которого изучать карту игрового мира будет еще удобнее.

Скачать GTACity на iPhone

Обратите внимание, что GTACity — это неофициальное приложение для GTA 6. Оно не имеет отношения к Rockstar Games и не является мобильной версией самой игры. Это исключительно справочник, созданный поклонниками серии. За обновлениями GTA 6 и приложениями для нее можно следить в нашем канале в Telegram и канале AppleInsider в МАКС.

Тем не менее именно такие приложения я и хотел бы видеть на своем Айфоне после выхода масштабных игр с открытым миром. Особенно когда для доступа ко всей полезной информации не нужно покупать подписку или терпеть рекламу. Даже если вы принципиально проходите сюжетные задания самостоятельно, GTACity стоит держать под рукой хотя бы ради интерактивной карты и поиска игровых секретов.