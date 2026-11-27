За последние несколько месяцев у владельцев Айфонов в России появилось сразу несколько поводов надеяться на то, что пользоваться смартфонами Apple в нашей стране наконец-то станет немного удобнее. Причем для этого даже не нужно отменять санкции или возвращать официальные поставки техники. Достаточно, чтобы американская компания пошла навстречу российским властям в нескольких вопросах. Как выяснилось, Минцифры действительно общается с Apple на эту тему, и теперь стало известно, каких результатов удалось добиться в ходе переговоров.



Переговоры с Apple пока без результата

Еще в сентябре этого года стало известно, что российское Министерство цифрового развития ведет переговоры с Apple. Причем речь идет не о возобновлении официальных продаж Айфонов в нашей стране или возвращении Apple Pay, о котором многие владельцы смартфонов уже практически забыли. На повестке дня находятся два вполне конкретных вопроса, решение которых могло бы заметно упростить жизнь российским пользователям.

Минцифры рассчитывает договориться с Apple по следующим направлениям:

активация поддержки сетей пятого поколения на Айфонах в России;

возвращение национального мессенджера МАКС в магазин приложений App Store.

На мой взгляд, обе задачи выглядят вполне логично. В России постепенно развиваются сети пятого поколения, однако воспользоваться их преимуществами без дополнительных манипуляций могут далеко не все владельцы современных смартфонов. Одновременно с этим все больше государственных и коммерческих сервисов появляется в мессенджере МАКС, установить который на новый Айфон обычным способом невозможно.

К сожалению, несмотря на то что с момента появления первых новостей о переговорах прошло уже больше двух месяцев, похвастаться какими-либо результатами Минцифры пока не может. Об этом 27 ноября в кулуарах форума «Телеком перезагрузка» рассказал глава ведомства Максут Шадаев. На вопрос о том, удалось ли договориться с Apple, министр ответил отрицательно. При этом о прекращении самих переговоров речи не шло. О новых заявлениях Минцифры мы напишем в нашем канале в Telegram и в канале AppleInsider.ru в МАКС.

Одного модема для 5G мало

Самое обидное в ситуации с сетями пятого поколения заключается в том, что Apple начала выпускать смартфоны с поддержкой 5G еще в 2020 году. Даже старенький iPhone 12 технически способен подключаться к таким сетям. Однако наличие соответствующего модема внутри смартфона совершенно не гарантирует, что вы сможете воспользоваться быстрым мобильным интернетом в России.

Дело в том, что для работы сетей пятого поколения Apple необходимо обновить настройки операторов связи. Именно от них зависит доступность некоторых функций сотовой связи на конкретном смартфоне. Поскольку после ухода с российского рынка Apple перестала полноценно взаимодействовать с нашими операторами, официальной поддержки 5G у них до сих пор нет.

Причем я бы не стал зацикливаться исключительно на сетях пятого поколения. Гораздо интереснее было бы получить полноценную поддержку других технологий, которые могут пригодиться практически каждому владельцу Айфона:

5G — высокоскоростной мобильный интернет;

VoLTE — голосовые вызовы через сети четвертого поколения;

VoWiFi — обычные телефонные звонки через подключение к Wi-Fi;

EVS — голосовой кодек, позволяющий повысить качество звука во время разговора.

Особенно полезными в российских реалиях могут оказаться звонки через Wi-Fi. Например, если вы живете в доме, где плохо ловит сотовая связь, но есть хороший домашний интернет, такая технология позволяет оставаться на связи даже без уверенного приема сигнала мобильного оператора.

Российские пользователи уже нашли обходной способ активации 5G и VoWiFi на Айфонах. Однако хотелось бы получить возможность пользоваться этими функциями без подключения смартфона к компьютеру, установки сторонних программ и опасений, что после очередного обновления iOS все придется настраивать заново. Если звонки по Wi-Fi у вас уже заработали, поделитесь моделью Айфона и оператором в нашем чате в Telegram или в нашем чате в МАКС.

МАКС пока проще открыть в браузере

С национальным мессенджером ситуация несколько сложнее. Если в случае с 5G вопрос преимущественно связан с настройками операторов, то возвращение МАКС в магазин приложений Apple упирается еще и в санкционные ограничения. Именно необходимостью их соблюдения американская компания объясняла удаление приложений VK из App Store летом этого года.

С тех пор владельцам Айфонов приходится искать различные обходные пути. В начале ноября даже появилось приложение Yaqin, через которое можно было войти в свой аккаунт МАКС. Однако долго в магазине Apple оно не продержалось, и теперь скачать его стандартным способом тоже нельзя.

При этом важно понимать, что разработчики национального мессенджера продолжают добавлять в него новые возможности. Если на Android для их получения достаточно обновить приложение через магазин, то на Айфоне все далеко не так просто. Даже наличие работающего МАКС на смартфоне не гарантирует, что его владелец получит доступ ко всем новым функциям.

Конечно, всегда можно воспользоваться веб-версией мессенджера, которая доступна по адресу web.max.ru. Однако полноценной заменой обычному приложению я бы ее не назвал. Особенно с учетом того, сколько дополнительных сервисов постепенно интегрируется в МАКС и насколько сильно их работа может зависеть от возможностей операционной системы.

На данный момент сроков возвращения МАКС в App Store нет. Более того, пока неизвестно, готова ли Apple в принципе пересмотреть свое решение об удалении национального мессенджера из магазина приложений.

На новом Айфоне с приложениями сложнее

Лично я не стал бы отказываться от покупки нового Айфона исключительно из-за отсутствия официальной поддержки 5G. Все-таки покрытие сетей пятого поколения в нашей стране пока далеко от идеального, а возможностей обычного LTE для просмотра видео, общения в мессенджерах, социальных сетей и других повседневных задач большинству пользователей вполне хватает.

С приложениями ситуация несколько другая. Если вы покупаете смартфон на несколько лет вперед, необходимо учитывать, что доступность российских программ в App Store может меняться. Причем далеко не всегда в лучшую сторону. Даже если сегодня нужное приложение установлено на вашем Айфоне и прекрасно работает, никто не гарантирует, что через год вы сможете без проблем скачать его на новый смартфон. Если Айфон вы все-таки меняете, чехол и защитное стекло для новой модели можно присмотреть в канале «Сундук Али-Бабы» в МАКС.

Поэтому я бы рекомендовал владельцам техники Apple придерживаться нескольких простых правил:

не удалять работающие приложения, которые уже исчезли из App Store;

отключить автоматическое сгружание неиспользуемых программ;

заранее разобраться с альтернативными способами установки приложений;

не скачивать сомнительные копии российских сервисов от неизвестных разработчиков.

Что касается переговоров Минцифры с Apple, то сам факт их проведения я считаю скорее положительной новостью. Значительно хуже было бы, если бы никакого взаимодействия между российскими властями и американской компанией вообще не существовало. Однако рассчитывать на то, что с выходом очередного обновления iOS все ограничения внезапно исчезнут, я бы пока не стал.

Хотелось бы, конечно, чтобы спустя почти пять лет после ухода Apple из России владельцам Айфонов наконец-то перестало требоваться столько изобретательности для использования возможностей, за которые они уже заплатили при покупке смартфона.