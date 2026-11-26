Удивительно, насколько долго разработчики WhatsApp* добавляют в свой мессенджер функции, которыми пользователи Telegram уже давно пользуются чуть ли не каждый день. Причем некоторые из них настолько очевидны, что даже непонятно, почему их реализации приходится ждать годами. К счастью, 25 ноября разработчики WhatsApp* наконец-то исправили еще одну такую недоработку. Причем для использования новой возможности достаточно просто обновить мессенджер.



Сообщение уйдет, даже если Айфон выключен

Еще в феврале этого года мы рассказывали, что разработчики WhatsApp* работают над отложенной отправкой сообщений. На то, чтобы довести эту функцию до ума и сделать ее доступной обычным пользователям, ушло девять месяцев. Теперь вы можете написать сообщение в любое удобное для вас время, выбрать дату его отправки и спокойно заниматься своими делами. В нужный момент мессенджер самостоятельно доставит его собеседнику.

Причем разработчики предусмотрели сразу несколько важных особенностей новой функции:

запланировать отправку можно на срок от 10 минут до 14 дней;

отложенные сообщения работают как в личной переписке, так и в групповых чатах;

отправлять по расписанию можно текст, фотографии и видеоролики;

получатель не узнает, что сообщение было написано заранее;

любое запланированное сообщение можно удалить до его отправки.

Но больше всего мне нравится то, что для доставки сообщения вашему Айфону даже не обязательно быть подключенным к интернету. Более того, смартфон может быть вообще выключен или полностью разряжен. Отложенное сообщение все равно будет отправлено в назначенное время. При этом на него распространяется сквозное шифрование, как и на остальную личную переписку в мессенджере. А если Айфон часто разряжается к вечеру, компактный пауэрбанк можно присмотреть в канале «Сундук Али-Бабы» в МАКС.

Свежая версия может уже ждать в App Store

Главное, что необходимо сделать для получения новой функции, — установить последнюю версию WhatsApp* на свой Айфон. Даже если у вас активировано автоматическое обновление приложений, это совершенно не означает, что все свежие версии программ сразу же появляются на смартфоне. Иногда Айфон загружает их только через несколько дней после выхода.

Поэтому советую не ждать, пока смартфон сам все сделает за вас, а обновить мессенджер вручную. Для этого сделайте следующее:

Откройте App Store на Айфоне и нажмите на фото профиля в правом верхнем углу. На экране «Аккаунт Apple» выберите «Обновление приложений». Найдите в списке WhatsApp Messenger и нажмите «Обновить» рядом с ним. Дождитесь окончания обновления и откройте WhatsApp*.

Если WhatsApp* нет в списке, потяните экран вниз, чтобы проверить наличие обновлений. Можно также открыть страницу мессенджера в магазине приложений. Если там есть кнопка «Открыть», последняя доступная версия уже установлена.

Кстати, если вам надоело каждый раз делать это вручную, то откройте настройки Айфона, перейдите в раздел «Приложения», выберите App Store и активируйте переключатель «Обновления ПО». Подробнее обо всех способах обновления приложений на Айфоне мы рассказывали в отдельном материале. О новых функциях, ради которых стоит обновить приложения, пишем в нашем канале в Telegram и канале AppleInsider в МАКС.

Долгое нажатие открывает меню отправки

Если вы хотя бы раз пользовались отложенными сообщениями в Телеграме, то с новой функцией WhatsApp* разберетесь буквально за несколько секунд. Разработчики даже не стали придумывать какой-то принципиально новый способ ее активации. Все завязано на привычной кнопке отправки сообщения, просто нажимать на нее теперь можно немного по-другому.

Чтобы запланировать отправку сообщения в Ватсапе на Айфоне, необходимо сделать следующее:

Откройте WhatsApp* на Айфоне и перейдите в нужный чат. Введите текст сообщения или прикрепите фотографию либо видеоролик. Нажмите и удерживайте зеленую кнопку со стрелкой рядом с полем ввода. Откроется экран «Запланировать сообщение». Выберите дату и время отправки. Нажмите зеленую кнопку с выбранным временем. На скриншоте это «Отправить сегодня в 09:00».

После этого можете спокойно закрывать мессенджер и даже выключать Айфон. Если до наступления указанного времени вы передумаете отправлять сообщение, то сможете открыть список запланированных сообщений и удалить его. У собеседника при этом ничего не отобразится, ведь в переписку оно еще не попало.

На самом деле сценариев использования новой функции огромное количество. Например, можно заранее написать поздравление с днем рождения, напомнить коллегам о совещании или отправить родственникам список покупок ровно в тот момент, когда они будут собираться в магазин. А еще это очень удобно для общения с людьми, которые живут в других часовых поясах. Не придется выбирать между риском разбудить человека и вероятностью вообще забыть ему написать.

Новую функцию включают постепенно

К сожалению, даже установка самой свежей версии WhatsApp* из App Store не гарантирует, что новая функция сразу же появится на вашем Айфоне. В официальном блоге мессенджера разработчики предупредили, что возможность планировать отправку сообщений будет распространяться по всему миру в течение ближайших нескольких недель.

Поэтому вполне может сложиться ситуация, когда на Айфоне вашего знакомого отложенные сообщения уже работают, а на вашем смартфоне с точно такой же версией приложения их еще нет. Ничего страшного в этом нет. WhatsApp* регулярно использует поэтапное распространение функций, и повлиять на скорость их появления обычный пользователь практически никак не может. Если отложенная отправка уже заработала, поделитесь в нашем чате в Telegram или чате AppleInsider в МАКС, когда у вас появилось планирование сообщений.

Не советую ради этого удалять мессенджер с Айфона, менять регион учетной записи Apple или пытаться установить какую-нибудь бета-версию WhatsApp*. Просто следите за выходом свежих обновлений в App Store и периодически проверяйте, что происходит при длительном нажатии на кнопку отправки сообщения. С учетом того, сколько лет пользователи мессенджера ждали появления этой функции, потерпеть еще пару недель точно можно.

*WhatsApp принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в России.