GTA 6 уже вышла на PlayStation 5 и Xbox Series X|S, а версию для ПК Rockstar пока даже не анонсировала. Казалось бы, про iPhone тут и заикаться рано. Если уж владельцы игровых компьютеров ждут, какие шансы у смартфона? А мы нашли два способа поиграть в самую ожидаемую игру десятилетия на смартфонах Apple. Так что отправиться в Вайс-Сити с айфоном в руках можно уже сейчас.



PS5 остается дома, а Вайс-Сити едет с вами

GTA VI поддерживает дистанционную игру, поэтому владельцам PS5 пригодится PS Remote Play. Приставка запускает установленную копию GTA VI, отправляет изображение и звук на айфон и принимает ваши команды. Вы открываете тот же профиль и продолжаете с того же сохранения, что и перед телевизором. PS Plus для такого подключения не требуется. Если игру еще только предстоит скачать, пригодится наш разбор, как подготовить PS5 к GTA VI. Там показано, где проверить свободное место на консоли.

Если у вас еще нет игры, купите GTA VI в PlayStation Store. Установите ее на PS5 и дождитесь окончания загрузки. На iPhone скачайте PS Remote Play из App Store. На PS5 откройте «Настройки» — «Система» — «Дистанционная игра» и включите «Разрешить Дистанционную игру» для своего пользователя. Чтобы приставка могла просыпаться по запросу с телефона, откройте «Настройки» — «Система» — «Энергосбережение» — «Функции, доступные в режиме покоя». Включите «Сохранить подключение к Интернету» и «Разрешить включение PS5 через сеть». Для первого запуска оставьте PS5 включенной, подключите iPhone к той же домашней сети и откройте PS Remote Play. Нажмите «Войти в сеть» и используйте тот же аккаунт PlayStation, что и на консоли. На экране выбора системы нажмите PS5. Если появится подсказка «Перед подключением к системе PS5», нажмите «OK». Когда на телефоне откроется домашний экран приставки, запустите GTA VI.

Автоматический поиск иногда пропускает приставку даже дома. Здесь выручает ручная привязка.

Убедитесь, что айфон и PS5 подключены к одной сети. На PS5 откройте «Настройки» — «Система» — «Дистанционная игра» — «Привязать устройство». На экране «Не удается найти систему PS5» нажмите «Привязать вручную». Введите число с экрана консоли и нажмите «Привязать».

Когда соединение заработает, попробуйте проехать пару кварталов по Вайс-Сити. В движении проще заметить задержку управления или пропадание звука, чем в меню приставки.

Своя Xbox отправит игру на iPhone через Safari

Владельцам Series X и Series S пригодится Xbox Remote Play. Rockstar подтвердила его поддержку. Игра работает на вашей приставке и передает картинку на телефон. Для этого нужна копия GTA VI, установленная на Series X или Series S. Если вам попадалась наша инструкция по установке порта GTA V на iPhone, она касается пятой части.

В Xbox Cloud Gaming GTA VI на старте недоступна, поэтому на iPhone остаётся только Remote Play со своей Series X|S.

Если игры еще нет в вашей библиотеке, купите GTA VI в магазине Xbox. Установите ее на Xbox Series X или Series S. На консоли откройте «Настройки» — «Устройства и подключения» — «Дистанционные функции» и активируйте переключатель «Включить удаленное воспроизведение». В английском меню ищите раздел Remote features. Для первого сеанса оставьте Xbox включенной и подключенной к интернету. Подключите совместимый геймпад к iPhone. Откройте страницу Xbox Remote Play в Safari на iPhone, нажмите «Начать» и войдите в тот же аккаунт Microsoft, который используете на приставке. На экране «Выберите консоль» отметьте свою Xbox и нажмите «Подключиться». Затем откройте GTA VI с домашнего экрана приставки.

Если в списке несколько приставок, ориентируйтесь на название своей Series X или Series S и статус «Готова».

Проверьте связь, пока приставка под рукой

Когда айфон и приставка дома, начните с Wi-Fi на частоте 5 ГГц. Если картинка рассыпается на квадраты прямо рядом с роутером, попробуйте подключить к нему консоль сетевым кабелем. Так хотя бы одна сторона будет работать по проводу.

За пределами дома телефон получает картинку через интернет, поэтому проверьте скорость отдачи дома. Быстрый Wi-Fi в гостях мало поможет, если домашняя сеть еле отправляет видео. Для PS Remote Play Sony указывает от 5 Мбит/с на прием и отдачу и рекомендует от 15 Мбит/с в обе стороны.

Перед поездкой проверьте, что приставка доступна из другой сети. Для PS5 подойдет такой тест.

Переведите PS5 в режим покоя. В настройках этого режима должны быть включены подключение к интернету и запуск по сети. Подключите айфон к другой сети Wi-Fi. Если хотите использовать мобильную сеть, в настройках PS Remote Play включите «Использовать мобильные данные» и отключите Wi-Fi на телефоне. Подключитесь к PS5 через PS Remote Play и откройте GTA VI. Так сразу станет ясно, просыпается ли приставка и хватает ли скорости для игры.

Консоль видна дома, а из другой сети пропадает? Опишите, как подключены приставка и айфон, в нашем чате в Telegram или чате в МАКС. О новых способах играть на айфоне пишем в Telegram и МАКС.

С геймпадом видно всю дорогу

В PS Remote Play кнопки появляются по касанию экрана. Для меню достаточно, а на ходу большие пальцы закрывают часть картинки именно тогда, когда нужно одновременно рулить и крутить камеру. Для PS5 берите DualSense от приставки, для Xbox подойдет Xbox Wireless Controller с Bluetooth, например комплектный от Series X или Series S. У старых контроллеров Xbox One поддержку Bluetooth стоит проверить отдельно.

Переведите свой геймпад в режим сопряжения. На выключенном DualSense одновременно зажмите PS и кнопку создания слева от тачпада до мигания подсветки. На геймпаде Xbox нажмите кнопку Xbox для включения, затем зажмите кнопку сопряжения на верхнем торце до мигания логотипа. На iPhone откройте «Настройки» — Bluetooth. В разделе «Другие устройства» выберите DualSense Wireless Controller или Xbox Wireless Controller, в зависимости от того, какой геймпад перевели в режим сопряжения. Дождитесь статуса «Подключено» и только потом откройте PS Remote Play или страницу Xbox Remote Play в Safari. До входа в игру проверьте, что стики и кнопки работают в меню консоли.

С геймпадом телефон можно поставить на подставку. Для игры на диване удобнее держатель, который крепит айфон прямо к контроллеру. Такие крепления встречаются в канале «Сундук Али-Бабы» в МАКС. А если на маленьком экране все равно приходится щуриться, в меню GTA VI есть отдельные настройки масштаба интерфейса и читаемости, а также субтитров. С них удобно начать первую поездку по Вайс-Сити на айфоне.