Несмотря на то что современные Айфоны способны запускать игры с консольной графикой, порой хочется чего-нибудь гораздо более простого. Причем необязательно речь должна идти о какой-то примитивной аркаде, в которой нужно бездумно нажимать на экран. Взять хотя бы настольные игры, за которыми многие из нас в свое время проводили целые вечера. Некоторые из них отлично прижились на смартфонах и даже стали интереснее своих оригинальных версий. Хороший тому пример — Эрудит, который можно скачать на Айфон и играть как в одиночку, так и с другими людьми.



Удачный ход может уместиться в три буквы

Наверняка вы хотя бы раз слышали про настольную игру Скрэббл (Scrabble), которая пользуется огромной популярностью во всем мире еще с середины прошлого века. В нашей стране многим она знакома по советской настольной игре Эрудит. В обоих случаях суть заключается в составлении слов из имеющихся букв на специальном игровом поле. Получается что-то вроде кроссворда, только вместо разгадывания уже придуманных кем-то слов вам предстоит самостоятельно их составлять.

Так вот, в App Store можно бесплатно скачать игру Эрудит для iPhone и iPad, которая поддерживает правила обеих настолок. Причем разобраться в происходящем на экране смогут даже те, кто никогда не играл ни в Скрэббл, ни в Эрудит. Основные правила достаточно простые:

В начале партии каждый игрок получает семь фишек с буквами.

Из имеющихся букв необходимо составить слово и расположить его на игровом поле.

Каждое последующее слово должно соединяться с уже находящимися на доске буквами.

За каждую использованную букву начисляется определенное количество очков.

Специальные клетки на поле позволяют увеличить стоимость отдельных букв или целых слов.

После каждого хода запас букв пополняется, а побеждает тот, кто наберет больше очков.

Самое интересное, что далеко не всегда самое длинное слово оказывается самым выгодным. Иногда достаточно грамотно расположить три или четыре буквы, чтобы заработать больше очков, чем соперник за предыдущие несколько ходов. Поэтому хороший словарный запас здесь хоть и важен, но без умения просчитывать свои действия далеко не уедешь. В этом плане Эрудит чем-то напоминает шахматы. Другие игры, в которых полезно продумывать следующий ход, мы советуем в наших каналах в Telegram и МАКС.

Кстати, между классическим Эрудитом и Скрэбблом есть некоторые различия. Например, в первом используются преимущественно нарицательные существительные в именительном падеже, тогда как правила Скрэббла допускают больше словоформ. В приложении можно выбрать привычный вариант игры, поэтому переучиваться после настольной версии не придется.

Скачать Эрудит на Айфон

За одним столом собираться больше не нужно

Одна из главных проблем практически любой настольной игры заключается в том, что для нее необходимо найти компанию. И если в детстве с этим особых сложностей не возникало, то во взрослом возрасте собрать всех за одним столом бывает той еще задачкой. В мобильном Эрудите такой проблемы нет. У игры большое сообщество пользователей, поэтому искать среди знакомых любителей составлять слова необязательно.

Можно просто запустить поиск соперника и сыграть с незнакомым человеком. Однако обычными партиями возможности приложения не ограничиваются. Для тех, кому недостаточно просто обыграть случайного противника, предусмотрено сразу несколько способов посоревноваться с другими людьми:

Ладдер — рейтинговые партии , результаты которых позволяют продвигаться вверх по таблице игроков.

, результаты которых позволяют продвигаться вверх по таблице игроков. Профессиональная лига — чемпионаты с жеребьевкой, групповым этапом и последующим плей-офф.

Различные рейтинги и достижения, позволяющие отслеживать собственные успехи и сравнивать их с результатами других пользователей.

На самом деле наличие подобной соревновательной составляющей здорово меняет отношение к игре. Одно дело — время от времени составлять слова, чтобы скоротать время в очереди, и совсем другое — постепенно подниматься в рейтинге и встречаться с более сильными противниками. Тут уже появляется желание разбирать собственные ошибки, запоминать необычные слова и учиться более грамотно использовать бонусные клетки.

А если среди ваших друзей есть любители подобных головоломок, то специально для них предусмотрены договорные игры. Причем необязательно заканчивать партию за один присест. Можно сделать ход, отложить Айфон и вернуться к игре позже. Для самостоятельной отправки приглашений потребуется ПРО-версия, а вот принимать их могут и пользователи бесплатной версии приложения. Если ищете компанию для первой партии, предложите сыграть в нашем чате в Telegram или чате в МАКС.

Даже без соперника есть во что сыграть

Если в какой-то момент классический Эрудит вам надоест или просто не будет времени на полноценную партию, необязательно закрывать приложение и искать другое развлечение в App Store. Разработчики предусмотрели сразу семь дополнительных словесных головоломок. Некоторые из них заметно отличаются от оригинальной игры и вполне могли бы существовать в качестве самостоятельных приложений для Айфона:

Классика — необходимо отыскать наиболее выгодный ход на частично заполненной доске.

Классика Натиск — похожая головоломка, но с ограничениями по времени и количеству ходов.

Буквопад — своеобразный словесный тетрис, в котором нужно успевать собирать слова из падающих букв.

Шарада — необходимо за шесть попыток определить загаданное слово из пяти букв. Знакомая механика для любителей Wordle.

Зигзаг — поиск слов путем соединения соседних букв на игровом поле.

Перестановка — восстановление перемешанных слов в кроссворде за минимальное количество действий.

Пирамида слов — разбор конструкции из буквенных фишек по принципу маджонга.

У каждой из этих мини-игр есть собственный рейтинг. Поэтому даже если классические партии интересуют вас не так сильно, всегда можно выбрать другую дисциплину и попробовать стать одним из лучших игроков именно в ней. Получается целая подборка словесных головоломок в рамках одного приложения.

Отдельно отмечу возможность играть с компьютером. Для него предусмотрено пять уровней сложности, благодаря чему можно постепенно повышать требования к собственным навыкам. Начните с самого простого, освойте механику начисления очков, научитесь замечать выгодные комбинации и только потом отправляйтесь соревноваться с реальными людьми.

Причем игра с компьютером не требует подключения к сети. Так что Эрудит смело можно добавить в список игр для Айфона без интернета и запускать его даже в самолете.

Словарь пополняют сами игроки

Пожалуй, одна из самых необычных особенностей мобильного Эрудита заключается в том, что пользователи сами принимают участие в его развитии. Если вы знаете слово, которого по какой-то причине нет в игровом словаре, то можете предложить его для добавления. После проверки и общего голосования сообщества оно может стать доступным для использования в партиях. То есть игроки сами помогают формировать общий словарь Эрудита.

А еще здесь можно посмотреть значение незнакомого слова, которое использовал ваш соперник. Достаточно открыть историю ходов и выбрать нужное слово. Учитывая, какие порой необычные существительные приходят в голову опытным игрокам, возможность узнать их значение прямо в приложении точно лишней не будет.

Не обошлось и без гибких настроек. В партиях с компьютером можно менять отдельные правила, работать с личным словарем и даже настраивать принцип повторного использования бонусных клеток. А если стандартный внешний вид игры наскучит, то предусмотрена отдельная поддержка скинов, позволяющих изменить оформление доски и буквенных фишек. Правда, дополнительные наборы оформления приобретаются отдельно.

Само приложение распространяется бесплатно, хотя в нем есть реклама и платные возможности. Для установки достаточно Айфона с iOS 15.6 или более свежей версией операционной системы. Есть и поддержка iPad, на большом экране которого работать с игровым полем особенно удобно.

Кстати, специально для читателей AppleInsider.ru разработчик Эрудита предоставил десять промокодов, которые позволяют бесплатно активировать ПРО-версию игры. Она отключает рекламу, открывает дополнительные словари, снимает ограничения на поиск слов и позволяет самостоятельно приглашать друзей в партии. Количество ограничено, поэтому здесь все просто: кто успел, тот и забрал. Вот сами промокоды для Эрудита:

8EISPUQ400

CJAUIGEMBJ

DMV32AX6IX

DTLU8M9QPT

ETYLYUZI92

FYJFEV32SV

LEEEPI6MWB

LHD3W17FET

RLZISUMPYF

UW04LMQXTD

Активировать промокод можно следующим образом:

Скачайте Эрудит из App Store и запустите игру. На главном экране нажмите на значок земного шара. Пролистайте открывшуюся страницу сайта вниз и введите один из промокодов в соответствующее поле. Активируйте промокод и перезапустите игру.

Если один из кодов уже не срабатывает, попробуйте следующий. Ну а если все промокоды разобрали, не расстраивайтесь: даже в бесплатной версии Эрудита достаточно возможностей, чтобы увлечь вас на несколько вечеров.

Скачать Эрудит на Айфон