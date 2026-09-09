Новое приложение СберМобайл для iPhone: скачать Мобио из App Store

Пока российские сервисы один за другим пропадают из App Store, иногда случается и обратное — что-то в него неожиданно возвращается. На днях в российском App Store всплыло приложение СберМобайла, только прячется оно под нейтральным именем «Мобио». История знакомая: убрали официальный клиент — выкатили замаскированный. И это приятная новость на фоне того, что в России снова можно пополнять Apple ID с номера МТС без комиссии. Ниже разберу, как поставить «Мобио» на iPhone и войти в свой личный кабинет.



Почему «Мобио» в App Store — это на самом деле СберМобайл

Если открыть страницу приложения, ничего сберовского вы там не найдете. Называется оно «Мобио», в описании скромное «Управление мобильной связью», категория — производительность, вес меньше 70 МБ. Ни логотипа Сбера, ни зеленого фирменного стиля, ни единого упоминания оператора. Именно так это и должно выглядеть, если вы хотите понять, какие российские приложения скачать сейчас, пока их не убрали с полки.

Смысл маскировки простой. Сбер под санкциями, и его официальные приложения из App Store давно удалили. Чтобы абоненты СберМобайла все-таки могли зайти в личный кабинет с айфона, компания публикует замаскированный клиент под посторонним названием. Расчет на то, что модераторы Apple не свяжут безликое «Мобио» со Сбером и не снесут его следом за остальными.

Прием этот не новый. Похожим образом в App Store уже возвращались и банковские приложения, и другие сервисы Сбера — под чужими вывесками, с нейтральными иконками и описаниями, которые ничего толком не объясняют. «Мобио» просто очередная итерация той же схемы. И пока она работает: приложение висит в магазине и спокойно устанавливается на любой iPhone с российским аккаунтом.

Как установить «Мобио» на iPhone

Сама установка ничем не отличается от загрузки обычного приложения, но есть одно условие. «Мобио» доступно только в российском сегменте App Store, поэтому понадобится только российский Apple ID. Если у вас аккаунт другой страны, приложение вы просто не увидите в поиске. На эту тему у нас есть отдельный разбор, какие приложения стоит скачать заранее, пока с российскими аккаунтами не начались новые сложности.

Порядок действий такой:

Откройте настройки iPhone и убедитесь, что в App Store у вас выбран российский аккаунт. Перейдите по прямой ссылке на «Мобио» или наберите название в поиске App Store. Нажмите кнопку загрузки и дождитесь, пока приложение установится на домашний экран. Запустите «Мобио» — иконка выглядит как оранжевый квадрат с белым значком внутри.

Скачать СберМобайл

Для работы приложения нужна iOS 16.6 или новее, так что владельцам совсем старых устройств придется сначала обновиться. Весит «Мобио» около 67 МБ, качается быстро и денег за установку не просит. Никаких сторонних магазинов, профилей и обходных путей: все ставится штатно через App Store, как любая другая программа.

Мы отслеживаем такие возвращения приложений постоянно и сразу пишем, когда в App Store всплывает что-то новое из российских сервисов. Следить удобно в наших каналах в Telegram и МАКС, там мы разбираем каждый такой случай по горячим следам.

Как войти по номеру телефона СберМобайл

После установки логика та же, что и в оригинальном приложении оператора. Вход в «Мобио» идет по номеру телефона СберМобайла, тому самому, на который оформлена ваша SIM-карта. Кстати, именно ради таких приложений я и остаюсь на iOS, и уже объяснял, почему я не перейду на Android даже при таком раскладе.

Вход занимает пару минут:

Запустите «Мобио» после установки. Введите номер телефона СберМобайла в формате +7. Дождитесь SMS с кодом подтверждения и впишите его в приложение. Готово — вы попадаете в личный кабинет своего номера.

Внутри вас ждет привычный набор: текущий баланс, подключенный тариф, остатки минут и гигабайтов, детализация расходов и пополнение счета. По функциям это тот же СберМобайл, к которому вы привыкли, просто в новой обертке и под другим названием. Внешне интерфейс может слегка отличаться от того, что вы помните, но суть одна — управление своим номером прямо с айфона.

Если при входе что-то пойдет не так, код не приходит или приложение не пускает в кабинет, не спешите его удалять. Иногда помогает повторный запрос кода или перезапуск программы. Застряли на каком-то шаге? Загляните в наш чат в Telegram или МАКС, вместе разберемся, что делать.

Стоит ли скачивать «Мобио» прямо сейчас

Мой совет простой: если вы абонент СберМобайла и сидите на iPhone, ставьте приложение прямо сейчас, не откладывая. Замаскированные клиенты живут в App Store непредсказуемо. Сегодня «Мобио» спокойно висит в магазине, а завтра Apple может раскусить маскировку и удалить приложение, как это уже было с прежними версиями сберовских программ.

Хорошая новость в том, что удаление из магазина обычно не ломает уже установленное приложение. Даже если «Мобио» пропадет из поиска, на вашем iPhone оно, скорее всего, продолжит работать, пока не устареет технически или не перестанет обновляться. Так что чем раньше вы его поставите, тем спокойнее будете себя чувствовать, если история повторится и Сберу снова придется придумывать новое имя.

Из этой же серии — трюки с российскими Apple ID, оплатой и возвращением приложений, о которых мы пишем регулярно. А самые выгодные гаджеты и полезные штуки для дома мы по традиции собираем в канале «Сундук Али-Бабы» в МАКС. Заглядывайте, если любите ловить интересное по хорошей цене.