Почему я не перейду с iPhone на Android, даже если из App Store удалят все российские приложения

ВЦИОМ выяснил, что удаление российских приложений заметно подорвало доверие к Apple. Половина владельцев смартфонов теперь не стала бы брать iPhone, а продажи в стране упали до минимума с 2022 года. Я вернулся на айфон год назад вопреки всем ограничениям и менять решение не собираюсь. Причин несколько, и почти все они не про приложения. Недавно я как раз разбирал функции iOS, которых нет на Android, и половина моей аргументации оттуда.



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Связка устройств Apple работает так, как не умеет никто

Главное, ради чего я держусь за айфон, это экосистема. Apple собирает телефон, планшет, часы и ноутбук в единый организм, и ни один другой производитель до такого уровня не дотягивает. Общий буфер обмена, синхронизация фото и видео, AirDrop между своими устройствами, видеоповтор iPhone на большом экране. Все это работает из коробки.

И самое приятное, что ничего из этого не требует сложных настроек. Скопировал текст на MacBook — вставил на айфоне. Сфоткал что-то на телефон — через секунду снимок уже в медиатеке на ноутбуке. Отдельный кайф — iPad как второй монитор. Без сторонних программ и танцев с бубном, просто подключаешь и работаешь дальше.

На Android такого цельного опыта у меня не было никогда. Дело даже не в железе, железо там местами мощнее. Проблема в том, что собрать десяток разных устройств в одну связку без костылей почти невозможно. У Android при этом хватает своих сильных сторон, и я отдельно писал про функции, которых не хватает на iPhone. Но цельность экосистемы для меня перевешивает.

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Четыре года на Android многому меня научили

С 2021 по 2025 год я сидел на андроидах. Два личных смартфона плюс десяток аппаратов, которые я либо настраивал сам, либо получал на тест. И вот что бросалось в глаза постоянно: даже внутри одного бренда система на разных моделях отличалась мелочами. То кнопка не там, то меню перекроено, то жесты ведут себя иначе. Привыкаешь к одному аппарату, берешь второй той же марки — и снова переучиваешься.

Странности случаются до сих пор. Мой POCO F5 Pro сейчас лежит как резервный, и я периодически ловлю его на том, что он сам добавляет ярлыки приложений на рабочий стол. Объяснить этот феномен я не могу никак. Про то, что уведомления от разных приложений выглядят по-разному, даже говорить не хочется. Это болячка конкретно недорогих Xiaomi. У Samsung и Huawei с этим полный порядок, знаю по опыту.

Год назад я сделал выбор и вернулся на айфон. Android за это время стал заметно лучше, чем даже десять лет назад, тут спорить глупо. Но если вам все же хочется присмотреться к зеленой стороне, я собирал смартфоны, ради которых можно уйти с iPhone. Для меня же главный минус остался прежним: нет уверенности, что аппарат через пару лет будет вести себя так же, как в первый день.

Камера и стабильность важнее пары удаленных иконок

Еще один весомый аргумент — камера. На айфоне в ритме навел и снял результат стабильный и предсказуемый. Не надо думать про режимы, свет и последующую обработку, кадр почти всегда получается таким, каким ты его видел глазами. На Android этот ритм у меня сбивался чаще: то цвета уплывут, то шумодав перестарается, то ночной режим замылит половину кадра.

А что с приложениями? Если российские сервисы и правда уберут из App Store подчистую, я просто перейду на веб-версии. Банк, маркетплейс, госуслуги — почти все нормально живет в браузере, а часть функций спокойно закрывается через сайт. Пара иконок на рабочем столе не тот повод, ради которого я поменяю всю систему. Я уже объяснял, почему ни за какие деньги не куплю Android, и после опроса ВЦИОМ моя позиция не сдвинулась.

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Что показал опрос ВЦИОМ про доверие к Apple

Теперь к цифрам, из-за которых вообще завелся разговор. Про блокировки отечественных сервисов знают почти все владельцы смартфонов — 97%. Каждый второй, а точнее 50%, теперь испытывает недоверие к Apple. Еще 51% сказали, что при покупке нового телефона даже не стали бы рассматривать iPhone. А 56% назвали удаление приложений скорее некорректным шагом со стороны иностранных компаний.

Острее всех переживают сами владельцы iPhone. Они почти вдвое чаще пользователей Android говорят про беспокойство — 56% против 29% — и жалуются, что телефоном стало менее удобно пользоваться — 52% против 25%. Еще 45% допускают, что политика Apple подтолкнет их к переходу на Android. На продажах это уже отразилось: за первое полугодие 2026 года в России купили 460 тысяч iPhone, и это худший результат с 2022 года.

Цифры серьезные, и я их не оспариваю. Кстати, если бы решился на переход на Андроид, то взял бы вот такой OnePlus 15. Раздражение людей мне понятно, ограничения бьют по привычным сценариям. Но лично для меня они ничего не меняют. Я выбираю айфон, где все понятно и предсказуемо, и готов мириться с исчезнувшими приложениями ради стабильной системы. Веб-версии, здравый смысл и цельная экосистема закрывают для меня почти все, а спокойствие за то, что телефон не начнет чудить, стоит дороже.