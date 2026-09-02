В App Store появились поддельные Max, VK Видео и Rutube. Как не спутать их с оригиналом

Мошенники быстро сообразили, что делать с опустевшими полками App Store. После того как из российского магазина Apple летом убрали оригинальные Max, VK Видео и Rutube, их места заняли двойники. Приложения с теми же именами и логотипами, но без всякой связи с настоящими сервисами. Совсем недавно мы публиковали целый список приложений, которые нельзя качать на iPhone, и вот у этой истории появилось продолжение. Apple при этом не спешит вычищать подделки, хотя пользователи давно жалуются на них в отзывах.



Что за поддельные приложения нашли в App Store

Речь о трех программах, которые копируют оформление знакомых сервисов. Про одну из них мы уже рассказывали отдельно: в App Store можно было скачать Max, но это скам, а не настоящий мессенджер. Теперь таких клонов сразу несколько, и все они спекулируют на одном и том же: оригиналы недоступны, а спрос никуда не делся. Расчет строится на том, что человек увидит знакомую иконку, не станет вчитываться в мелочи и поставит первое, что попалось.

Вот что нашли в российском App Store:

MaxMessenger — приложение с названием, как у национального мессенджера Max. Уже несколько лет висит в App Store, и его легко перепутать с оригиналом. В пресс-службе Max подтвердили, что к сервису программа отношения не имеет, и посоветовали сохранять push-уведомления через веб-версию.

RuTube Video Player — берет название и логотип Rutube, но на деле это загрузчик роликов из соцсетей с назойливой рекламой. В «Газпром-Медиа Холдинге» связь с приложением отрицают. Несмотря на оценку 2,6 из 5, оно возглавляет топ бесплатных программ в категории «Развлечения».

VKI Video — выдает себя за VK Видео, хотя внутри это сервис для ведения кино-дневника и отзывов на фильмы. При этом приложение забралось на первое место в категории «Газеты и журналы».

Оригинальные сервисы рано или поздно могут вернуться или найти обходной путь, так что за новостями есть смысл следить. Мы публикуем их одними из первых в наших каналах в Telegram и МАКС.

Чем опасны фейковые Max, VK и Rutube

Само по себе знакомое имя в App Store уже ничего не гарантирует. Похожая история была с Avito: Avito появилось в App Store, но качать его не стоило совсем по другим причинам. С клонами Max, Rutube и VK проблема острее. Это прямая приманка для тех, кто ищет привычный сервис и по инерции ставит первое, что похоже на оригинал.

Фейковый мессенджер — это в первую очередь риск для данных. Человек вводит номер телефона, коды из СМС, иногда и пароли, а куда все это уходит, никто не проверял. Загрузчик роликов с агрессивной рекламой выкачивает трафик и крутит баннеры, на которых зарабатывает его автор. А кино-дневник под вывеской VK Видео просто вводит в заблуждение: вы ставите одно, а получаете совсем другое приложение. И это только то, что видно снаружи. Что такие программы делают с разрешениями, доступом к контактам и уведомлениям, остается на совести разработчиков, которых никто не знает.

Мы и сами постоянно роемся в магазинах приложений и на маркетплейсах, отбирая безопасные и полезные находки. Лучшее по технике складываем в канал «Сундук Али-Бабы» в МАКС.

Почему подделки заполнили российский App Store

Пустоту создали сами удаления. Max исчез из App Store 3 июня, а 25 июня магазин покинули все приложения VK: «Видео», «Музыка», «Мессенджер», «Знакомства», Skillbox, «Дзен», плюс «Одноклассники» и почта Mail.ru. Чуть позже пропала и сама ВКонтакте. Apple объяснила это требованиями санкционного законодательства тех стран, где она работает.

В VK говорили, что решение приняли без предупреждения. Уже установленные приложения продолжают работать, но не обновляются и не шлют push-уведомления. 16 июля Max и VK убрали и из Google Play, после чего установки через RuStore и другие Android-магазины во второй половине июля выросли больше чем в полтора раза. Люди просто пошли за приложениями туда, где их не блокируют.

Дальше подключились ведомства. Минцифры назвало удаление отечественных приложений недобросовестной конкуренцией и попросило ФАС проверить, соблюдает ли Apple российские законы. Отдельное дело против компании уже возбуждено, из-за невыполнения предписания предустанавливать Max и RuStore на устройствах с iOS. Пока идут разбирательства, поисковая выдача в App Store остается полупустой, и клоны спокойно занимают освободившиеся строчки рейтингов. Ситуация меняется чуть ли не каждую неделю, и мы разбираем ее вместе с читателями. Если сомневаетесь или хотите обсудить, загляните в наш чат в Telegram или МАКС.

Как не скачать подделку вместо оригинала

Главное правило простое: не искать российские сервисы прямо в App Store. Их там сейчас нет, а все, что выдается по запросу, — это либо клоны, либо случайные однофамильцы. Ставить приложения безопаснее из RuStore, из других Android-магазинов или по прямым ссылкам с официальных сайтов сервисов. Для iPhone есть и обходной вариант — установка приложений через iMazing, о которой мы делали подробную инструкцию.

Перед загрузкой любого приложения стоит держать в голове несколько вещей:

официальный сайт сервиса — это сейчас единственный надежный ориентир: берите ссылку на приложение оттуда, а не из поиска App Store;

— это сейчас единственный надежный ориентир: берите ссылку на приложение оттуда, а не из поиска App Store; имя разработчика мало о чем говорит — из-за санкций настоящие сервисы тоже выходят от неизвестных студий, так что знакомое название компании тут не показатель, а его отсутствие не приговор;

оценки и свежие отзывы — в фейках люди прямо пишут в комментариях, что это обман;

как только нормальное приложение появляется в App Store об этом пишут в официальных источниках или на проверенных сайтах. Берите ссылки на загрузку там. Например, в нашем Telegram-канале появляются только проверенные приложения:

Пока Apple не наведет порядок, ответственность целиком на пользователе. Берите ссылки только с официальных сайтов сервисов, не доверяйте одному лишь логотипу и не ставьте «оригинал», который вдруг вернулся в магазин из ниоткуда. Пара лишних минут на дорогу через официальный сайт стоит куда меньше, чем разбор последствий от чужого приложения на вашем iPhone. В нынешней ситуации это самая надежная защита от подделок.