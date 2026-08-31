Снова работает! Как установить удаленные из App Store приложения через iMazing

Пару дней назад установка приложений, удаленных из App Store, через iMazing внезапно перестала работать, и многие уже успели попрощаться с этим способом навсегда. Но радоваться Apple рано: метод снова в строю, и мы лично убедились в этом на компьютере Mac. Пока корпорация готовится к презентации iPhone 18 Pro, а мы уже рассказывали, где посмотреть трансляцию в прямом эфире, самое время вернуть на айфон нужные банки и мессенджеры, которых давно нет в магазине.



Почему установка снова работает

Если вы пропустили предыдущую серию, коротко напомню, о чем речь. Недавно этот способ внезапно отвалился, и мы подробно разбирали, почему приложения перестали устанавливаться. Apple тогда прикрыла лазейку на своей стороне, поменяла что-то в системе авторизации и выдачи ключей, и утилита начала выдавать ошибку за ошибкой. Причем задело не только iMazing, но и другие похожие инструменты, которые работали по той же схеме. Казалось, что на этом история закончилась и удаленный софт больше не вернуть.

Но разработчики iMazing довольно быстро отреагировали и выпустили обновление, которое снова научило программу ставить недоступный в магазине софт. Мы проверили это своими руками, и все действительно завелось заново. Так что метод снова живой, и пользоваться им можно прямо сейчас, не откладывая на потом.

Есть один важный нюанс, о котором стоит сказать честно. Мы точно можем подтвердить, что установка работает на компьютерах Mac. По другим операционным системам информации у нас пока нет, отдельно на Windows мы этот сценарий не гоняли. Возможно, там тоже все в порядке, но проверять на словах не в наших правилах. А вот на маке все протестировано и работает как надо, никаких сюрпризов.

Почему это вообще важно именно сейчас. В российских реалиях половина нужных приложений либо удалена из App Store, либо прячется под чужими названиями, либо доступна с танцами и приключениями. Банки, мессенджеры, сервисы записи, все это регулярно пропадает из магазина. И когда появляется рабочий способ вернуть привычные программы на смартфон, грех им не воспользоваться, пока окно возможностей открыто.

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Как обновить iMazing до нужной версии

Первым делом нужно обновить программу, потому что на старой версии ничего не выйдет, она просто не знает про новый способ. По сути после апдейта все работает так же, как и раньше, точно так же мы недавно объясняли, как поставить МАКС в обход магазина. Логика та же самая, меняется только версия утилиты, которую нужно поставить.

Обновляемся по шагам:

Открываем iMazing на компьютере. В верхнем левом углу жмем на название приложения. В выпадающем меню выбираем пункт «Проверить обновления». Устанавливаем версию 3.6.3 или более новую. После установки обязательно перезагружаем компьютер.

Скачать iMazing с сайта

На перезагрузке заострю внимание отдельно, потому что это не формальность. Без нее способ может не заработать, программа будет упрямо ругаться и ничего не ставить, хотя апдейт вроде бы встал. Это я испытал на себе. Такая вот особенность. Так что не ленитесь и перезагрузите компьютер сразу после обновления. Это буквально минута времени, а нервов и лишних попыток сэкономит прилично.

Если вы вдруг сомневаетесь, какая версия у вас стоит сейчас, посмотреть ее можно там же, в меню с названием приложения, в разделе о программе. Ориентируйтесь на цифры 3.6.3, все, что ниже, для нашей задачи не годится. Как только увидели нужную версию и перезагрузились, можно двигаться дальше.

Если после обновления что-то пошло не так или программа ведет себя странно, не мучайтесь в одиночку и не гадайте. Пишите в наш чатик в Telegram или МАКС, там подскажут и помогут разобраться с вашим случаем.

Как установить приложения из iMazing

Когда свежая версия встала и компьютер перезагрузился, переходим к самому интересному, ради чего все и затевалось. Кстати, мы уже проверили этот способ на iOS 27, и там тоже все работает без нареканий, так что за свежую прошивку можно не переживать. Даже на самой актуальной версии системы удаленные приложения ставятся нормально.

Дальше действуем последовательно:

Подключаем айфон к компьютеру проводом. Открываем iMazing и выбираем подключенный смартфон. Заходим в раздел «Управление приложениями». Входим в свой Apple ID, если еще не вошли. Через поиск находим нужное приложение. Жмем на него правой кнопкой мыши и выбираем «Установить».

После этого приложение само скачается и поставится на смартфон, вам остается только дождаться окончания загрузки и ничего не трогать. Никаких плясок с бубном, все делается буквально в пару кликов. Работает как раньше, и это самое приятное во всей истории. Провод, поиск, правая кнопка, установка, вот и весь рецепт.

Чтобы не быть голословным, расскажу, что установил лично я. Через iMazing я вернул на айфон ВК и ВК Видео, поставил последнюю версию Сбербанк Онлайн, а еще Холдер от Альфа-Банка и YPlaces для записи в разные заведения. Все встало без единой проблемы и запустилось нормально, ни одно из приложений не заглючило на старте и не потребовало никаких дополнительных манипуляций. То есть это не теория, а реально проверенный набор.

Отдельно отмечу, что приложения ставятся именно те, что привязаны к вашему Apple ID. Поэтому логиниться нужно под своей учеткой, а не под какой-то левой. И да, если приложения в вашей истории покупок нет вовсе, iMazing его из воздуха не достанет, тут чудес не будет. Но для большинства популярных банков и сервисов, которые Apple удалила по известным причинам, способ отрабатывает отлично.

Так что если вы давно откладывали возвращение любимых программ, сейчас удачный момент этим заняться. Метод рабочий, проверенный и не требует особых танцев или технических знаний. А еще на канале Сундук Али-Бабы в МАКС мы регулярно выкладываем годные находки с AliExpress, от зарядок до умных часов, загляните на досуге, там бывает интересно.

И последнее, но важное. Успевайте пользоваться, пока Apple опять что-нибудь не сломала. Такие лазейки живут ровно до того момента, пока корпорация их не заметит, а потом все закрывается очередным обновлением на серверной стороне, без всяких предупреждений. Мы это уже проходили буквально на днях. Так что сохраните инструкцию в закладки, вернуть удаленное приложение может понадобиться в любой неожиданный момент, и лучше держать порядок действий под рукой.