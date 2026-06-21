Как посмотреть номер банковской карты Сбера, Т-Банка, Альфа Банка и Ozon Банка на Айфоне

Бывает, что номер карты нужен срочно, а пластика под рукой нет. Лежит дома, остался на работе или вообще потерялся. А ещё всё чаще банки выдают виртуальные карты, на которых никаких цифр в принципе не выбито. Хорошая новость в том, что все данные спокойно хранятся в приложении банка на вашем iPhone, и достать их можно за пару касаний. Недавно мы рассказывали, что делать, если т-банк не работает на iphone с ios 27, а теперь поделимся ещё одной полезной инструкцией.



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Ниже покажу на примере четырёх банков, которыми пользуюсь сам: Т-Банк, Сбер, Альфа и Озон. Логика везде одинаковая. Сначала открываете карту, потом жмёте кнопку показа реквизитов, а дальше подтверждаете действие через Face ID или код-пароль. В свежих версиях приложений интерфейс иногда перерисовывают, но сам порядок действий остаётся плюс-минус таким же, так что не запутаетесь даже после обновления.

Сразу важный момент про безопасность. Номер, срок действия и особенно CVC/CVV код с обратной стороны это, по сути, ключи от ваших денег. Диктовать их можно только при оплате на проверенных сайтах. Если незнакомец по телефону или в переписке просит назвать эти цифры, перед вами мошенник. Кладите трубку и ничего не сообщайте.

Как посмотреть номер карты в Т-Банке на Айфоне

Чтобы посмотреть полный номер карты в Т-Банке, сделайте три простых шага:

Откройте приложение и на главном экране нажмите на свою карту, у меня это карта Black с платёжной системой МИР. Пролистайте экран чуть ниже до блока реквизитов и нажмите кнопку «Показать» справа от него. Подтвердите вход по Face ID, после чего появятся полный номер, срок действия и трёхзначный код.

Любую строчку можно скопировать долгим нажатием и вставить куда нужно. На всё уходит секунд десять, ничего лишнего искать не придётся. Кстати, если карта вообще отказывается открываться, у нас есть отдельный разбор о том, работают ли банковские приложения в iOS 27.

Где найти реквизиты карты в приложении Сбера

В Сбербанк Онлайн данные карты прячутся в разделе «Кошелёк». Порядок действий такой:

На главном экране нажмите на плитку с нужной картой, например на «Зарплатную», если карт у вас несколько. На крупном изображении карты под её номером найдите надпись «Показать данные» и тапните прямо по ней. Сбер раскроет всё разом: полный номер, код CVC2/CVV2 и срок действия.

Рядом банк заботливо подписывает, до какого числа карта работает, и отдельно напоминает никому не сообщать код безопасности. Совет дельный, к нему стоит прислушаться. Кстати, срок действия на пластике и в приложении может отличаться, но это нормально, карта всё равно работает.

Пока вы в Сбербанк Онлайн, загляните в наш гайд о том, как выбрать категории кешбэка в Сбербанке, чтобы карта приносила больше пользы. Это пара минут настройки, а возвращать будут заметнее.

Как открыть реквизиты карты в Альфа-Банке

Тут шагов чуть больше, но ничего сложного:

Запустите приложение и на главном экране нажмите на карту в блоке «Текущий счёт». На самом изображении карты слева внизу найдите небольшую иконку глаза и нажмите на неё. На экране «Реквизиты карты» сдвиньте переключатель «Отобразить скрытую часть» вправо, чтобы показать весь номер. Для трёхзначного кода нажмите отдельную кнопку «Показать CVC/CVV» внизу экрана.

Альфа специально развела номер и код по разным действиям, так чуть безопаснее: случайно засветить весь набор данных сложнее. Хотите разбираться в фишках iPhone и банковских приложений ещё глубже? Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и МАКС, там каждый день что-то полезное.

Как посмотреть номер карты в Озон Банке

У многих пользователей карта Озон Банка виртуальная, поэтому смотреть данные именно в приложении здесь особенно актуально, физического пластика просто нет. Действуйте так:

На главном экране найдите блок «Основной счёт» и нажмите на свою карту. На открывшемся экране карты пролистайте вниз до блока «Реквизиты карты». Нажмите кнопку «Показать» справа, и появятся номер, срок действия и код безопасности.

Приятный бонус: Озон выводит отдельный пункт «Если нужно указать имя». Он выручает, когда зарубежный или просто капризный сайт при оплате требует имя держателя латиницей, а вы не помните, как оно правильно пишется на карте.

Как узнать номер карты без пластика

Если у вас карта ВТБ, Газпромбанка, Райффайзена, Яндекс Банка или любого другого, действуйте по тому же образу и подобию. Принцип везде один:

Откройте нужную карту в приложении банка. Найдите кнопку или иконку с реквизитами. Подтвердите личность через Face ID или код-пароль. Получите полный номер на экране.

Называться эта кнопка может по-разному. Где-то это «Показать», где-то «Показать данные» или просто «Реквизиты», а иногда всё прячется за иконкой глаза прямо на картинке карты. В некоторых приложениях реквизиты выносят в отдельное меню «О карте» или в настройки. Но если знать, что именно искать, нужный пункт находится за минуту.

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Маленький лайфхак напоследок. Чтобы каждый раз не лазить в приложение, можно один раз скопировать реквизиты и сохранить их в защищённой паролем заметке или в менеджере паролей. Так данные всегда под рукой и при этом под замком. Только не держите такие сведения в открытых чатах и не пересылайте их в мессенджерах обычным текстом.

И главное правило, которое реально бережёт деньги: показывайте реквизиты карты только себе и только при оплате на сайтах, которым доверяете. Номер и срок действия ещё можно дать человеку, который переводит вам деньги, а вот CVC/CVV код не должен видеть вообще никто, кроме вас.