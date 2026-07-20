Успей скачать эти приложения, пока App Store в России еще работает

Apple годами вычищает из App Store российские банки и сервисы, но они упорно возвращаются обратно — просто под чужими названиями. Недавно пользователи iPhone в стране словили сбой в работе App Store, когда магазин наотрез отказывался и скачивать, и обновлять программы. Как только ситуация выправилась, в сеть попал свежий список приложений, которые прямо сейчас реально установить. Пока App Store в России еще работает, тянуть с этим точно не стоит.



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Почему банковские приложения исчезают из App Store

Схема простая. Apple из-за санкций удаляет из магазина программы подсанкционных банков, а разработчики перевыпускают их под новыми обложками и названиями — как игру, музыкальный плеер или фитнес-трекер. Скачиваете вы условный PianoWave, а внутри оказывается онлайн-кинотеатр Premier. Так банки и обходят блокировки, а Apple раз за разом эти клоны отлавливает.

Метка «Регион» рядом с названием означает, что приложение видно только в определенном регионе App Store, чаще всего в российском. Чтобы его поставить, придется переключить страну аккаунта. А вот РУбли от УБРиР работают наоборот — везде, кроме РФ. Такая вот ирония с этими масками.

Отношение Apple к российскому рынку в целом не теплеет. Компания то повышает цены на свои сервисы для разных стран, то вычищает из магазина очередное приложение банка. Поэтому каждый рабочий список ссылок — это маленькое окно возможностей, которое может захлопнуться в любой момент. Сегодня приложение стоит в App Store, а завтра его уже нет.

Прямые ссылки на приложения в App Store

Эти программы ставятся напрямую из магазина по ссылке, без всякого TestFlight. Слева — замаскированное имя, справа — реальный сервис. Все прямые ссылки лежат в оригинальном посте AppBank, оттуда их и берем:

Список приличный, и если вы давно откладывали установку банковского клиента или инвестиционного приложения — лучшего момента не будет. По опыту скажу: держать про запас пару таких ссылок полезно, потому что подобные клоны исчезают быстро. Мы уже разбирали, какие приложения скачать про запас, и с тех пор половина из них снова сменила имена.

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Какие приложения доступны через TestFlight

TestFlight — это официальный сервис Apple для бета-тестеров. Через него банки распространяют свои приложения в обход основного магазина, но у метода есть нюансы. Число мест в бете ограничено, и когда лимит забит, ссылка перестает работать. Плюс такая сборка может внезапно перестать открываться, если разработчик закроет тестирование.

Через TestFlight сейчас доступны четыре приложения:

Совет тот же, что и с прямыми ссылками: ставьте сразу, не откладывая. Место в бете может закончиться буквально за пару часов после публикации поста, и тогда придется ждать следующей волны. Если у вас уже стоит клиент нужного банка через TestFlight, удалять его без крайней нужды не советую — переустановить потом бывает нечем.

Какие приложения стоит установить на iPhone заранее

Игра в кошки-мышки между Apple и российскими сервисами не прекращается ни на день. Компания удаляет клоны, разработчики выпускают новые, и так по кругу. Отдельный вопрос — запретят ли Apple в России на фоне всей этой истории с магазинами и предустановкой отечественного софта. Пока прогнозы разные, но именно из-за этой неопределенности откладывать установку не стоит.

Мой личный расклад такой: как только вижу свежий рабочий список, ставлю нужное в тот же вечер. Пять минут потратить не жалко, зато потом не бегаешь в панике, когда очередной клиент банка снова пропал из выдачи. App Store в России пока функционирует, ссылки живые, и это тот случай, когда лучше перестраховаться.

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