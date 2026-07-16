Запретят ли Apple в России из-за отказа ставить RuStore, VK и МАКС

15 июля истек срок, который ФАС отвела Apple на исполнение российских законов. И, как многие и предполагали, Apple проигнорировала требования о предустановке RuStore, VK и МАКС на iPhone. Теперь в комментариях снова появились сообщения в духе «все, айфоны отключат». Спокойно. Ничего подобного не будет, и сейчас объясню, почему запрет Apple в России выглядит крайне маловероятным сценарием.



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Требования ФАС к Apple из-за RuStore и российского ПО

Претензий к компании две, и они разные по своей природе. Первая касается ограничений для российских поисковиков: антимонопольщики считают, что Apple ставит сторонние поисковые сервисы в неравные условия внутри своей экосистемы. Вторая, куда более понятная обычному человеку, это предустановка отечественного ПО на iOS. По закону производитель обязан дать пользователю возможность поставить российские приложения прямо при активации устройства.

Apple не сделала ни того, ни другого. Формально это открывает ведомству дорогу к антимонопольному делу, а следом и к оборотному штрафу. Цифра там серьезная: за отказ от RuStore Apple грозит штраф до 4 млрд рублей. Звучит внушительно, но давайте честно: для компании с квартальной выручкой под сотню миллиардов долларов это меньше, чем ошибка округления в отчетности.

И вот тут важный момент, который многие упускают. Штраф — это не выключатель. Это инструмент давления, а не кнопка отключения iPhone. Между «возбудили дело» и «айфоны превратились в кирпичи» лежит пропасть, которую в российском правовом поле никто пока не переходил.

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Что грозит Apple за отказ установить RuStore на iPhone

Большинство экспертов, которых сейчас опрашивают по этому поводу, сходятся в одном: автоматической блокировки не будет. Истечение срока само по себе ничего не отключает. Дальше по сценарию идет разбирательство, потом решение, потом оборотный штраф. Причем сам факт возбуждения дела значит больше, чем его сумма: он создает юридическую основу для дальнейшего разговора государства с глобальной платформой. Проще говоря, это способ усадить Apple за стол переговоров, а не наказать кого-то здесь и сейчас.

При этом веры в то, что Apple возьмет и все исполнит, тоже немного. Логика простая: российский рынок занимает небольшую долю в глобальных продажах компании, а решения в Купертино принимают с оглядкой на санкционные и регуляторные риски по всему миру. Ради нескольких процентов выручки перекраивать архитектуру iOS никто не станет, это дорого и создает прецедент для десятка других стран.

Ключевая деталь, о которой стоит помнить каждому владельцу айфона: претензии адресованы самой компании, а не покупателям устройств. Ваш iPhone тут вообще ни при чем. Регулятор может ужесточать позицию сколько угодно, но объект его внимания — юридическое лицо Apple, а не серийный номер в вашем кармане. Максимум, чего теоретически стоит опасаться, — точечные ограничения отдельных сервисов, и то не завтра.

Отдельно звучит мысль, что с Apple надо договариваться, а не воевать: полное отключение App Store ударит по десяткам миллионов россиян, и никакой ФАС этого не хочет. Плюс реальные возможности повлиять на Apple ограничены. Компания физически находится вне российской юрисдикции, а решения об удалении или возврате сервисов принимаются в Калифорнии, где на российское постановление смотрят как на бумагу без исполнительной силы.

Перестанут ли работать iPhone в России после решения ФАС

Тут стоит отделить страшилки от реальности. Даже если представить самый жесткий сценарий, уже купленные устройства продолжат работать. Технически Apple может отключить все айфоны, находящиеся в России, но, во-первых, это создаст очень нехороший прецедент, а во-вторых, зацепит не только устройства граждан нашей страны, но и иностранцев, которые оказались в России.

Что теоретически может измениться? Доступ к отдельным функциям и сервисам. Мы это уже проходили: Apple Pay отвалился, часть российских приложений выпилили из App Store, оплата подписок превратилась в квест. Но сам телефон при этом не умер, и никто не остался без связи. Опыт последних лет показал, что даже в самых нервных сценариях устройство остается устройством.

Более того, у самой Apple есть встречные интересы. Компания уже открыла альтернативные магазины приложений в Евросоюзе, Бразилии и Японии — и, что показательно, в Европе и Японии альтернативы App Store есть, а в России их нет. Разница не в технике, а в политике и деньгах. Там сработали регуляторы с реальными рычагами, здесь таких рычагов пока не нашлось.

Остались вопросы или что-то не работает на вашем iPhone? Заходите в наш чат в Telegram или МАКС, там подскажут по любой ситуации.

Нужно ли продавать iPhone из-за требований ФАС

Паниковать и продавать iPhone смысла ноль: устройство работает, App Store открывается, обновления приходят. История с ФАС — это спор двух юридических лиц, в котором вы выступаете зрителем.

Единственное, что имеет смысл сделать, — подстраховаться по мелочам. Держите под рукой рабочий способ пополнения Apple ID, не удаляйте нужные российские приложения, если они у вас уже установлены, и не спешите менять регион аккаунта без необходимости. Это базовая цифровая гигиена, актуальная независимо от новостей про антимонопольные дела.

А заодно занимайтесь тем, ради чего вы вообще покупали iPhone. Например, свежая iOS 27 привезла обновленного ассистента, и пользоваться Siri AI на русском теперь можно вполне комфортно. Это куда полезнее, чем читать очередной прогноз о конце айфонов.

Мой личный вывод такой. Полный запрет Apple в России — сценарий, при котором проигрывают все: государство получает миллионы недовольных пользователей, Apple окончательно теряет рынок, хоть и небольшой. Наиболее вероятный исход — штраф, долгие переговоры и очень медленное движение к какому-то компромиссу. Возможно, через год-другой мы увидим на iPhone экран с предложением поставить RuStore. А возможно, не увидим ничего. Но ваш телефон точно не выключится ни 15 июля, ни 15 августа.