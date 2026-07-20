Не работает App Store в России: сбой или блокировка

Открыл утром Downdetector и слегка присвистнул. Жалоб на Apple в России набралось прилично, график сбоев рыжий почти по всей ширине, а в облаке тегов крупно светятся слова «не работает» и «не подключается». Люди пишут про вечную загрузку приложений и невозможность обновиться на iPhone без VPN. И сразу всплыло в памяти, как совсем недавно мы гадали, запретят ли Apple в России за отказ ставить RuStore. Тогда это выглядело как страшилка. А теперь App Store массово барахлит. Что это — обычный сбой или начало большой блокировки?



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Жалобы на работу App Store в России

Картина на детекторе сбоев такая. Статус — жалоб умеренно, проблемы с доступом идут больше чем из двух десятков городов, за сутки счетчик накрутил под сотню с лишним обращений. Фиолетовая зона на графике почти не опускается, а это как раз сетевые сбои, о которых сигналит система. В облаке тегов лидируют «не скачивается», «не загружается», «сайт», «сервер». Набор классический для ситуации, когда что-то встало на стороне доступа, а не на конкретном устройстве.

А теперь мой личный тест. Взял свой iPhone 16 Plus, зашел в App Store без всякого VPN, обновил пару приложений, скачал новое наугад. Все открылось и встало как обычно, без ошибок и вечных крутилок. То есть у меня лично магазин работает штатно. И это первый вывод: массовые жалобы и ваш личный опыт могут вообще не совпадать.

Почему так получается, объясню ниже. А пока, если хотите сверять картину в реальном времени и скидывать свои наблюдения, подписывайтесь на наши каналы в Telegram и МАКС. Там читатели часто первыми замечают, где и что легло.

Почему App Store работает не у всех пользователей

Слово «не работает» звучит одинаково, но за ним стоят две разные истории. И понять, какая из них ваша, стоит с самого начала, потому что чинятся они по-разному.

Сбой — это техническая авария. Что-то легло на серверах Apple или в самой сети, доступ пропал сам собой и так же сам собой вернется. У сбоя есть характерная примета: он бьет по всем сразу и живет недолго. Если бы упало глобально, App Store не грузился бы ни у меня, ни у вас, ни у соседа, а жалобы летели бы из десятков стран, а не только из России. Сейчас картина другая.

Блокировка или замедление — это когда доступ к магазину целенаправленно режут на уровне сети. Работает она выборочно: у одного провайдера все летает, у другого приложения виснут на загрузке. Сама она не рассосется, а завязана обычно на то, каким интернетом вы пользуетесь и включен ли иностранный IP. Именно такой разнобой мы и видим на Downdetector, когда у части людей глухо, а у части полный порядок.

Вот главное отличие на пальцах. Сбой случайный, короткий и общий для всех. Блокировка адресная, затяжная и неравномерная. Нынешние жалобы куда больше похожи на второе: массовость есть, а обвала по всему миру нет. Свежую хронику по регуляторной части мы собрали в разборе о том, что теперь будет с iPhone в России после ультиматума ФАС.

Ограничения Apple в России и проблемы с доступом

Теперь про контекст, без которого нынешние жалобы читаются неправильно. Фон вокруг Apple в России последние недели раскален. В конце июня компания без предупреждения вынесла из App Store приложения VK, а до этого пропал мессенджер МАКС. Первого июля ФАС выкатила предупреждение и дала срок до пятнадцатого числа: поставить RuStore, вернуть удаленные приложения, включить российский поиск по умолчанию. Пятнадцатого июля дедлайн истек, Apple ничего не сделала, и теперь над ней висит штраф до четырех миллиардов рублей.

Параллельно в середине июля перестал открываться сайт Apple без VPN, а Минцифры вслух обсуждает ответные меры вплоть до ограничений. На таком фоне любые перебои с App Store сразу читаются как политика, а не как случайная техническая авария. И читатели реагируют мгновенно, отсюда и всплеск на Downdetector.

Означает ли это, что App Store уже блокируют? Нет, прямых подтверждений блокировки нет. Скорее речь про точечное замедление у отдельных провайдеров плюс общая нервозность. Но динамика такая, что игнорировать ее глупо. Мы отдельно разбирали, когда МАКС и VK вернутся в App Store, и если коротко — быстрого возврата ждать не приходится. Следить за развитием удобно в нашем канале в МАКС.

Что делать, если App Store не загружается

Паниковать точно рано. Если магазин у вас затупил, пройдитесь по простому чек-листу, он закрывает большинство случаев.

Проверьте дату и время, поставьте автоматический режим — это лечит добрую половину ошибок подключения.

— это лечит добрую половину ошибок подключения. Смените DNS на 1.1.1.1 , это помогает, когда провайдер фильтрует трафик.

, это помогает, когда провайдер фильтрует трафик. Переключитесь с Wi-Fi на мобильный интернет или наоборот, иногда проблема живет только в одной сети .

. Выйдите из Apple ID и зайдите заново .

. Если ничего не помогает, включите иностранный IP и проверьте снова: если так магазин оживает, значит дело в ограничении доступа, а не в самом Apple.

Чего точно делать не надо — в панике менять регион аккаунта на Казахстан или Турцию ради того, чтобы починить то, что и так работает. Сменой региона вы решаете проблему оплаты, но никак не проблему доступа. А заодно можете потерять покупки, привязанные к российскому Apple ID.

Итог простой. Жалоб реально много, и они не на пустом месте: у части людей App Store сейчас действительно капризничает. Но глобального обвала нет, у меня лично все открывается штатно, и на полноценную блокировку это пока не тянет. Похоже на смесь провайдерских ограничений и перегретого фона вокруг Apple. Не смогли разобраться со своим случаем? Пишите в наш чат в Telegram или МАКС, вместе быстро разберемся, сбой это у вас или что-то посерьезнее.