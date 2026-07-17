Коды подтверждения приходят в МАКС и Telegram, а не по SMS. Почему так и что делать

Один и тот же сайт вчера прислал код по SMS, сегодня — в Telegram, а завтра он вообще упадет в МАКС. Многие уверены, что где-то в настройках айфона есть переключатель, который всем этим управляет. Так вот, его нет. И это, пожалуй, главное, что стоит понять про коды подтверждения: канал доставки выбираете не вы. Недавно мы разбирали, что будет с телефоном при связке МАКС и Telegram, и оказалось, что такое соседство двух мессенджеров может вам сильно пригодиться как раз в истории с кодами.



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Почему код приходит в Telegram вместо SMS

Несколько лет назад Telegram запустил сервис Telegram Gateway. Это инструмент для компаний, который позволяет отправлять одноразовые пароли не через сотового оператора, а прямо в мессенджер. Код при этом падает не в личку от левого бота, а в системный чат Verification Codes. Отправителем всегда выступает официальный канал, и подделать его нельзя.

Работает это только при одном условии: номер телефона, на который вы запрашиваете код, должен быть привязан к аккаунту Telegram. Ни Premium, ни открытый номер в профиле роли не играют. Даже если вы прячете номер от всех, доставка кода не сломается — сервис проверяет привязку, а не настройки приватности.

А теперь ключевой момент. В FAQ Telegram написано прямо: способ доставки определяет сам сервис. Мессенджер не может это изменить и не знает, чего вы хотите. Схема примитивная: сайт подключил Gateway — код летит в Telegram, не подключил — уходит обычная SMS. Некоторые компании вообще решают на лету, в зависимости от страны, оператора и стоимости отправки. Кстати, о доступности мессенджера в стране: в Госдуме требуют от Минцифры разблокировать Telegram, и от этого решения тоже кое-что зависит.

Причина популярности Gateway у бизнеса до обидного банальна — деньги. Отправка кода через Telegram обходится дешевле SMS, а доставляется быстрее. Хотите разбираться в таких вещах раньше остальных? Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и МАКС.

Код подтверждения в МАКС: как работает доставка

С национальным мессенджером история очень похожая, но с российской спецификой. МАКС дает компаниям API для отправки авторизационных сообщений, и коды приходят в официальный чат-бот «Коды подтверждения». Он помечен знаком верификации, так что спутать его с фейком трудно.

В мае 2026 года все операторы большой четверки — МТС, МегаФон, Билайн и t2 — подписали с МАКС соглашения о доставке авторизационных, сервисных и транзакционных сообщений. Под них в мессенджере выделили две защищенные папки: «Коды подтверждения» и «Полезные уведомления». Правда, на практике полноценно это уже работает пока не у всех: в справке МАКС в списке подключенных операторов значатся Билайн и МегаФон.

Есть важная деталь, которой нет у Telegram. Особо важные коды приходят только на доверенное устройство, и вот его вы как раз выбираете сами. При первом входе в чат-бота нужно нажать «Выбрать это устройство», после чего код появится на экране. Но и тут вы выбираете только устройство, а не сам канал доставки. Если доставить сообщение в мессенджер не вышло, оператор бесплатно пришлет обычную SMS. По похожему сценарию давно работают Госуслуги.

Отдельно отмечу очевидный риск такой схемы. МАКС требует интернет, SMS приходят через сотовую сеть. Нет связи или мессенджер лег — и вы остаетесь без кодов сразу от нескольких сервисов. Тем более что Telegram в России обещали больше не ограничивать именно на фоне роста аудитории национального мессенджера. Не получается разобраться с настройками? Пишите в наш чат в Telegram, там подскажут.

Можно ли отключить получение кодов в Telegram и МАКС

Короткий ответ — почти никогда. Можете сколько угодно листать настройки Telegram, МАКС и личного кабинета на сайте: такого переключателя там просто нет. Ни в мессенджере, ни в профиле банка или маркетплейса вы не найдете пункт «присылать коды сюда». Решение принимается на стороне сервиса, в его системе авторизации, задолго до того, как вы нажали кнопку «Получить код».

Исключения есть, но их немного. Часть сайтов дает выбор прямо в форме входа: SMS, почта, иногда WhatsApp. Госуслуги позволяют назначить МАКС доверенным каналом подтверждения, но это работает только с Госуслугами, а не со всеми сайтами страны. Все остальное — внутренняя логика конкретной компании: цена доставки, скорость, регион, требования безопасности.

Отсюда и странности, которые вы наблюдаете. Один и тот же банк утром прислал код в Telegram, вечером по SMS — значит, у него настроена каскадная отправка. Сначала система пробует дешевый канал, а если не получилось, включает резервный. Вы на этот выбор не влияете никак: решение целиком за сервисом, хотя все обычно грешат на телефон или мессенджер. Больше разборов — в наших каналах в Telegram и МАКС.

Что делать, если не приходит код подтверждения

Первым делом проверьте, куда он мог упасть. Откройте Telegram и загляните в чат Verification Codes, потом откройте МАКС и посмотрите бота с кодами. В девяти случаях из десяти сообщение спокойно лежит там, просто вы его не заметили.

Вторая причина еще проще — отключенные уведомления. Системные чаты легко замьютить случайно, и тогда код приходит молча. Если рядом с названием чата видите перечеркнутый значок, разберитесь, что означает зачеркнутый колокольчик в Telegram. Проверьте заодно «Настройки — Уведомления» на айфоне и убедитесь, что для мессенджера включены звук и баннеры.

Дальше по списку: сверьте номер телефона. Если к Telegram привязан старый номер, а код запрашивается на новый, Gateway просто не найдет получателя и сервис уйдет в SMS. С МАКС та же логика плюс требование выбрать доверенное устройство — без этого шага коды от операторов вы не увидите.

Практический вывод простой. Держите на айфоне оба мессенджера с одним номером — так вы закроете все возможные каналы доставки. И не ищите волшебную настройку ни в мессенджерах, ни в личных кабинетах: канал выбирает сервис, а ваше дело — не пропустить сообщение. Остались вопросы? Задавайте в нашем чате в МАКС.