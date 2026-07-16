10 Telegram-каналов, которые я читаю каждый день: техника, ретро-игры и находки с AliExpress

Телеграм в последние месяцы штормит: то замедление, то ссылки не открываются, то очередная новость про блокировки. Но факт остаётся фактом — читать мы его не бросили. Недавно мы собрали десятку топовых каналов в МАКСе, а теперь дошли руки до такого же списка для Телеграма. У меня в подписках больше сотни каналов, и я честно признаюсь: половину я открываю раз в месяц. А вот эти десять читаю каждый день. Тут и техника, и ретро-игры, и скидки на PlayStation, и даже баня. Забирайте список, пока ссылки ещё работают.



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AppleInsider.ru — новости Apple без воды

Начну с очевидного, но без него никак. Всё, что происходит вокруг Apple, появляется в нашем канале в Telegram в течение нескольких минут: анонсы, слухи, разборы обновлений, инструкции и личные впечатления от техники. Никаких пересказов пресс-релизов на десять абзацев — только суть и понятный вывод, стоит ли вам обновляться и покупать.

Отдельно советую включить уведомления. Когда Apple выкатывает очередную бету или в App Store снова что-то ломается, вы узнаете об этом первыми. А если после установки апдейта что-то пошло не так, у нас есть разбор про обидные глюки iOS 27, которые бесят каждый день.

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Telegram-канал про ретро-игры и портативные консоли

Канал Артёма про игровые портативки: Anbernic, Retroid, Miyoo и прочая китайская братия, на которой запускается всё от Dendy до PSP. Плюс обзоры, сравнения и просто мысли автора о том, во что он играет прямо сейчас.

Если вы когда-нибудь ловили себя на мысли «а вот бы сейчас в Contra», то этот канал про ретро-игры утянет вас надолго. Меня утянул: после одного из постов я полез изучать, за сколько сейчас берут RG35XX, и остановился в шаге от заказа.

Аудитория — больше 35 тысяч человек, и в комментариях реально обсуждают железо, а не ругаются.

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Где читать новости науки в Telegram

Наш научно-популярный канал для тех, кому мало новостей про смартфоны. Тут пишут про космос, археологию и медицину, а ещё про всякие странности человеческого тела: почему по утрам болит спина, что не так с изжогой, как на самом деле работает память.

Формат простой: короткий пост, понятное объяснение, ссылка на разбор. Идеально, чтобы читать в метро и потом пересказывать за ужином как своё.

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PlayStation | psprices.com — скидки в PS Store

Самый крупный канал в подборке: больше 60 тысяч подписчиков. Смысл в одном — вам показывают подешевевшие игры и говорят, на сколько именно упал ценник. Скидки в PS Store, распродажи, бесплатные раздачи и подписки.

Пользы больше, чем кажется. Цены в PS Store скачут так, что одна и та же игра может стоить и 4000 рублей, и 700. Просто листаешь ленту и берёшь то, что давно хотел, когда ценник упал. У ребят есть отдельные каналы по Nintendo и Xbox, а ещё свой чат с помощью по покупкам и регионам. Кстати, если у вас застряла оплата или не сходится регион Apple ID, приходите в наш чат в Telegram — подскажем.

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Новости Android в Telegram: AndroidInsider.ru

Да, мы про Apple. Но делать вид, что Android не существует, — так себе стратегия. У большинства из нас в семье есть кто-то с Samsung или Xiaomi, а половина интересных функций сначала появляется именно там и только потом доезжает до iPhone.

Наш канал про Android ведут так же, как AppleInsider: без фанатизма и войн платформ. Новости, тесты, приложения, разборы обновлений One UI и HyperOS. Плюс это отличный способ понимать, чего вы лишены. Или наоборот, чего счастливо избежали.

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Путешествия без прикрас: Telegram-канал Стаса Натанзона

Почти 144 тысячи подписчиков, и это заслуженно. Стас ездит по стране и миру и показывает не глянцевые отели, а то, как всё устроено на самом деле: сколько стоит, как добраться, где вас разведут и стоит ли вообще ехать.

Мне нравится, что тут нет вечного восторга. Если место переоценённое, автор так прямо и скажет. У канала есть зеркало в МАКСе и ютуб-канал, так что он не потеряется, даже если с Телеграмом снова что-то случится.

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Лучшие товары с AliExpress в Telegram

Это мой личный канал, и я собираю в нём то, что беру на AliExpress сам: зарядки, кабели, аксессуары к iPhone и MacBook, всякие бытовые мелочи и иногда что-то совсем странное, что почему-то оказалось полезным.

Правило простое: никакого хлама. Если вещь не прижилась дома, поста о ней не будет. Цены округляю, ссылки даю прямые, а дичь я отсекаю на входе — «умных» носков за 200 рублей вы тут не увидите. Если собираетесь заказывать, загляните заодно в подборку рабочих промокодов на AliExpress: экономия выходит ощутимая.

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Telegram-канал про баню и банную культуру

А это чистая вкусовщина, но пусть будет. Камерные московские бани, канал маленький, меньше тысячи подписчиков, зато уютный: расписание, парения, фотографии, атмосфера.

Зачем это в подборке про Телеграм? Затем, что лента из одних новостей про Apple и сбои у банков довольно быстро выжигает. Иногда полезно листать что-то предельно спокойное, где вообще ничего не происходит.

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Telegram-канал с новостями технологий

Формат тот же, что у новостных каналов, но подача другая: коротко, с иронией и без попыток изобразить серьёзное издание. Тут пишут про технику, Телеграм, сбои у российских сервисов, блокировки и просто интересные факты вроде того, что Bluetooth назвали в честь датского короля-викинга.

Читается за минуту, а запоминается лучше, чем длинная статья. У канала есть зеркало в МАКСе, что сейчас более чем актуально. Мы, кстати, тоже подстраховались — наш чат работает и в МАКСе, если Телеграм у вас окончательно ляжет.

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Где смотреть ролики про новые технологии

Канал целиком ведёт нейросеть, и это тот случай, когда получилось неплохо. Роботы Boston Dynamics на движке от картинга, летающая машина Jetson ONE за 128 тысяч долларов, лазерная указка, снятая на два миллиарда кадров в секунду, автомат для жарки яичницы из Китая.

По сути это лента коротких видео про то, куда катится прогресс, с подписями на пару строк. Идеально для вечера, когда читать уже нет сил, а листать ещё хочется.

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