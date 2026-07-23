Telegram шлет уведомления «You have a new message» и перегревает iPhone: как исправить

Только показалось, что тучи над мессенджером начали рассеиваться и в Госдуме снова заговорили о разблокировке Telegram, как проблема пришла с другой стороны. Мессенджер начал издеваться над iPhone сам: сотни одинаковых уведомлений на английском, горячий корпус и заряд, который тает на глазах. Я столкнулся с этим лично и первое время грешил на что угодно, кроме самого приложения.



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Уведомления «You have a new message» в Telegram на iPhone

Выглядит это так: в какой-то момент на iPhone или iPad начинают сыпаться десятки и даже сотни push-уведомлений с текстом «You have a new message». Английский язык при этом никак не связан с настройками — локализация приложения может быть русской, показ содержимого сообщений включен, а в шторке все равно висит одна и та же безликая строчка.

Самое неприятное, что эти уведомления вообще ни к чему не привязаны. Нажимаете на них — и ничего не открывается, потому что никаких новых сообщений не приходило. Новые пуши при этом прилетают буквально каждую минуту, и телефон превращается в вибрирующий будильник, который невозможно выключить.

У меня все началось в тот момент, когда на смартфоне перестал работать иностранный IP-адрес. Прилетело одно-единственное уведомление, а следом начался настоящий вал сообщений, которых в переписках не было и в помине. Первая мысль была про взлом аккаунта, вторая — про очередной сбой связи. Обе оказались мимо.

Кстати, это уже не первая странность с мессенджером за последнее время. Совсем недавно у части пользователей перестали открываться короткие ссылки t.me, и там тоже все свалилось как снег на голову. Проблема реально существует, и жалуются на нее далеко не единицы.

Почему iPhone греется из-за Telegram

Одновременно с потоком уведомлений смартфон начинает заметно нагреваться. Причем нагрев не косметический: iPhone способен нагреться до такой степени, что система временно приостанавливает зарядку и ждет, пока температура корпуса опустится до нормальных значений. Если телефон лежит в кармане или в машине на держателе под солнцем, эффект усиливается.

Второй побочный эффект — дикий расход батареи в простое. Один журналист еще в конце мая описывал ситуацию, когда iPhone терял 11% заряда за полчаса, просто лежа в стороне без единого касания. Ему даже пришлось временно заряжать смартфон от геймпада со встроенным кулером, лишь бы сбить температуру. После удаления мессенджера расход приходил в норму.

Судя по наблюдениям, сбой встречается и на стабильной iOS, и на публичной бете, а массово о нем заговорили после обновления приложения до версии 12.9. То есть дело почти наверняка не в конкретной сборке операционной системы, а именно в клиенте Telegram. Летом жалоб стало ощутимо больше, хотя первые сообщения появлялись еще в конце весны.

Отдельная история для тех, кто держит на устройстве сразу два мессенджера. Мы уже разбирали, что будет с автономностью iPhone, если поставить рядом МАКС и Telegram — фоновые процессы складываются, и батарея садится заметно быстрее. На фоне этого бага картина становится совсем печальной. Разбираем такие вещи регулярно, так что подписывайтесь на наши каналы в Telegram и МАКС.

Как убрать перегрев и лишние уведомления Telegram

Универсального лекарства пока нет, но рабочий способ все-таки есть — полная переустановка приложения. Только не бросайтесь удалять иконку прямо сейчас, иначе рискуете остаться без доступа к своим аккаунтам. Порядок действий такой.

Очистите кеш мессенджера: «Настройки» — «Данные и память» — «Использование памяти». Иногда одного этого хватает, чтобы уведомления притихли на несколько дней. Заранее создайте ключ доступа для входа в аккаунт. Это критично: коды подтверждения в SMS сейчас не приходят, и без ключа вы просто не сможете авторизоваться заново. Подробная инструкция есть в нашем материале о том, как настроить ключ доступа в Telegram. Проверьте доступ ко всем аккаунтам. Код авторизации может прийти на другое устройство или на электронную почту. Если включена двухэтапная аутентификация, держите под рукой облачный пароль. Удалите Telegram с устройства полностью, а не просто выгрузите из памяти. Скачайте приложение из App Store заново и войдите во все свои аккаунты.

Если после переустановки уведомления вернулись в тот же день, попробуйте отключить фоновое обновление контента для мессенджера в настройках iOS. Полностью баг это не лечит, но нагрев обычно становится слабее. Не получилось разобраться или что-то пошло не так — пишите в наш чат в Telegram или МАКС, там подскажут.

Стоит ли ждать исправления от Telegram

Плохая новость в том, что переустановка помогает не навсегда. У части пользователей сбой возвращается спустя 7-14 дней, и всю процедуру приходится повторять. Именно поэтому ключ доступа лучше настроить один раз и забыть — иначе каждый новый заход будет превращаться в квест с поиском кода подтверждения.

Когда разработчики выкатят нормальный фикс, пока никто не знает. Официальных комментариев по этому поводу не было, а изменения в списке правок обновлений про уведомления молчат. При этом даже если после переустановки у вас все хорошо уже вторую неделю, это не значит, что баг починили: он проявляется нерегулярно и может дремать месяцами.

Мой личный вывод простой: следите за температурой корпуса и за расходом батареи в разделе «Аккумулятор». Если Telegram внезапно оказался на первом месте по фоновой активности, а вы им почти не пользовались, это тот самый случай. Переустановка занимает пять минут, а нервов экономит на несколько дней вперед.