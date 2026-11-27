Когда я только начинал пользоваться мессенджером МАКС, открывал его исключительно ради переписки. Однако постепенно там появилось столько интересных каналов, что теперь я захожу в приложение даже тогда, когда мне никто не пишет. Причем одними новостями про технику мои подписки уже давно не ограничиваются. Поэтому держите новую десятку каналов, которыми стоит разбавить свою ленту. Уверен, что каждый найдет здесь что-нибудь для себя.



Ленту AppleInsider.ru стоит открыть перед обновлением iPhone

Если у вас есть хотя бы одно устройство Apple, то начать предлагаю с AppleInsider.ru. Здесь не только рассказывают о новых Айфонах и обновлениях iOS, но и разбирают вполне житейские вопросы. Например, как заплатить налоги за родителей со своего смартфона или где найти хорошую игру в App Store, чтобы скоротать вечер.

Особенно полезен канал для тех, кто хочет знать обо всех особенностях использования iPhone в России. Как установить банковское приложение, оплатить подписку или вернуть привычную функцию после очередного обновления — ответы на такие вопросы регулярно появляются в ленте.

А еще советую заглядывать сюда перед установкой новой версии iOS. Далеко не каждое обновление стоит скачивать в первые минуты после его выхода, и лучше заранее узнать, с какими проблемами столкнулись другие пользователи. Ну и за слухами о будущих устройствах Apple здесь тоже можно следить. За новостями об обновлениях iOS можно следить и в нашем канале в Telegram.

AppleInsider.ru

За новинками Android интересно следить и с Айфона

Даже если вы много лет пользуетесь Айфоном и не собираетесь его менять, советую подписаться на AndroidInsider.ru. Производители Android-смартфонов сейчас настолько активно экспериментируют с аккумуляторами, камерами и искусственным интеллектом, что наблюдать за ними как минимум интересно. Некоторые решения конкурентов Apple хотелось бы однажды увидеть и в Айфоне.

Помимо новостей, здесь регулярно появляются сравнения смартфонов, выгодные предложения из интернет-магазинов и подробные инструкции. А еще разбирают изменения в российских сервисах и законодательстве, которые зачастую касаются не только владельцев Android, но и всех остальных.

Отдельно рекомендую обратить внимание на публикации о скидках. Бывает, что смартфон только появляется в официальной российской рознице, а его уже можно заказать значительно дешевле на маркетплейсе. В канале помогают разобраться, откуда берется такая разница в цене и стоит ли вообще переплачивать.

AndroidInsider.ru

В «Погнали!» история ленинградских бань привела в Швецию

Если вам нравятся путешествия, но смотреть часовые ролики на YouTube получается не всегда, обратите внимание на канал «Погнали!» Стаса Натанзона. Здесь можно обнаружить такие истории, мимо которых в обычной новостной ленте ты наверняка прошел бы. Причем речь далеко не всегда идет о популярных туристических достопримечательностях.

Вот, например, история про шведского предпринимателя, который настолько впечатлился ленинградскими банями, что воссоздал их у себя на родине. А следом — рассказ о мексиканской инженерной компании, где подобранного на улице кота назначили менеджером по эмоциональной поддержке сотрудников.

Мне нравится, что в подобных публикациях за фотографией или коротким видео зачастую скрывается целая история. Иногда после прочтения даже хочется открыть карты и посмотреть, где находится то или иное место. Отличный способ узнать что-то новое о мире, не вставая с дивана, а заодно присмотреть направление для следующего путешествия.

Погнали! | Стас Натанзон

У «Кобуры от Теслы» квадрокоптер умеет нырять

Есть в МАКС и канал, который лучше не открывать перед сном, если собираетесь лечь пораньше. Называется он «Кобура от Теслы». Здесь публикуют короткие ролики о необычных устройствах, инженерных решениях и принципах работы вещей, которыми мы пользуемся каждый день.

Как устроена автомобильная заправка под землей? Может ли один и тот же квадрокоптер летать и плавать под водой? Именно такие вопросы разбирают в канале. Причем вместо длинных объяснений зачастую достаточно посмотреть один ролик. Любителям необычных изобретений точно понравится.

Особенно здорово, что авторы не ограничиваются новинками из мира смартфонов и компьютеров. В ленте попадаются вещи, о существовании которых я раньше даже не подозревал. И это тот случай, когда очередные десять минут, проведенные за просмотром коротких видео, не кажутся совершенно бесполезной тратой времени. Некоторые ролики так и хочется сразу отправить друзьям.

Кобура от Теслы

В «ПРО английский футбол» найдется место и для середняков

Любителям английского футбола рекомендую канал «ПРО английский футбол». Особенно удобно читать его по утрам, если накануне не получилось посмотреть поздние матчи европейских турниров, а узнавать результаты из сухой таблицы совсем не хочется.

Здесь публикуют результаты встреч, интересную статистику, рассказывают о достижениях отдельных команд и обсуждают происходящее на поле. Причем внимание уделяют не только грандам английского футбола. Если какой-нибудь середняк внезапно выдает невероятную серию побед, об этом тоже обязательно расскажут.

Мне кажется, что подобные каналы особенно хороши для тех, кто следит сразу за несколькими командами, но физически не успевает смотреть все матчи. Можно за несколько минут узнать главные футбольные новости, посмотреть результаты и оценить достижения клубов в различных турнирах. Да и необычная статистика порой оказывается гораздо интереснее очередного обсуждения трансферных слухов.

ПРО английский футбол

Hi-News.ru нашел физику в обычном рулоне скотча

За что мне нравится Hi-News.ru, так это за умение находить интересное в совершенно обыденных вещах. Вот вы когда-нибудь задумывались, почему обычный скотч вспыхивает в темноте, когда его разматываешь? А ведь за этим явлением скрывается довольно любопытная физика. И это лишь один из множества подобных вопросов, которые разбирают в канале.

Помимо бытовых загадок, здесь много материалов про космос, медицину, человеческий организм и технологии будущего. Причем для понимания большинства публикаций не требуется специального образования. Отличный вариант для тех, кто любит популярную науку, но не готов продираться через сложные термины и формулы.

А еще здесь периодически поднимают темы, над которыми интересно поразмышлять. Например, почему у нас до сих пор нет летающих автомобилей, ховербордов и других технологий, которые обещали фантастические фильмы нашего детства. После таких публикаций невольно начинаешь сравнивать свои прежние представления о будущем с тем, как на самом деле устроена современная жизнь.

Hi-News.ru

Картинки из «ПЕРВОГО МЕМНОГО» сразу хочется переслать

Не знаю, как у вас, а у меня значительная часть общения с друзьями давно сводится к обмену смешными картинками. Иногда даже не приходится ничего дополнительно объяснять: достаточно отправить подходящий мем, и собеседник прекрасно понимает, что ты хотел сказать. Поэтому без юмористического канала эта подборка была бы неполной.

«ПЕРВЫЙ МЕМНЫЙ» как раз подойдет для того, чтобы время от времени отвлекаться от серьезных новостей. Большинство шуток умещается в одну картинку и строится вокруг знакомых каждому бытовых ситуаций, отношений с родственниками и прочих мелочей жизни. Наверняка в некоторых публикациях вы узнаете себя или кого-нибудь из своих знакомых.

Что особенно удобно, здесь практически не придется ничего читать. Можно открыть канал в очереди в магазине, во время короткого перерыва на работе или по дороге домой. А если попадется особенно удачная картинка, сразу переслать ее в личную переписку в МАКС.

ПЕРВЫЙ МЕМНЫЙ

У «Технокота» AirPods превращаются в компьютерную мышь

Не всегда есть время читать большие статьи о технологиях, особенно если хочется просто узнать, что интересного произошло за день. На такой случай есть «Технокот». В одном канале собраны новости про Apple, искусственный интеллект, необычные разработки и самые разные гаджеты.

Например, из недавних публикаций можно узнать о разработке огромного складного планшета Apple или о том, как энтузиаст научил обычные AirPods 3 управлять курсором мыши при помощи движений головы. И все это без необходимости разбираться в огромном количестве технических подробностей. Если вы тоже нашли необычное применение для AirPods, расскажите об этом в нашем чате в Telegram.

Особенно мне нравится, что в канале находят не только громкие анонсы крупных компаний, но и интересные проекты отдельных разработчиков. Иногда именно такие эксперименты показывают, на что на самом деле способны уже знакомые нам устройства. Если хочется следить за миром технологий, но нет желания подписываться на десяток специализированных изданий, «Технокот» вполне может стать одной из основных подписок.

Технокот

Пока мы ждем GTA 6, «Кибер» следит за ценами на видеокарты

Пока весь мир ждет выхода GTA 6, предлагаю подписаться на канал «Кибер — Игры и Технологии». Здесь собирают новости игровой индустрии, интересные слухи о будущих проектах и рассказывают о том, что происходит с компьютерным железом.

Мне особенно нравится сочетание игровой и технической тематики. В одной публикации обсуждают возможный первоначальный сюжет GTA 6, а в следующей уже разбирают резкий рост цен на видеокарты NVIDIA в России. Учитывая, сколько сейчас стоит собрать хороший игровой компьютер, подобные новости имеют вполне практическое значение.

Причем необязательно проводить за играми каждый свободный вечер, чтобы найти в канале что-нибудь интересное. Даже если вы запускаете компьютер или консоль всего пару раз в месяц, наверняка хочется знать, какие крупные проекты находятся в разработке и что происходит с ценами на комплектующие. В общем, хороший вариант для тех, кто не хочет пропускать главные события игровой индустрии.

Кибер — Игры и Технологии

В «Сундуке Али-Бабы» нашлись и смартфон, и теплая куртка

Ну и куда же без выгодных покупок. В «Сундуке Али-Бабы» регулярно появляются интересные товары с AliExpress. Причем ассортимент далеко не ограничивается зарядками, кабелями и чехлами для смартфонов. Здесь есть одежда, инструменты, различные приспособления для дома и даже весьма дорогие гаджеты, которые благодаря скидкам становятся заметно доступнее.

Например, недавно в канале показали смартфон HONOR с аккумулятором на 11 000 мАч, который на момент публикации на AliExpress стоил почти вдвое дешевле, чем в официальной российской рознице. А в соседнем посте можно было обнаружить теплую куртку с ворсистой подкладкой по цене чуть больше четырех тысяч рублей.

Отдельный плюс канала в том, что авторы не просто публикуют ссылку и фотографию товара, а объясняют, чем именно он интересен и в каких ситуациях может пригодиться. Поэтому не приходится самостоятельно изучать десятки карточек на маркетплейсе в поисках чего-нибудь стоящего. Особенно полезная подписка в преддверии Нового года, когда пора заказывать подарки близким, а тратить на них целую зарплату совсем не хочется.

Сундук Али-Бабы