До 1 декабря 2026 года россиянам необходимо заплатить имущественные налоги за прошлый год. Причем далеко не все умеют делать это через смартфон. Например, родители могут по старинке ждать бумажную квитанцию и специально идти с ней в банк, хотя всю процедуру легко выполнить за несколько минут, не выходя из дома. Самое интересное, что для этого даже не обязательно брать их телефон, устанавливать на него банковское приложение или разбираться с паролями от личных кабинетов. Все необходимое можно сделать со своего Айфона, в том числе используя собственную банковскую карту. Главное — знать несколько особенностей такой оплаты, чтобы деньги поступили именно тому человеку, за которого вы хотите заплатить налог.



Доверенность не понадобится, хватит номера из уведомления

Возможность платить налоги за других людей появилась в России еще в 2016 году. Согласно статье 45 Налогового кодекса РФ, перечислить деньги в бюджет за налогоплательщика может другой человек. Причем для этого совершенно необязательно быть его родственником. Вы можете заплатить налог за маму, папу, бабушку, дедушку, жену или даже за соседа, которому сложно разобраться с современными технологиями. Если вам нужно заплатить налог за себя, у нас есть отдельная инструкция для Айфона.

Таким способом можно оплатить следующие налоги:

налог на квартиру, комнату или жилой дом;

налог на гараж или машино-место;

земельный налог;

транспортный налог;

НДФЛ, указанный в налоговом уведомлении.

Самое удобное, что для проведения платежа не нужны ни паспорт собственника недвижимости, ни доверенность от него. В большинстве случаев вам достаточно получить индекс налогового уведомления, который также называется УИН. Это уникальный идентификатор начисления, по которому налоговая сможет определить, за кого именно поступили деньги.

Найти его можно в бумажном налоговом уведомлении, которое приходит по почте, или в его электронной версии в личном кабинете ФНС и на Госуслугах. Попросите родителей просто сфотографировать квитанцию или отправить вам ее в виде PDF-файла через любой мессенджер. Этого будет достаточно для оплаты.

Обратите внимание, что в 2026 году необходимо заплатить имущественные налоги за 2025 год не позднее 1 декабря. То есть сам вторник, 1 декабря, тоже входит в срок оплаты. А вот уже со 2 декабря при наличии задолженности начнут начисляться пени. Поэтому откладывать все на последний момент я бы не советовал. За другими напоминаниями о сроках и инструкциями для Айфона можно следить в наших каналах в Telegram и МАКС.

На сайте ФНС можно заплатить без входа в личный кабинет

Даже если на вашем Айфоне нет приложения налоговой службы, это совершенно не мешает вам заплатить налог за другого человека. У ФНС есть специальный сервис, который работает прямо в браузере. Причем для его использования не нужно входить в личный кабинет налогоплательщика или авторизовываться через Госуслуги. Поэтому именно с него я советую начинать, если вы решили помочь родителям с оплатой.

Если у вас на руках есть налоговое уведомление, то действуйте следующим образом:

Откройте в браузере на Айфоне сервис «Уплата налогов и пошлин». Выберите «Физическим лицам». Нажмите «Уплата по УИН». Введите УИН из налогового уведомления родителей в поле «Введите индекс документа (УИН)» и нажмите «Далее». Проверьте данные платежа, выберите способ оплаты и подтвердите операцию.

В этой ситуации не имеет значения, кому принадлежит банковская карта, с которой списываются деньги. Благодаря УИН платеж будет связан с нужным налогоплательщиком, а не с владельцем карты.

Но что делать, если родители не могут найти налоговое уведомление, а сумму налога при этом знают? На этот случай на сайте ФНС предусмотрено пополнение единого налогового счета другого человека. Для этого необходимо выполнить следующие действия:

На сайте «Уплата налогов и пошлин» выберите «Физическим лицам», затем нажмите «Пополнить ЕНС». В верхнем блоке укажите свои Ф.И.О., ИНН и сумму платежа. Отметьте «Хочу заплатить за иное лицо». В появившемся блоке выберите категорию «Физическое лицо» и введите Ф.И.О. и ИНН родителя, за которого платите. Проверьте данные и перейдите к оплате.

Будьте особенно внимательны при вводе ИНН. Именно по нему налоговая определит, на чей счет необходимо зачислить деньги. Если у родителей есть более ранние налоговые долги, поступившая сумма может сначала пойти на их погашение. Поэтому перед пополнением ЕНС лучше уточнить не только размер текущих начислений, но и наличие задолженности. Если не находите нужный пункт в сервисе ФНС на Айфоне, можно спросить в нашем чате в Telegram или чате в МАКС.

Квитанцию примут и Госуслуги, и приложение банка

Если вы привыкли решать все вопросы с государственными органами через Госуслуги, то и для оплаты налогов родителей можете воспользоваться этим сервисом. Причем выходить из своей учетной записи и авторизовываться под чужой не придется. На портале есть специальная функция, которая позволяет оплачивать различные начисления по номеру квитанции.

Для этого сделайте следующее:

Откройте приложение Госуслуг на Айфоне и войдите в свою учетную запись. Для оплаты через браузер можно воспользоваться сайтом Госуслуг. В приложении откройте вкладку «Платежи» внизу экрана и нажмите «Оплатить по реквизитам или QR-коду». В блоке «Оплата по реквизитам» введите УИН в поле «Номер квитанции, постановления, УИН» и нажмите «Добавить». Здесь же можно отсканировать QR-код квитанции. Проверьте сумму и реквизиты, затем выберите способ оплаты и подтвердите платеж.

Единственное, что необходимо учитывать: чужие налоговые начисления не будут автоматически отображаться в вашем личном кабинете на Госуслугах. Поэтому для оплаты налогов таким способом вам потребуется номер квитанции.

Лично я предпочел бы заплатить налоги через банковское приложение. В таком случае даже не придется вручную переписывать длинный номер платежного документа. Достаточно воспользоваться QR-кодом, который есть практически в каждом налоговом уведомлении.

Откройте приложение своего банка на Айфоне и перейдите во вкладку «Платежи». Нажмите «Сканировать» в правом верхнем углу. В других банковских приложениях кнопка может называться иначе. Наведите камеру на QR-код в налоговом уведомлении. Если банк поддерживает загрузку снимков, можно выбрать фото кода из галереи. Проверьте данные налогоплательщика и сумму, затем подтвердите платеж.

Если приложение вашего банка удалено из App Store и установить его на Айфон не получается, попробуйте воспользоваться веб-версией. В некоторых интернет-банках тоже предусмотрена оплата по УИН, поэтому даже отсутствие возможности сканировать QR-коды не станет серьезной проблемой.

При этом искать начисления по собственному ИНН в банковском приложении не нужно. В таком случае вам могут отобразиться ваши налоговые обязательства, а не те, которые необходимо погасить родителям.

Сохраните чек, пока налоговая обрабатывает платеж

Какой бы способ оплаты вы ни выбрали, обязательно сохраните электронную квитанцию и отправьте ее родителям. Сделать это можно через стандартное меню «Поделиться» на Айфоне, выбрав любой удобный мессенджер. Если впоследствии возникнут вопросы со стороны налоговой, у вас будет документ, подтверждающий перечисление денег.

Не пугайтесь, если сразу после оплаты налоговое начисление не исчезнет из личного кабинета родителей. На обработку платежа может потребоваться некоторое время. Повторно перечислять деньги только из-за того, что сумма налога продолжает отображаться на Госуслугах, точно не стоит. Лучше через несколько дней проверить состояние единого налогового счета в личном кабинете ФНС.

Есть еще один важный нюанс, о котором многие не знают. Если вы заплатите за другого человека больше, чем необходимо, самостоятельно вернуть эти деньги из налоговой не получится. Право распоряжаться переплатой принадлежит владельцу единого налогового счета, на который поступили средства. Именно ему придется подавать заявление на возврат. Такие средства при отсутствии задолженности вернут на банковский счет, с которого поступил платеж, но только после подачи заявления. Такой порядок действует с 1 сентября 2026 года. Поэтому обязательно перепроверяйте реквизиты перед подтверждением операции, даже если речь идет о небольшой сумме.

В остальном никаких сложностей с оплатой чужих налогов через Айфон нет. Причем родители могут находиться совершенно в другом городе. Достаточно попросить их прислать фотографию налогового уведомления, а все остальное сделать самостоятельно. С учетом того, что до окончания срока уплаты имущественных налогов осталось меньше недели, самое время позвонить родителям и узнать, не нужна ли им помощь. А если заодно подбираете родителям зарядку или кабель для Айфона, загляните в «Сундук Али-Бабы» в МАКС.