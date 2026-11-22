В МАКС появляется всё больше сервисов. В мессенджере уже есть мини-приложения и Цифровой ID, а еще в планах есть функция, которая приблизит его к роли российского аналога китайского WeChat. Разбираемся, что это за такая фишка и как быстро она может появиться на iPhone. Вы же помните, что приложения МАКС до сих пор нет в App Store.



На кассе покупатель покажет свой код

МАКС и Национальная система платежных карт (НСПК) договорились о разработке платежного сервиса прямо внутри мессенджера на ПМЭФ в июне 2026 года. Для оплаты хотят сделать отдельное мини-приложение. Оно будет формировать персональный QR-код, который покупатель покажет кассиру с экрана телефона. Касса считает код, а платеж пройдет через Систему быстрых платежей (СБП). Пластик можно оставить дома, для расчета понадобится только банковский счет.

С привычным QR на стойке порядок обратный. Обычно код показывает магазин, а покупатель наводит на него камеру. Здесь покупатель показывает код сам. В китайском WeChat такой способ уже работает. Покупатель открывает платежный код в Weixin Pay, а продавец считывает его сканером. Отсюда и сравнение с китайским мессенджером. В обоих случаях переписка, мини-приложения и оплата помещаются в одной программе.

Еще в планах оплата по лицу. Для нее в мини-приложении хотят дать возможность привязать банковский счет. Это отдельный сценарий, для которого магазину понадобится оборудование для приема биометрических платежей. Также биометрию планируют использовать для защиты доступа к самому сервису. В этом случае она нужна, чтобы открыть платежный инструмент, а касса по-прежнему считывает QR-код.

Осенью НСПК отдельно сообщила о планах запустить в МАКС оплату проезда по QR-коду в рамках проекта «Моя карта „Мир“». Там код нужен для расчета в транспорте, а у льготников система сможет учитывать право на скидку. У магазинного мини-приложения свой запуск. Пока для него не назвали ни даты, ни списка торговых сетей. Когда появятся эти подробности, сообщим в наших каналах в Telegram и МАКС.

С QR-кодом у айфона все проще

Для оплаты по схеме, которую описала НСПК, iPhone достаточно показать код на экране. Считывает его касса. Доступ к NFC для этого не требуется. С технической стороны такой вариант подходит айфону, если разработчики выпустят платежное мини-приложение для доступной на нем версии МАКС.

Есть и вопрос с самим мессенджером. Оригинальное приложение убрали из App Store, а в начале ноября из магазина исчез и Yaqin, через который можно было войти в аккаунт МАКС. У мессенджера есть веб-версия, но разработчики пока не уточнили, появится ли в ней платежное мини-приложение. Одного факта, что в браузере открываются чаты, для такого вывода мало. Например, создать Цифровой ID в МАКС через браузер нельзя.

Я бы смотрел в первую очередь на то, какие версии назовут сами разработчики при запуске. Если в списке будет веб-версия, покупать новый айфон или искать свежее приложение в App Store ради платежей не понадобится. Если оплату добавят только в мобильный клиент, владельцам iPhone придется дождаться совместимой версии. Пока неясно даже, понадобится ли отдельное обновление мессенджера для доступа к мини-приложению.

Еще один вопрос возникнет уже в магазине. Касса должна уметь принимать именно код покупателя. Наклейка с QR для оплаты по СБП на стойке сама по себе ничего об этом не говорит. Для первых покупок через МАКС список магазинов будет таким же важным, как список поддерживаемых устройств.

Платежи через NFC зависят от Apple

С Apple Pay привычка была другая. Двойное нажатие боковой кнопки, подтверждение на телефоне, и можно поднести айфон к терминалу. Данные для платежа передаются по NFC. Кассе достаточно обычного терминала с бесконтактной оплатой, а покупателю не нужно открывать мессенджер и выводить код на экран.

Apple уже дает сторонним приложениям доступ к платежному NFC в ряде стран. Разработчику нужно получить разрешение от Apple и выполнить требования для региона, где будет работать приложение. России в списке стран нет. Договоренность с НСПК дает МАКС возможность сделать платежный сервис на базе СБП. Доступ к NFC на iPhone выдает сама Apple.

В странах, где Apple открыла этот доступ, совместимое приложение можно назначить для бесконтактной оплаты по умолчанию. Тогда iPhone сможет открывать его двойным нажатием кнопки. В России появление раздела с платежами в МАКС само по себе такой возможности не даст.

С QR-кодом из МАКС можно будет решить бытовую задачу, ради которой раньше доставали айфон с Apple Pay. Например, купить кофе, оставив карту дома. Чтобы расплачиваться тем же движением у терминала, понадобился бы отдельный способ оплаты. В анонсе МАКС и НСПК такого сценария для iPhone не обещали.

Пока выручают банковские приложения и стикеры

Самый знакомый вариант уже есть в банковских приложениях. Камера iPhone считывает QR магазина, платеж подтверждается в банке. Некоторые банки умеют показывать и свой код для кассы. Если при сканировании Safari выдает предупреждение еще до выбора счета, у нас есть инструкция на случай проблем с оплатой по СБП на iPhone.

Для тех, кому удобнее подносить айфон к терминалу, есть оплата через Bluetooth. Так работает, например, «Вжух» Сбера. Нужны банковское приложение с этой функцией и совместимый терминал. У кассы со старым оборудованием может выручить платежный стикер. По сути, это маленькая бесконтактная карта на корпусе или чехле. Она работает и при разряженном телефоне. Если подбираете чехол под стикер, варианты для разных моделей айфонов есть в канале «Сундук Али-Бабы» в МАКС.

Уже платите по Bluetooth или QR? В наших чатах в Telegram и МАКС можно поделиться, какой вариант чаще срабатывает в ваших магазинах.

Пока у кассы проще пользоваться способом, который уже поддерживают ваш банк и магазин. Платежи в МАКС пригодятся, если код можно будет быстро открыть и его будут принимать там, где вы обычно покупаете. Для владельца айфона первым делом стоит дождаться подтверждения, что сервис появится в доступной ему версии мессенджера.