В МАКС не отправляются сообщения, фото и видео на iPhone. И дело не всегда в интернете

На айфоне МАКС давно уже держится на честном слове: из App Store его убрали ещё летом, и многие до сих пор сидят на старой версии. Поэтому, когда сообщение вдруг не уходит и рядом с ним загорается красный значок, первым делом думаешь, что пропал интернет или приложение наконец сломалось. Но сайты при этом открываются, а новые сообщения в том же МАКС спокойно приходят. Просто у мессенджера есть свои причины не выпускать сообщение, и о некоторых он даже не предупреждает. Я проверил их на своём айфоне, и самая известная из них у меня не сработала.



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Красный значок не объясняет, что случилось

Обычно сообщение уходит в два этапа. Сначала рядом с ним висят часы, а когда оно добралось до серверов, их сменяет галочка. Что значат одна и две галочки, мы разбирали отдельно. Если же отправка сорвалась, вместо галочки появляется красный кружок с восклицательным знаком. И это всё, что МАКС вам скажет: сообщение осталось на телефоне, а почему, догадывайтесь сами.

Иногда догадываться и не нужно. Если связь пропала на секунду, мессенджер сам пишет, что ждёт сеть или подключается, и тогда хватает переключиться с Wi-Fi на мобильный интернет или обратно. Само сообщение можно отправить заново из его меню, набирать текст ещё раз не придётся.

А вот если сеть в порядке, а значок упрямо возвращается после каждой попытки, интернет тут ни при чём. И первым под подозрение у многих попадает VPN.

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VPN мешает не всегда, у меня сообщения ушли

Подозрение не на пустом месте. С весны МАКС проверяет, включён ли на телефоне VPN, и если включён, вместо поля для текста показывает просьбу его отключить. Читать чаты при этом можно, новые сообщения приходят, и со стороны кажется, что сломалась только отправка.

Я был уверен, что увижу эту просьбу и у себя, ведь VPN на айфоне в тот момент работал. Но сообщения в Избранное ушли одно за другим, с галочками и без всяких предупреждений. Похоже, проверка ловит не любой VPN, а только часть сервисов. Поэтому если сообщения не уходят, а VPN включён, проще всего выключить его на минуту и попробовать снова. А как переписываться, не отключая VPN каждый раз руками, мы показывали в отдельной инструкции.

Хуже, когда VPN выключен, а сообщения всё равно не уходят никому. Тогда стоит заподозрить уже сам аккаунт.

Профиль ограничивают молча, и видно это только в настройках

Ограничение за нарушение правил в МАКС выглядит обманчиво спокойно. Профиль на месте, чаты открываются, сообщения приходят, а написать никому нельзя. В самих чатах об этом ни слова, поэтому многие так и продолжают грешить на связь. Предупреждение есть только на вкладке настроек: возможности профиля ограничены. У меня этой строки нет, а у вас её стоит поискать прежде всего.

Снимется ограничение само, когда выйдет срок, только сколько ждать, МАКС может и не сказать. Но ждать необязательно: у мессенджера есть официальный бот восстановления профиля, и через него можно попробовать снять ограничение самому. Работает он только с телефона, и айфон к этому нужно подготовить:

выключить VPN и Wi-Fi;

включить мобильный интернет;

проверить, что активна SIM-карта с номером профиля.

Дальше бот попросит поделиться номером и сам выберет, как вас проверить: через оператора или через Госуслуги. Для Госуслуг номер в МАКС и на портале должен совпадать, а проверку через оператора мы разбирали в инструкции о том, как восстановить аккаунт через Mobile ID. Только имейте в виду, что после повторного нарушения профиль могут закрыть уже насовсем.

Если не уходит только одному человеку

Бывает, что со всеми переписка идёт как обычно, а в одном чате сообщения застревают. Тогда дело уже не в вас, а в том, кому вы пишете. Если человека нет в ваших контактах, МАКС может предложить написать первым и объяснить, что общаться получится, когда собеседник добавит вас к себе или ответит сам. В том же окне есть кнопка, которая копирует приглашение, и его можно отправить хоть обычной СМС. Как только человек сохранит ваш номер или напишет, переписка заработает.

Есть ещё два варианта, на которые повлиять уже нельзя:

вас добавили в чёрный список, и пока не разблокируют, ни написать, ни позвонить не получится;

собеседник удалил аккаунт или его закрыли за нарушения, и тогда в чате так и будет написано.

Удалённый профиль не вернуть, а вот чёрный список можно хотя бы распознать. Как это сделать, мы рассказывали в статье о том, как проверить, не заблокировали ли вас в МАКС.

Текст уходит, а фото застревают

Совсем другая история, если сообщения отправляются, а фотографии и видео нет. Связь, VPN и блокировки тогда можно смело вычеркнуть, ведь текст через них уже прошёл. Чаще всего у МАКС просто нет доступа к снимкам, и проверяется это в настройках самого айфона:

откройте настройки и перейдите в раздел приложений;

найдите в списке MAX;

нажмите на строку с фото и выберите полный доступ.

Там же включается камера, без неё не запишутся видеосообщения. А вот строки с микрофоном у меня в этом меню нет вовсе. Она появится, только когда МАКС сам попросит доступ, например при первой попытке записать голосовое.

Если доступ есть, а ролик всё равно не уходит, посмотрите на его размер. Одно вложение в МАКС может весить не больше 4 ГБ, и длинное видео в 4K до этой планки добирается быстро. Видеосообщения записываются не дольше минуты, а файлы некоторых форматов мессенджер не принимает совсем. Обо всём этом МАКС предупредит сам. Если же он пишет, что отправка медиа временно недоступна, проблема на его стороне, и остаётся только подождать.

Не уходит ничего и никому — проверьте сам МАКС

Остался последний случай: VPN выключен, ограничений в настройках нет, а сообщения не уходят ни в один чат. Тут стоит проверить, не сломался ли сам МАКС. Такое уже бывало, например 30 марта, когда утром сообщения перестали уходить и приходить у людей сразу в нескольких регионах. Если на Сбой.рф в этот момент всплеск жалоб, на айфоне чинить нечего.

Если сбоя нет, МАКС советует очистить кэш, обновить приложение и перезайти в профиль. Кэш чистится в настройках мессенджера, в разделе памяти. Переписка после этого никуда не денется, удалятся только сохранённые на телефоне фото и видео, а при необходимости они загрузятся заново.

С двумя другими советами на айфоне сложнее. Обновить МАКС через App Store не выйдет, потому что его там нет, и свежую версию приходится ставить обходными путями. По той же причине я бы не спешил выходить из профиля и тем более удалять приложение: из App Store его потом не скачать. Надёжнее сначала открыть веб-версию на web.max.ru в Safari. Если там сообщения уходят, а в приложении нет, виновата именно старая версия.

Красный значок в МАКС может означать что угодно, от секундного обрыва связи до ограничения профиля, и сам мессенджер разницы не объясняет. Поэтому проверять я бы стал по порядку: сначала сеть и VPN, потом настройки профиля, потом конкретного собеседника и только в конце кэш и версию приложения. А у вас сообщения в МАКС застревали? Что оказалось причиной? Расскажите в нашем Telegram-чате.