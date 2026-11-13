В МАКС не отправляются сообщения, фото и видео на iPhone. И дело не всегда в интернете

Иван Кузнецов

На айфоне МАКС давно уже держится на честном слове: из App Store его убрали ещё летом, и многие до сих пор сидят на старой версии. Поэтому, когда сообщение вдруг не уходит и рядом с ним загорается красный значок, первым делом думаешь, что пропал интернет или приложение наконец сломалось. Но сайты при этом открываются, а новые сообщения в том же МАКС спокойно приходят. Просто у мессенджера есть свои причины не выпускать сообщение, и о некоторых он даже не предупреждает. Я проверил их на своём айфоне, и самая известная из них у меня не сработала.

Страница MAX для iPhone на экране смартфона

Страница MAX для iPhone на экране смартфона

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Красный значок не объясняет, что случилось

Обычно сообщение уходит в два этапа. Сначала рядом с ним висят часы, а когда оно добралось до серверов, их сменяет галочка. Что значат одна и две галочки, мы разбирали отдельно. Если же отправка сорвалась, вместо галочки появляется красный кружок с восклицательным знаком. И это всё, что МАКС вам скажет: сообщение осталось на телефоне, а почему, догадывайтесь сами.

Иногда догадываться и не нужно. Если связь пропала на секунду, мессенджер сам пишет, что ждёт сеть или подключается, и тогда хватает переключиться с Wi-Fi на мобильный интернет или обратно. Само сообщение можно отправить заново из его меню, набирать текст ещё раз не придётся.

А вот если сеть в порядке, а значок упрямо возвращается после каждой попытки, интернет тут ни при чём. И первым под подозрение у многих попадает VPN.

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VPN мешает не всегда, у меня сообщения ушли

Подозрение не на пустом месте. С весны МАКС проверяет, включён ли на телефоне VPN, и если включён, вместо поля для текста показывает просьбу его отключить. Читать чаты при этом можно, новые сообщения приходят, и со стороны кажется, что сломалась только отправка.

Я был уверен, что увижу эту просьбу и у себя, ведь VPN на айфоне в тот момент работал. Но сообщения в Избранное ушли одно за другим, с галочками и без всяких предупреждений. Похоже, проверка ловит не любой VPN, а только часть сервисов. Поэтому если сообщения не уходят, а VPN включён, проще всего выключить его на минуту и попробовать снова. А как переписываться, не отключая VPN каждый раз руками, мы показывали в отдельной инструкции.

С включённым VPN мои сообщения в МАКС всё равно ушли

С включённым VPN мои сообщения в МАКС всё равно ушли

Хуже, когда VPN выключен, а сообщения всё равно не уходят никому. Тогда стоит заподозрить уже сам аккаунт.

Профиль ограничивают молча, и видно это только в настройках

Ограничение за нарушение правил в МАКС выглядит обманчиво спокойно. Профиль на месте, чаты открываются, сообщения приходят, а написать никому нельзя. В самих чатах об этом ни слова, поэтому многие так и продолжают грешить на связь. Предупреждение есть только на вкладке настроек: возможности профиля ограничены. У меня этой строки нет, а у вас её стоит поискать прежде всего.

Если профиль ограничен, предупреждение появится на этой вкладке

Если профиль ограничен, предупреждение появится на этой вкладке

Снимется ограничение само, когда выйдет срок, только сколько ждать, МАКС может и не сказать. Но ждать необязательно: у мессенджера есть официальный бот восстановления профиля, и через него можно попробовать снять ограничение самому. Работает он только с телефона, и айфон к этому нужно подготовить:

  • выключить VPN и Wi-Fi;
  • включить мобильный интернет;
  • проверить, что активна SIM-карта с номером профиля.

Дальше бот попросит поделиться номером и сам выберет, как вас проверить: через оператора или через Госуслуги. Для Госуслуг номер в МАКС и на портале должен совпадать, а проверку через оператора мы разбирали в инструкции о том, как восстановить аккаунт через Mobile ID. Только имейте в виду, что после повторного нарушения профиль могут закрыть уже насовсем.

Если не уходит только одному человеку

Бывает, что со всеми переписка идёт как обычно, а в одном чате сообщения застревают. Тогда дело уже не в вас, а в том, кому вы пишете. Если человека нет в ваших контактах, МАКС может предложить написать первым и объяснить, что общаться получится, когда собеседник добавит вас к себе или ответит сам. В том же окне есть кнопка, которая копирует приглашение, и его можно отправить хоть обычной СМС. Как только человек сохранит ваш номер или напишет, переписка заработает.

Есть ещё два варианта, на которые повлиять уже нельзя:

  • вас добавили в чёрный список, и пока не разблокируют, ни написать, ни позвонить не получится;
  • собеседник удалил аккаунт или его закрыли за нарушения, и тогда в чате так и будет написано.

Удалённый профиль не вернуть, а вот чёрный список можно хотя бы распознать. Как это сделать, мы рассказывали в статье о том, как проверить, не заблокировали ли вас в МАКС.

Текст уходит, а фото застревают

Совсем другая история, если сообщения отправляются, а фотографии и видео нет. Связь, VPN и блокировки тогда можно смело вычеркнуть, ведь текст через них уже прошёл. Чаще всего у МАКС просто нет доступа к снимкам, и проверяется это в настройках самого айфона:

  • откройте настройки и перейдите в раздел приложений;
  • найдите в списке MAX;
  • нажмите на строку с фото и выберите полный доступ.
У МАКС должен быть полный доступ к фотографиям

У МАКС должен быть полный доступ к фотографиям

Там же включается камера, без неё не запишутся видеосообщения. А вот строки с микрофоном у меня в этом меню нет вовсе. Она появится, только когда МАКС сам попросит доступ, например при первой попытке записать голосовое.

Если доступ есть, а ролик всё равно не уходит, посмотрите на его размер. Одно вложение в МАКС может весить не больше 4 ГБ, и длинное видео в 4K до этой планки добирается быстро. Видеосообщения записываются не дольше минуты, а файлы некоторых форматов мессенджер не принимает совсем. Обо всём этом МАКС предупредит сам. Если же он пишет, что отправка медиа временно недоступна, проблема на его стороне, и остаётся только подождать.

Не уходит ничего и никому — проверьте сам МАКС

Остался последний случай: VPN выключен, ограничений в настройках нет, а сообщения не уходят ни в один чат. Тут стоит проверить, не сломался ли сам МАКС. Такое уже бывало, например 30 марта, когда утром сообщения перестали уходить и приходить у людей сразу в нескольких регионах. Если на Сбой.рф в этот момент всплеск жалоб, на айфоне чинить нечего.

Если сбоя нет, МАКС советует очистить кэш, обновить приложение и перезайти в профиль. Кэш чистится в настройках мессенджера, в разделе памяти. Переписка после этого никуда не денется, удалятся только сохранённые на телефоне фото и видео, а при необходимости они загрузятся заново.

Кэш МАКС очищается в разделе памяти, переписка останется

Кэш МАКС очищается в разделе памяти, переписка останется

С двумя другими советами на айфоне сложнее. Обновить МАКС через App Store не выйдет, потому что его там нет, и свежую версию приходится ставить обходными путями. По той же причине я бы не спешил выходить из профиля и тем более удалять приложение: из App Store его потом не скачать. Надёжнее сначала открыть веб-версию на web.max.ru в Safari. Если там сообщения уходят, а в приложении нет, виновата именно старая версия.

Красный значок в МАКС может означать что угодно, от секундного обрыва связи до ограничения профиля, и сам мессенджер разницы не объясняет. Поэтому проверять я бы стал по порядку: сначала сеть и VPN, потом настройки профиля, потом конкретного собеседника и только в конце кэш и версию приложения. А у вас сообщения в МАКС застревали? Что оказалось причиной? Расскажите в нашем Telegram-чате.

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