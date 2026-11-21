Когда мессенджер блокирует аккаунт, первым делом думаешь о переписке. Рабочие чаты, сообщения от близких, документы, которые кто-то прислал месяц назад. А что, если вместе с аккаунтом заблокируют еще и SIM-карту? Или вообще все симки, оформленные на вас? Звучит жестко, но в случае с МАКС такой расклад уже нельзя исключать. В Минцифры всерьез обсуждают эту меру. Осталось лишь понять, кого она коснется.



В Минцифры заговорили даже о SIM-картах, с которых не заходили в МАКС

29 октября Максут Шадаев выступил на форуме Kazan Digital Week и объяснил, как МАКС сейчас реагирует на мошенничество. Когда сервис выявляет такой случай, он блокирует аккаунт. По словам министра, номер, который использовал мошенник, после этого уже не годится для регистрации нового профиля в МАКС. Это ограничение действует внутри приложения. Чтобы остановить обслуживание номера, потребуется решение на стороне оператора связи.

Именно к этому Шадаев и предложил перейти. Он допустил, что оператору можно будет отключить все номера владельца, включая те, с которых в МАКС вообще не заходили. Еще один вариант, прозвучавший на форуме, связан с покупкой новых SIM-карт. После блокировки человеку могли бы на какое-то время запретить оформлять их на себя. Конкретный срок министр не назвал.

Смысл предложения понятен на примере айфона с двумя линиями. Допустим, одна SIM использовалась для мошенничества, а вторая оформлена на того же человека. При блокировке одного номера второй продолжает работать. При блокировке всех оформленных на человека номеров отключение коснулось бы обеих линий. Та же логика затронула бы и SIM-карту в другом телефоне, если договор заключен на того же абонента.

Из выступления Шадаева пока нельзя узнать, кто должен подтвердить факт мошенничества для оператора и как абонент сможет оспорить отключение. Для человека с несколькими номерами это принципиальные детали. На одной линии может висеть работа, на другой приходят коды от банка, а третьей пользуется ребенок. Временное ограничение на оформление SIM-карт еще и осложнило бы возвращение связи, пока разбираются с причиной блокировки.

МАКС сможет узнать, работает ли ваш номер

5 ноября Минцифры предложило дать МАКС доступ к государственной системе со сведениями от сотовых операторов. Мессенджер сможет проверить номер аккаунта и узнать, обслуживается ли он. Например, если вы уже закрыли договор, МАКС сможет это увидеть. Мы отдельно разбирали, кому может достаться старый номер и что стоит сделать перед тем, как от него отказаться.

Допустим, вы сменили номер, но по привычке открываете МАКС на том же айфоне. Приложение может оставаться открытым, а аккаунт все еще привязан к старой SIM. По задумке Минцифры, проверка поможет заметить, что переписка идет с аккаунта, номер которого оператор уже отключил. А если вы просто перевыпустили SIM или перешли на eSIM с сохранением номера, проверять будут тот же номер, который продолжает работать.

При регистрации МАКС сможет запросить сведения о номере, который указал пользователь. Мессенджер тоже будет отправлять данные в эту систему. Например, он сможет сообщить, какой номер привязан к аккаунту и ограничен ли доступ к нему.

Блокировка в МАКС пока не отключает SIM-карту

Допустим, МАКС заблокировал аккаунт. Само по себе это решение касается доступа к мессенджеру. Отключить звонки, СМС и мобильный интернет может только оператор связи. В новом проекте нет правила, по которому оператор должен отключать SIM-карту после блокировки аккаунта.

Обсуждение правил проверки номеров должно завершиться 23 ноября. Если проект примут в нынешнем виде, правила вступят в силу 1 марта 2027 года. Эта дата относится к проверке номеров в МАКС. Когда и на каких условиях операторы смогут отключать SIM-карты по предыдущему предложению, пока неизвестно.

Есть и вполне житейский вопрос. Что будет, если аккаунт взломали и с него писали мошенники? Номер все еще оформлен на владельца, который сам пострадал. Если дело дойдет до отключения SIM-карт, важно понимать, как в таком случае вернуть связь. О том, что решат по этим инициативам, напишем в наших каналах в Telegram и МАКС.

При проблемах с МАКС сначала проверьте обычный звонок

Если МАКС не пускает в аккаунт, попробуйте позвонить через приложение «Телефон». Когда вызов проходит, связь по этой линии работает и с доступом к мессенджеру нужно разбираться отдельно. При подозрении на угон профиля пригодится наша инструкция о том, как распознать взлом аккаунта МАКС. Если одновременно пропали звонки и СМС, причину ограничения по номеру стоит уточнить у своего оператора.

На айфоне с двумя SIM проверьте, с какой линии пошел звонок. Телефон может по привычке набрать контакт с рабочего номера, хотя МАКС зарегистрирован на личный. Для проверки выберите линию с номером МАКС вручную. Если сталкивались с блокировкой аккаунта или перестали получать коды после смены номера, можете поделиться опытом в наших чатах в Telegram и МАКС.

Узнать, какие SIM-карты оформлены на вас, можно через Госуслуги. Там видны и номера, которыми пользуется кто-то из семьи, если договор подписывали вы. А если часто переставляете физическую SIM между телефонами и потеряли ключ от лотка, такие мелочи бывают в канале «Сундук Али-Бабы» в МАКС.

Собираетесь закрыть договор с оператором? Тогда обновите привязку в мессенджере до того, как перестанут приходить коды. А сообщение о блокировке в самом МАКС сегодня означает ограничение доступа к сервису. Основание для отключения мобильной связи выясняют у оператора.