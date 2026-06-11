Как откатить Apple Watch с watchOS 27 на watchOS 26

Поставили watchOS 27, а часы начали капризничать или просто не зашла новая система? Первая мысль очевидная: откатиться обратно на watchOS 26, как многие привыкли делать с iPhone. Установить watchOS 27 по нашей инструкции может любой желающий, а вот с возвратом всё оказывается куда интереснее. Сейчас разберёмся, реально ли это вообще и на что рассчитывать в наших условиях.



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Можно ли вернуть старую версию watchOS на Apple Watch

Начну с техники, потому что тут всё упирается именно в неё. С iPhone ситуация хотя бы теоретически решаемая: можно подключить смартфон к Mac, загрузить файл прошивки и попробовать восстановиться, пока Apple подписывает старую версию. С Apple Watch так не выйдет. У часов попросту нет привычного режима восстановления через компьютер, доступного обычному пользователю.

Перепрошить часы можно только в сервисном центре Apple, через специальное оборудование и проприетарный док. Это не та процедура, которую вы повторите дома с кабелем и ноутбуком. И даже в сервисе вам поставят актуальную подписанную версию, а не ту, что стояла вчера. То есть вернуть watchOS 26 нельзя не потому, что это сложно, а потому, что механизма для этого не существует.

Почему Apple так сделала, тоже понятно. Часы это устройство с маленьким аккумулятором и хрупким процессом обновления, и любая неудачная попытка прошивки дома легко превратила бы их в кирпич. Поэтому компания закрыла доступ к перепрошивке для всех, кроме своих сервисов. Отдельно учтите связку с айфоном: если вы обновили и часы, и смартфон, откатить что-то одно без последствий уже не выйдет, система тянет за собой всю экосистему.

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Где откатить Apple Watch в России

Допустим, вы готовы заплатить за сервисное вмешательство. В другой стране это была бы хоть какая-то опция. У нас нет. Официального Apple в России больше нет: ни розничных магазинов, ни авторизованных сервисов, ни доступа к фирменному инструментарию для перепрошивки. Мастерские, которые чинят технику Apple, работают с железом, а не с серверами компании. Подписать прошивку или получить доступ к закрытому доку для часов они физически не могут, потому что всё это завязано на инфраструктуру Apple.

Дальше хуже. Любой, кто пообещает вам откат watchOS за деньги, либо не понимает, о чём говорит, либо собирается вас развести. Реального способа нет, а значит, и платить не за что. Сомневаетесь, разводят вас или нет? Спросите в нашем чате в Telegram или МАКС, там подскажут по-честному.

Что делать после установки watchOS 27

Если watchOS 27 уже стоит, вариантов по сути два, и оба сводятся к принятию.

Первый: просто пользоваться. Новая система не ломает часы, базовые функции на месте, а большинство жалоб на первых бетах касается мелочей вроде расхода батареи и редких зависаний. К публичному релизу осенью это обычно вычищают, так что есть смысл переждать пару апдейтов. Что именно принесла система, мы подробно разобрали в обзоре новых функций watchOS 27.

Второй вариант актуален, если вы ставили бету и часы откровенно тормозят. Помогает полный сброс с повторной настройкой, но это переустановка той же watchOS 27, а не возврат на прошлую. Резервная копия тоже не спасёт: она восстановится только на совместимую или более новую версию, но не на старую. Старый бэкап на watchOS 26 здесь бесполезен.

Поэтому совет простой. Если стабильность важнее новых фишек, не ставьте сырые сборки на единственные часы. Бета это всегда лотерея.

Стоит ли обновляться на watchOS 27

Теперь о главном решении. Раз пути назад нет, к апдейту стоит относиться как к билету в один конец. Подумайте, что получаете взамен. Заметная часть нововведений watchOS 27 завязана на ИИ и работает только на свежем железе, а в наших реалиях добрая половина онлайн-функций Apple и так доступна через костыли или не работает вовсе. Платить необратимостью за фишки, которыми толком не пользуешься, смысла мало. Прибавьте сюда, что разговорная Siri и часть умных сценариев в России официально недоступны.

И момент про совместимость. В этом году Apple провела жёсткую чистку модельного ряда: без обновления остались Series 6, 7, 8, SE 2 и первая Ultra, а свежую систему получили только Series 9, Series 10, Series 11, Ultra 2, Ultra 3 и SE 3. Полный расклад есть в материале о том, какие Apple Watch получили watchOS 27.

Вывод такой. Откатить watchOS 27 на watchOS 26 нельзя, в России с этим тем более никто не поможет, а значит, самое разумное решение принимается до обновления, а не после. Если сомневаетесь, оставайтесь на watchOS 26. Она ещё долго будет получать патчи безопасности и работать стабильно, а спешка тут не даёт ровным счётом ничего.