16 устройств Apple, которые не получат обновление в 2026 году

Миша Королев

Свежая линейка систем Apple под общим индексом 27 принесла не только новые функции, но и неприятную новость для владельцев старой техники. Сразу 16 устройств лишаются поддержки в новых версиях macOS, iPadOS, watchOS и tvOS. При этом iPhone в этот раз почти не пострадали: обновление iOS 27 поставили ровно на те же модели, что и год назад. Если владельцы смартфонов на прошлой системе спокойно обновятся на iOS 27 по нашей инструкции, то остальным устройствам повезло заметно меньше.

16 гаджетов разом лишатся поддержки в этом году. Фото.

16 гаджетов разом лишатся поддержки в этом году

ПОДПИШИСЬ НА КАНАЛ "СУНДУК АЛИ-БАБЫ" В МАКС, ЧТОБЫ НЕ ПРОПУСКАТЬ САМЫЕ ТОПОВЫЕ ТОВАРЫ С ALIEXPRESS ПО ЛУЧШИМ ЦЕНАМ

Какие устройства Apple не обновятся до новых версий в 2026 году

Каждый год новые версии систем отрезают часть старых устройств, и в этом нет ничего необычного. Но в этот раз список особенно большой: под сокращение попали почти все категории техники, кроме смартфонов и умной колонки HomePod. Даже те, кто привык менять гаджеты редко и держится за проверенную модель до последнего, в этом году вполне могут оказаться за бортом крупных обновлений.

Смысл происходящего довольно простой. Устройства из списка остаются на прошлогодних версиях систем и продолжат работать как ни в чём не бывало. Меняется только одно: новых функций они уже не получат, а регулярные обновления безопасности со временем тоже сойдут на нет. Не уверены, попал ли ваш гаджет в этот перечень? Спросите в нашем чате в Telegram или МАКС, подскажем по конкретной модели.

Какие Mac не обновятся до macOS 27

Какие Mac не обновятся до macOS 27. iMac в классическом дизайне больше не получит новые ОС. Фото.

iMac в классическом дизайне больше не получит новые ОС

Для компьютеров Mac последней доступной версией останется macOS Tahoe. Мы уже подробно разбирали, какие Mac получат macOS Golden Gate, а без новой системы в этом году остаются четыре модели:

  • MacBook Pro 13 дюймов (2020, с четырьмя портами Thunderbolt 3)
  • MacBook Pro 16 дюймов (2019)
  • iMac (2020)
  • Mac Pro (2019)

Тут важна одна деталь: речь идёт исключительно о моделях на процессорах Intel. Mac на чипах Apple в этот список не попали вовсе. Так что если у вас один из перечисленных компьютеров, паниковать точно рано. macOS Tahoe продолжит получать обновления безопасности ещё какое-то время, обычно речь идёт примерно о паре лет.

Какие iPad не обновятся до iPadOS 27

Какие iPad не обновятся до iPadOS 27. Старый миник с кнопкой «Домой» тоже не обновится на iPadOS 27. Фото.

Старый миник с кнопкой «Домой» тоже не обновится на iPadOS 27

Планшеты потеряли сразу пять моделей. Для них последней версией станет iPadOS 26:

  • iPad Pro 12,9 дюйма (3-го поколения)
  • iPad Pro 11 дюймов (1-го поколения)
  • iPad (8-го поколения)
  • iPad mini 5
  • iPad Air 3

Самый чувствительный пункт здесь для массового пользователя: iPad 8-го поколения. Недорогая и очень популярная модель, которую активно покупали для учёбы и простых домашних задач. Но и тут спешить не стоит. Если вы берёте планшет в руки только ради видео, заметок и сёрфинга, обновляться прямо сейчас нет никакого смысла, устройство останется полностью рабочим и привычным.

Список Apple Watch без поддержки watchOS 27

Список Apple Watch без поддержки watchOS 27. Больше всего расстроятся владельцы Apple Watch. Сразу 6 моделей выпадут в осадок. Фото.

Больше всего расстроятся владельцы Apple Watch. Сразу 6 моделей выпадут в осадок

Часам в этом году досталось сильнее всего: из списка совместимости выпали целых пять моделей, причём среди них есть совсем свежие. Последней версией станет watchOS 26:

  • Apple Watch Ultra (первое поколение)
  • Apple Watch Series 8
  • Apple Watch Series 7
  • Apple Watch Series 6
  • Apple Watch SE 2-го поколения

На этом моменте стоит задержаться. Потеря поддержки первой Apple Watch Ultra и Series 8 выглядит особенно обидно: это относительно новые и совсем недешёвые часы. Мы собрали отдельный материал о том, какие Apple Watch обновятся до watchOS 27. Сами часы из списка, конечно, никуда не денутся: будут так же мерить пульс, считать тренировки и показывать уведомления, как и раньше.

Даже относительно свежие Apple Watch Ultra и Series 8 остались без watchOS 27

Даже относительно свежие Apple Watch Ultra и Series 8 остались без watchOS 27

Какие приставки Apple TV останутся на tvOS 26

Какие приставки Apple TV останутся на tvOS 26. Старые Apple TV тоже выпадут в осадок. Фото.

Старые Apple TV тоже выпадут в осадок

С приставками всё заметно проще. tvOS 26 станет последней версией для двух самых старых моделей:

  • Apple TV 4K (1-го поколения)
  • Apple TV HD

Для владельцев таких приставок это почти не повод для беспокойства. Apple TV работает годами без острой нужды в новых функциях, а основные стриминговые сервисы продолжат запускаться и на прошлой версии системы ещё очень долго. По сути, в повседневном использовании вы вряд ли вообще заметите разницу: всё включается так же, как и год, и два назад.

Что будет, если устройство Apple больше не получает обновления

Главное, что нужно усвоить: потеря поддержки не превращает устройство в кирпич. Все 16 моделей продолжат работать на своих текущих версиях систем, и в быту вы этого почти не почувствуете. Меняется лишь одно: новых крупных функций они больше не получат.

По-настоящему задуматься об апгрейде стоит только двум категориям пользователей. Первая категория: те, кому прямо сейчас критично важны свежие функции конкретной системы. Вторая: те, кто думает о безопасности на годы вперёд, ведь обновления защиты со временем закончатся. Если же ваше устройство в списке, но полностью вас устраивает, бежать в магазин не нужно, спокойно пользуйтесь им дальше.

Единственные две платформы, которые в этом году не потеряли ни одного устройства: iOS 27 и система HomePod. Так что владельцам iPhone и умной колонки волноваться в этот раз не о чем. А чтобы не пропускать свежие новости и подробные разборы, подписывайтесь на наши каналы в Telegram и МАКС.

iOS 27iPadOS 27macOS 27watchOS 27
Новости по теме: iPadOS 27
Что нового в iPadOS 27: все функции и какие iPad их получат. Фото.
Что нового в iPadOS 27: все функции и какие iPad их получат
Что представили на WWDC 2026: новые функции iOS 27, Siri AI, Apple Intelligence и других систем Apple. Фото.
Что представили на WWDC 2026: новые функции iOS 27, Siri AI, Apple Intelligence и других систем Apple
Как установить iPadOS 27 на iPad: пошаговая инструкция. Фото.
Как установить iPadOS 27 на iPad: пошаговая инструкция