16 устройств Apple, которые не получат обновление в 2026 году

Свежая линейка систем Apple под общим индексом 27 принесла не только новые функции, но и неприятную новость для владельцев старой техники. Сразу 16 устройств лишаются поддержки в новых версиях macOS, iPadOS, watchOS и tvOS. При этом iPhone в этот раз почти не пострадали: обновление iOS 27 поставили ровно на те же модели, что и год назад. Если владельцы смартфонов на прошлой системе спокойно обновятся на iOS 27 по нашей инструкции, то остальным устройствам повезло заметно меньше.



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Какие устройства Apple не обновятся до новых версий в 2026 году

Каждый год новые версии систем отрезают часть старых устройств, и в этом нет ничего необычного. Но в этот раз список особенно большой: под сокращение попали почти все категории техники, кроме смартфонов и умной колонки HomePod. Даже те, кто привык менять гаджеты редко и держится за проверенную модель до последнего, в этом году вполне могут оказаться за бортом крупных обновлений.

Смысл происходящего довольно простой. Устройства из списка остаются на прошлогодних версиях систем и продолжат работать как ни в чём не бывало. Меняется только одно: новых функций они уже не получат, а регулярные обновления безопасности со временем тоже сойдут на нет. Не уверены, попал ли ваш гаджет в этот перечень? Спросите в нашем чате в Telegram или МАКС, подскажем по конкретной модели.

Какие Mac не обновятся до macOS 27

Для компьютеров Mac последней доступной версией останется macOS Tahoe. Мы уже подробно разбирали, какие Mac получат macOS Golden Gate, а без новой системы в этом году остаются четыре модели:

MacBook Pro 13 дюймов (2020, с четырьмя портами Thunderbolt 3)

MacBook Pro 16 дюймов (2019)

iMac (2020)

Mac Pro (2019)

Тут важна одна деталь: речь идёт исключительно о моделях на процессорах Intel. Mac на чипах Apple в этот список не попали вовсе. Так что если у вас один из перечисленных компьютеров, паниковать точно рано. macOS Tahoe продолжит получать обновления безопасности ещё какое-то время, обычно речь идёт примерно о паре лет.

Какие iPad не обновятся до iPadOS 27

Планшеты потеряли сразу пять моделей. Для них последней версией станет iPadOS 26:

iPad Pro 12,9 дюйма (3-го поколения)

iPad Pro 11 дюймов (1-го поколения)

iPad (8-го поколения)

iPad mini 5

iPad Air 3

Самый чувствительный пункт здесь для массового пользователя: iPad 8-го поколения. Недорогая и очень популярная модель, которую активно покупали для учёбы и простых домашних задач. Но и тут спешить не стоит. Если вы берёте планшет в руки только ради видео, заметок и сёрфинга, обновляться прямо сейчас нет никакого смысла, устройство останется полностью рабочим и привычным.

Список Apple Watch без поддержки watchOS 27

Часам в этом году досталось сильнее всего: из списка совместимости выпали целых пять моделей, причём среди них есть совсем свежие. Последней версией станет watchOS 26:

Apple Watch Ultra (первое поколение)

Apple Watch Series 8

Apple Watch Series 7

Apple Watch Series 6

Apple Watch SE 2-го поколения

На этом моменте стоит задержаться. Потеря поддержки первой Apple Watch Ultra и Series 8 выглядит особенно обидно: это относительно новые и совсем недешёвые часы. Мы собрали отдельный материал о том, какие Apple Watch обновятся до watchOS 27. Сами часы из списка, конечно, никуда не денутся: будут так же мерить пульс, считать тренировки и показывать уведомления, как и раньше.

Какие приставки Apple TV останутся на tvOS 26

С приставками всё заметно проще. tvOS 26 станет последней версией для двух самых старых моделей:

Apple TV 4K (1-го поколения)

Apple TV HD

Для владельцев таких приставок это почти не повод для беспокойства. Apple TV работает годами без острой нужды в новых функциях, а основные стриминговые сервисы продолжат запускаться и на прошлой версии системы ещё очень долго. По сути, в повседневном использовании вы вряд ли вообще заметите разницу: всё включается так же, как и год, и два назад.

Что будет, если устройство Apple больше не получает обновления

Главное, что нужно усвоить: потеря поддержки не превращает устройство в кирпич. Все 16 моделей продолжат работать на своих текущих версиях систем, и в быту вы этого почти не почувствуете. Меняется лишь одно: новых крупных функций они больше не получат.

По-настоящему задуматься об апгрейде стоит только двум категориям пользователей. Первая категория: те, кому прямо сейчас критично важны свежие функции конкретной системы. Вторая: те, кто думает о безопасности на годы вперёд, ведь обновления защиты со временем закончатся. Если же ваше устройство в списке, но полностью вас устраивает, бежать в магазин не нужно, спокойно пользуйтесь им дальше.

Единственные две платформы, которые в этом году не потеряли ни одного устройства: iOS 27 и система HomePod. Так что владельцам iPhone и умной колонки волноваться в этот раз не о чем. А чтобы не пропускать свежие новости и подробные разборы, подписывайтесь на наши каналы в Telegram и МАКС.