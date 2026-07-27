Адаптивный режим питания на iPhone: что это и как его выключить

Если вы хотите отключить адаптивный режим питания на iPhone, сделать это можно в настройках буквально за несколько секунд. В этой статье разберем, что делает адаптивный режим питания, как он влияет на работу смартфона, где находится нужный переключатель и чем эта функция отличается от режима низкого энергопотребления. Недавно мы уже рассуждали о том, как iOS 27 может увеличить автономность iPhone от батареи, так что тема экономии заряда сейчас особенно горячая.



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Что такое адаптивный режим питания на iPhone

Адаптивный режим питания — это функция iOS 26, которая незаметно экономит заряд батареи. Разобраться, стоит ли включать этот режим, проще, если понять принцип его работы. Функция использует машинное обучение прямо на устройстве, изучая ваши привычки зарядки и повседневное использование примерно в течение недели.

Когда система замечает, что нагрузка на смартфон выше обычной, она делает несколько мелких корректировок. Режим понижает яркость экрана на 3%, ограничивает фоновую активность, включает режим низкого энергопотребления при достижении 20% заряда и вносит другие изменения в производительность. Задача — растянуть остаток заряда так, чтобы iPhone дожил до розетки.

Важный нюанс: функция работает не мгновенно. После включения устройству требуется минимум 7 дней, чтобы изучить ваши привычки зарядки и использования. При этом Adaptive Power приостанавливает корректировки во время задач, требующих максимальной производительности, например при съемке на камеру или в играх с включенным игровым режимом.

Функция доступна не на всех моделях, потому что опирается на возможности Apple Intelligence. Ее поддерживают iPhone 17, 17 Pro и 17 Pro Max, iPhone Air, вся линейка iPhone 16 включая 16e, а также iPhone 15 Pro и 15 Pro Max. На более старых устройствах адаптивного режима питания просто нет.

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Как отключить адаптивный режим питания на iPhone

Чтобы отключить адаптивный режим, не нужны сторонние приложения или сложные действия — все делается через штатные настройки. Сначала стоит проверить, включена ли функция у вас вообще. Режим включен по умолчанию на iPhone Air, iPhone 17, 17 Pro и 17 Pro Max, а на iPhone 16 и iPhone 15 Pro он по умолчанию выключен. Значит, чаще всего искать переключатель нужно владельцам новых моделей.

Кстати, если сам iPhone 17 быстро разряжается ночью, причина может быть совсем не в адаптивном режиме, и тогда искать проблему нужно отдельно.

Пошаговая инструкция, как отключить адаптивный режим питания:

Откройте приложение «Настройки» на iPhone. Прокрутите вниз и перейдите в раздел «Аккумулятор». В самом низу выберите пункт «Режим питания». Переведите переключатель «Адаптивный режим питания» в положение «Выключено» — тумблер станет серым.

Здесь же, чуть ниже основного переключателя, есть отдельный тумблер уведомлений. Вы можете получать тихие уведомления каждый раз, когда адаптивный режим включается, чтобы понимать, когда iPhone запускает оптимизации для экономии батареи. Если не хотите отключать функцию полностью, но хотите видеть, когда она срабатывает, просто оставьте ее включенной и активируйте уведомления.

С уведомлениями связан еще один момент. Если держать уведомления адаптивного режима выключенными, iPhone будет автоматически включать и выключать эту функцию в фоне без вашего ведома. Поэтому если хотите полного контроля над режимом — либо отключайте его сам, либо включайте уведомления. Не смогли найти нужные настройки или столкнулись с проблемами? Пишите в наш чат в Telegram или МАКС, там вам точно помогут.

Адаптивный режим питания или режим энергосбережения: в чем разница

Эти два режима часто путают, хотя работают они по-разному. Главное отличие — в масштабе изменений и в том, замечаете ли вы их. В отличие от режима энергосбережения, который отключает множество функций и заметно ухудшает работу, адаптивный режим делает небольшие выигрыши по батарее с минимальным влиянием на производительность.

Разберем различия по пунктам:

Режим энергосбережения — это «жесткий» режим экономии. Он снижает частоту обновления экрана, ограничивает фоновые обновления и почту, замедляет ряд процессов. Включается вручную или предлагается системой при 20% заряда, а значок батареи становится желтым.

— это «жесткий» режим экономии. Он снижает частоту обновления экрана, ограничивает фоновые обновления и почту, замедляет ряд процессов. Включается вручную или предлагается системой при 20% заряда, а значок батареи становится желтым. Адаптивный режим питания работает мягко и в фоне. В обычный день использования батарея и производительность вообще могут остаться без изменений, а корректировки включаются, только когда вы нагружаете iPhone сильнее обычного.

работает мягко и в фоне. В обычный день использования батарея и производительность вообще могут остаться без изменений, а корректировки включаются, только когда вы нагружаете iPhone сильнее обычного. Связь между режимами. Адаптивный режим при необходимости сам может включить режим энергосбережения при 20% заряда. То есть это не конкуренты, а разные уровни экономии.

Если совсем коротко, режим энергосбережения заметен сразу — интерфейс становится менее плавным. Адаптивный режим, наоборот, старается работать так, чтобы вы ничего не заметили, а просто получили немного больше автономности в тяжелый день. Кстати, у самих режимов экономии есть нюансы между версиями системы: мы уже разбирали, чем режим энергосбережения iOS 27 отличается от прошлогоднего.

Плюсы и минусы адаптивного режима питания на iPhone

Однозначного ответа нет, все зависит от того, что вам важнее: максимальная плавность интерфейса или запас автономности. Разберем аргументы за и против. А если хотите глубже понять, как энергосбережение влияет на производительность, у нас есть подробный отдельный разбор.

Причины оставить адаптивный режим питания включенным:

Функция работает незаметно и в большинстве случаев не влияет на скорость в обычные дни.

в обычные дни. Она особенно полезна для тонкого iPhone Air и в поездках, когда розетки рядом нет, а телефон нужен для навигации, съемки и ресурсоемких приложений .

. Корректировки минимальные — понижение яркости на 3% и ограничение части фоновой активности сложно заметить в повседневном использовании.

Причины отключить адаптивный режим питания:

Режим может сам включить режим низкого энергопотребления при 20% заряда без вашего явного согласия, а вместе с ним пропадет плавность экрана 120 Гц .

. Если уведомления выключены, iPhone управляет функцией в фоне, и вы не всегда понимаете причину изменений яркости или скорости.

изменений яркости или скорости. Некоторые пользователи чувствительны к любым задержкам и предпочитают полный контроль над производительностью.

Есть и промежуточный вариант для тех, кому не нравится именно автоматическое включение экономии. Через приложение «Команды» можно создать автоматизацию, которая моментально выключает режим низкого энергопотребления, как только он включается. Минус в том, что такое решение блокирует режим полностью — даже когда вы захотите включить его вручную в поездке. Чтобы им воспользоваться, автоматизацию придется временно отключить в «Командах».

Практический вывод такой: если у вас новый iPhone и вы не замечаете просадок в производительности, разумнее оставить адаптивный режим включенным — оно честно помогает дожить до вечера. Отключать функцию стоит, если вас раздражает автоматическое включение режима низкого энергопотребления при 20% заряда и потеря плавного экрана. Для этого зайдите в «Настройки», затем «Аккумулятор», откройте «Режим питания» и переведите переключатель в выключенное положение. Вернуть все обратно можно в любой момент тем же путем.