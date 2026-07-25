5 новых функций Apple Music в iOS 27

Кирилл Пироженко

Apple Music в iOS 27 меняется сильнее, чем кажется на первый взгляд. Обновление затронуло не только Кошелек, Календарь, Заметки и Карты, но и музыкальный сервис, которым многие пользуются каждый день. Компания выпустила уже четвертую бета-версию iOS 27 для разработчиков, и поставить ее на свой смартфон сейчас может почти любой желающий. Мы собрали пять новых функций музыкального сервиса, которые ждут владельцев iPhone после обновления. Часть из них лежит на поверхности, а часть замечаешь только через пару дней использования. Разбираемся с каждой по порядку.

В Apple Music тоже завезли немного новых функций. Фото.

В Apple Music тоже завезли немного новых функций

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Горизонтальный режим Apple Music в iOS 27

iOS 27 научила системные приложения работать в горизонтальной ориентации, и Apple Music одной из первых получила такую поддержку. Скорее всего, функцию делали с прицелом на iPhone Ultra, но пользу от нее почувствуют владельцы любых моделей.

Теперь в альбомной ориентации обложка трека выводится рядом с элементами управления плеером, ровно как в привычном вертикальном режиме. Ничего не пропадает и не уезжает за край экрана, картинка просто раскладывается по ширине.

Горизонтальный режим Apple Music в iOS 27. Apple Music теперь может работать на боку. Фото.

Apple Music теперь может работать на боку

Больше всего меня порадовало другое. Тексты песен теперь показываются бок о бок с обложкой, и это отличный способ слушать музыку, когда iPhone стоит на подставке или лежит на кухонной зарядке. Раньше в горизонтали приходилось довольствоваться урезанным видом, а теперь экран используется полностью.

Мелочь, но именно из таких деталей и складывается ощущение зрелой системы. Приятно, что iOS 27 ускоряет даже старые iPhone, так что новые режимы не подтормаживают даже на возрастных моделях, где обычно ждешь фризов.

Как работает AutoMix в Apple Music

Функция AutoMix дебютировала год назад в iOS 26, а в этот раз Apple прокачала ее заметно сильнее. Переходы между треками стали более естественными и живыми, а само прослушивание ощущается цельнее.

По описанию самой Apple, AutoMix добавил в плейлисты новый уровень энергии, а склейки между песнями теперь звучат более погружающе и увлекательно. Заодно функция доедет до Apple Music на tvOS и на HomePod, так что миксовать музыку получится не только на iPhone.

Как работает AutoMix в Apple Music. AutoMix стал работать еще лучше. Фото.

AutoMix стал работать еще лучше

По моему опыту, разница действительно ощутимая. В iOS 26 я то влюблялся в плавные переходы, то раздражался из-за неудачных склеек посреди трека. В бете iOS 27 все работает почти всегда так, как надо, и раздражение почти ушло.

Особенно это заметно на длинных подборках, где раньше резкие обрывы сбивали настроение. Теперь плейлист играет как единый сет, и это тот случай, когда обновление реально меняет привычку. Хотите первыми узнавать о таких фишках? Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и МАКС, там разбираем каждую новинку iOS 27.

Как изменились страницы исполнителей в Apple Music

Страницы артистов в iOS 27 получили свежий вид. За основу взяли оформление, которое появилось в iOS 26.4 для альбомов и плейлистов, так что стиль стал единым по всему приложению.

Как и у альбомов, у страниц исполнителей теперь есть полноэкранный цветной фон, который подстраивается под изображение в шапке. Смотрится это дорого и аккуратно, а сама страница воспринимается как обложка, а не как список ссылок.

Как изменились страницы исполнителей в Apple Music. Страницы исполнителей стали более красочными. Фото.

Страницы исполнителей стали более красочными

Заодно Apple перенесла ключевые кнопки в более удобные места, а главный трек исполнителя стал заметнее, чем раньше. Меньше лишних движений, чтобы запустить нужную песню, и это чувствуется в каждом заходе на страницу артиста.

В сумме страница исполнителя стала приятнее и понятнее, особенно если вы часто открываете новых музыкантов. Обновлением музыка не ограничилась: советуем глянуть и все новые функции Почты, которые тоже приехали вместе с iOS 27.

Новый плейлист «Друзья» в Apple Music

Набор персональных подборок «Сделано для вас» пополнился новым пунктом. В iOS 27 появился плейлист «Друзья», который собирает лучшее из того, что сейчас слушают ваши знакомые.

Новый плейлист «Друзья» в Apple Music. Плейлист с предпочтениями друзей. Фото.

Плейлист с предпочтениями друзей

Обновляется подборка каждый четверг. Рядом с каждым треком видно, кто именно из друзей его слушает, так что это удобный способ подсмотреть чужие музыкальные вкусы и найти что-то новое для себя. По сути это живая лента рекомендаций от живых людей, а не от алгоритма, и в этом ее главная ценность. Иногда именно так и находишь исполнителя, до которого сам бы не добрался.

Функция логично встраивается в общую логику персонализации системы. Кстати, в новой iOS можно даже поставить оценку фотографиям на iPhone, и Apple тоже учитывает такие сигналы в своих рекомендациях. Умных подборок в системе становится все больше.

Большие виджеты Apple Music для iPhone

Впервые в iOS 27 появился очень большой размер виджетов, и Apple Music использует его активнее любого другого приложения. Для сервиса подготовили сразу три новых варианта на выбор.

Большие виджеты Apple Music для iPhone. Виджет Apple Music теперь может занимать весь экран iPhone. Фото.

Виджет Apple Music теперь может занимать весь экран iPhone

Это «Недавно сыгранное», «Рекомендации» и «Топ-чарты». Каждый можно вынести на рабочий стол или в раздел «Сегодня» и настроить внешний вид iPhone под свои привычки, а не под шаблон из коробки.

Такие мелочи вместе делают музыкальный опыт заметно приятнее. Большой виджет удобно держать на отдельном экране, чтобы управлять музыкой одним касанием, не заходя в само приложение.

Из пяти обновлений именно горизонтальный режим и прокачанный AutoMix зашли мне сильнее всего, а плейлист друзей оказался приятным бонусом. Если хочется копнуть глубже, у нас есть материал про 6 скрытых функций iOS 27, о которых Apple умолчала на презентации. А не нашли нужную настройку или что-то пошло не так, пишите в наш чат в Telegram или МАКС, там точно подскажут.

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