5 новых функций Apple Music в iOS 27

Apple Music в iOS 27 меняется сильнее, чем кажется на первый взгляд. Обновление затронуло не только Кошелек, Календарь, Заметки и Карты, но и музыкальный сервис, которым многие пользуются каждый день. Компания выпустила уже четвертую бета-версию iOS 27 для разработчиков, и поставить ее на свой смартфон сейчас может почти любой желающий. Мы собрали пять новых функций музыкального сервиса, которые ждут владельцев iPhone после обновления. Часть из них лежит на поверхности, а часть замечаешь только через пару дней использования. Разбираемся с каждой по порядку.



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Горизонтальный режим Apple Music в iOS 27

iOS 27 научила системные приложения работать в горизонтальной ориентации, и Apple Music одной из первых получила такую поддержку. Скорее всего, функцию делали с прицелом на iPhone Ultra, но пользу от нее почувствуют владельцы любых моделей.

Теперь в альбомной ориентации обложка трека выводится рядом с элементами управления плеером, ровно как в привычном вертикальном режиме. Ничего не пропадает и не уезжает за край экрана, картинка просто раскладывается по ширине.

Больше всего меня порадовало другое. Тексты песен теперь показываются бок о бок с обложкой, и это отличный способ слушать музыку, когда iPhone стоит на подставке или лежит на кухонной зарядке. Раньше в горизонтали приходилось довольствоваться урезанным видом, а теперь экран используется полностью.

Мелочь, но именно из таких деталей и складывается ощущение зрелой системы. Приятно, что iOS 27 ускоряет даже старые iPhone, так что новые режимы не подтормаживают даже на возрастных моделях, где обычно ждешь фризов.

Как работает AutoMix в Apple Music

Функция AutoMix дебютировала год назад в iOS 26, а в этот раз Apple прокачала ее заметно сильнее. Переходы между треками стали более естественными и живыми, а само прослушивание ощущается цельнее.

По описанию самой Apple, AutoMix добавил в плейлисты новый уровень энергии, а склейки между песнями теперь звучат более погружающе и увлекательно. Заодно функция доедет до Apple Music на tvOS и на HomePod, так что миксовать музыку получится не только на iPhone.

По моему опыту, разница действительно ощутимая. В iOS 26 я то влюблялся в плавные переходы, то раздражался из-за неудачных склеек посреди трека. В бете iOS 27 все работает почти всегда так, как надо, и раздражение почти ушло.

Особенно это заметно на длинных подборках, где раньше резкие обрывы сбивали настроение. Теперь плейлист играет как единый сет, и это тот случай, когда обновление реально меняет привычку. Хотите первыми узнавать о таких фишках? Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и МАКС, там разбираем каждую новинку iOS 27.

Как изменились страницы исполнителей в Apple Music

Страницы артистов в iOS 27 получили свежий вид. За основу взяли оформление, которое появилось в iOS 26.4 для альбомов и плейлистов, так что стиль стал единым по всему приложению.

Как и у альбомов, у страниц исполнителей теперь есть полноэкранный цветной фон, который подстраивается под изображение в шапке. Смотрится это дорого и аккуратно, а сама страница воспринимается как обложка, а не как список ссылок.

Заодно Apple перенесла ключевые кнопки в более удобные места, а главный трек исполнителя стал заметнее, чем раньше. Меньше лишних движений, чтобы запустить нужную песню, и это чувствуется в каждом заходе на страницу артиста.

В сумме страница исполнителя стала приятнее и понятнее, особенно если вы часто открываете новых музыкантов. Обновлением музыка не ограничилась: советуем глянуть и все новые функции Почты, которые тоже приехали вместе с iOS 27.

Новый плейлист «Друзья» в Apple Music

Набор персональных подборок «Сделано для вас» пополнился новым пунктом. В iOS 27 появился плейлист «Друзья», который собирает лучшее из того, что сейчас слушают ваши знакомые.

Обновляется подборка каждый четверг. Рядом с каждым треком видно, кто именно из друзей его слушает, так что это удобный способ подсмотреть чужие музыкальные вкусы и найти что-то новое для себя. По сути это живая лента рекомендаций от живых людей, а не от алгоритма, и в этом ее главная ценность. Иногда именно так и находишь исполнителя, до которого сам бы не добрался.

Функция логично встраивается в общую логику персонализации системы. Кстати, в новой iOS можно даже поставить оценку фотографиям на iPhone, и Apple тоже учитывает такие сигналы в своих рекомендациях. Умных подборок в системе становится все больше.

Большие виджеты Apple Music для iPhone

Впервые в iOS 27 появился очень большой размер виджетов, и Apple Music использует его активнее любого другого приложения. Для сервиса подготовили сразу три новых варианта на выбор.

Это «Недавно сыгранное», «Рекомендации» и «Топ-чарты». Каждый можно вынести на рабочий стол или в раздел «Сегодня» и настроить внешний вид iPhone под свои привычки, а не под шаблон из коробки.

Такие мелочи вместе делают музыкальный опыт заметно приятнее. Большой виджет удобно держать на отдельном экране, чтобы управлять музыкой одним касанием, не заходя в само приложение.

Из пяти обновлений именно горизонтальный режим и прокачанный AutoMix зашли мне сильнее всего, а плейлист друзей оказался приятным бонусом. Если хочется копнуть глубже, у нас есть материал про 6 скрытых функций iOS 27, о которых Apple умолчала на презентации. А не нашли нужную настройку или что-то пошло не так, пишите в наш чат в Telegram или МАКС, там точно подскажут.