iPhone сам отправляет голосовые сообщения в iMessage. Как исправить?

Наверняка вы хотя бы раз отправляли собеседнику голосовое, которое записывать вообще не собирались. Палец чуть соскользнул с кнопки отправки, iPhone пикнул, музыка встала на паузу, а в переписке уже висит запись длиной в три секунды с вашим дыханием и шумом улицы. Недавно я рассказывал, почему пользуюсь iMessage каждый день, и вот вам небольшой лайфхак из той же серии. В iOS 27 Apple наконец разрешила настроить строку ввода сообщения под себя, так что случайные голосовые в iMessage можно отключить навсегда.



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Почему iPhone сам записывает голосовые сообщения

Проблема тут чисто в геометрии интерфейса. Справа в строке ввода живет кнопка отправки, а ровно на том же месте, пока вы не набрали ни одного символа, стоит либо иконка звуковой волны, либо микрофон диктовки. То есть две разные функции делят одно место на экране, и палец, привыкший бить в правый нижний угол, регулярно промахивается. Особенно весело это работает на больших моделях вроде iPhone 16 Plus, где до угла экрана еще надо дотянуться.

Микрофон диктовки при этом ведет себя даже наглее волны. Одно случайное касание, и музыка в наушниках встает на паузу, пусть и на долю секунды. В декабре 2025 года на это публично пожаловался Джастин Бибер, выложив скриншот своего мессенджера с обведенной иконкой микрофона. Он написал примерно следующее: кнопка отправки не должна выполнять несколько функций в одной точке экрана. Пост разлетелся по соцсетям, и, судя по всему, в Купертино его действительно прочитали.

Результат мы видим в бете iOS 27 и iPadOS 27. Теперь пользователь сам решает, что показывать в поле ввода: волну для голосовых, микрофон для диктовки или вообще ничего. Кстати, у iMessage хватает и других особенностей, о которых стоит знать: как взламывают iPhone через iMessage, мы разбирали отдельно, и эту статью тоже стоит прочитать.

Как отключить кнопку голосовых сообщений в iMessage

Настройка спрятана не в разделе основных параметров, а в новом меню приложений, поэтому многие ее просто не находят. Все делается за минуту:

Обновите iPhone или iPad до iOS 27 либо iPadOS 27. На момент выхода статьи обе системы доступны только в бета-версии, так что ставьте их с пониманием рисков. Откройте приложение «Настройки» и пролистайте до самого низа. Выберите пункт «Приложения», а в списке найдите «Сообщения». Нажмите на новый пункт «Показывать в текстовом поле» (Show in Text Field). Выберите нужный вариант из трех доступных и выходите из настроек. Изменения применяются сразу, перезагрузка не требуется.

Разберемся, что означает каждый вариант. «Не выбрано» полностью очищает строку ввода, и никаких иконок справа больше не будет — это то, что нужно большинству. «Записать аудио» оставляет иконку звуковой волны: нажатие с удержанием начинает запись голосового. «Начать диктовку» возвращает микрофон, который переводит вашу речь в текст. Именно третий вариант ставит музыку на паузу, так что если вы слушаете что-то в фоне постоянно, выбирайте один из первых двух.

Я лично остановился на пункте «Не выбрано». Поле ввода стало заметно чище, а промахи мимо кнопки отправки прекратились в тот же день. Если появятся вопросы по бете или что-то в настройках будет выглядеть иначе, пишите в наш чат в Telegram или МАКС, там подскажут быстро.

Как записать голосовое сообщение в iMessage после отключения кнопки

Главный страх после такой настройки звучит так: а вдруг я вообще лишусь голосовых. Не лишитесь. Отправка аудиосообщений никуда не исчезает, просто теперь она требует осознанного действия, а не случайного касания. Порядок такой:

Откройте нужный диалог в приложении «Сообщения». Нажмите на иконку плюса слева от строки ввода. Выберите пункт «Аудио» в появившемся меню. Запишите сообщение и отправьте его стрелкой вверх. При желании запись можно прослушать до отправки и удалить, если результат не понравился.

Диктовка тоже остается на месте. Большая кнопка микрофона живет в нижней части стандартной клавиатуры iOS, и нажимать ее гораздо удобнее, чем крошечную иконку в углу. Промахнуться по ней мимо кнопки отправки физически невозможно, потому что они находятся на разных концах экрана.

Заодно напомню про удобную мелочь: если у вас несколько устройств Apple, полезно знать, как написать в iMessage с айпада, когда оба гаджета привязаны к одному Apple ID. Настройка занимает пару минут, а сценариев использования куда больше, чем кажется.

Почему не работает диктовка на iPhone

Иногда после смены параметров пользователи обнаруживают, что микрофона на клавиатуре нет вообще. Причина обычно банальная: диктовка отключена в настройках клавиатуры. Возвращается она так:

Зайдите в «Настройки» и откройте раздел «Основные». Перейдите в пункт «Клавиатура». Пролистайте вниз до переключателя «Включить диктовку» и активируйте его. Подтвердите включение во всплывающем окне и вернитесь в «Сообщения» — кнопка микрофона появится на клавиатуре сразу.

Если микрофон на месте, но речь не распознается, проверьте язык клавиатуры и наличие интернета. Часть языков требует загрузки офлайн-модели, и первая диктовка после обновления может занять чуть больше времени. Еще одна частая причина — активный режим экономии заряда, который иногда придерживает фоновые задачи.

С синхронизацией переписки бывают свои сложности, и это отдельная история: если сообщения не подтягиваются на компьютер, посмотрите, почему не выходит войти в iMessage на Mac и как это чинится. Решение обычно занимает пару минут, хотя выглядит проблема пугающе.

Мелочь вроде убранной иконки кажется несерьезной ровно до того момента, пока вы не перестанете каждый день извиняться за пустые голосовые в рабочих чатах. Хотите знать о таких настройках iOS 27 первыми? Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и МАКС, там разбираем новые функции системы раньше остальных.