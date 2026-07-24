Чем заряжать iPhone, чтобы не убить аккумулятор: Роскачество назвало безопасные зарядки

Зарядка для iPhone выглядит мелочью ровно до того момента, пока розетка не начинает подозрительно нагреваться, а телефон не отказывается брать заряд быстрее пяти процентов в час. Роскачество опубликовало результаты исследования адаптеров питания и назвало бренды, у которых с безопасностью все в порядке. Я как раз недавно купил жене iPhone 17 Pro Max вместо старого 15 Plus и заодно всерьез задумался о новом блоке питания, потому что комплектной зарядки в коробке нет уже несколько поколений подряд. Рассказываю, что выяснили эксперты и какие адаптеры реально стоит брать.



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Какие зарядки для телефона признали безопасными

Специалисты изучили адаптеры питания разных производителей и составили список брендов, чья продукция соответствует требованиям безопасности. В перечень попали Anker, realme, Ugreen, Qilive, Xiaomi, Commo и Baseus. Речь идет не про какие-то экзотические модели, а про самые обычные блоки питания, которые продаются в российских магазинах и на маркетплейсах.

Проверяли три ключевых момента. Первый — защита от перегрева и перегрузок: адаптер не должен превращаться в грелку и обязан отключаться при скачке напряжения. Второй — качество компонентов и сборки: внутри должны стоять нормальные конденсаторы и трансформатор, а не набор самых дешевых деталей с ближайшего склада. Третий — стабильность зарядки: напряжение не скачет, ток держится ровно, телефон получает ровно столько энергии, сколько запросил.

Звучит скучно, но именно из-за этих трех пунктов у людей и возникают проблемы вроде неработающей быстрой зарядки на iPhone. Айфон умеет договариваться с блоком питания по протоколу Power Delivery, и если адаптер врет о своих возможностях или не держит заявленную мощность, смартфон сознательно снижает скорость. Не потому что сломался, а потому что защищает батарею.

Почему нельзя покупать дешевые зарядки для iPhone

Самая частая история — зарядка за триста рублей на кассе супермаркета. Внутри такой коробочки часто нет ни нормальной изоляции, ни защиты от короткого замыкания. В лучшем случае она просто перестанет работать через месяц. В худшем — оплавится прямо в розетке или пробьет напряжением на разъем, а дальше страдает контроллер питания в самом телефоне. Ремонт этого узла в сервисе стоит заметно дороже нормального адаптера.

Второй момент касается аккумулятора. Нестабильное напряжение заставляет батарею работать в некомфортном режиме, и деградация ускоряется в разы. Через полгода вы обнаруживаете, что емкость упала до восьмидесяти процентов, и начинаете гуглить, почему новый айфон быстро разряжается. Хотя дело часто не в iOS и не в фоновых приложениях, а в блоке питания, который лежит на тумбочке.

Отдельная категория экспериментов — подключить телефон сразу к двум источникам. Если интересно, что происходит в такой ситуации с точки зрения электроники, у нас есть подробный разбор про зарядку айфона двумя зарядками сразу. Спойлер: ничего хорошего, но и катастрофы обычно не случается. Рисковать все равно не советую.

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Какую зарядку купить для iPhone

Собрал несколько адаптеров тех брендов, которые Роскачество признало безопасными. Все они есть на маркетплейсах, все поддерживают Power Delivery и подходят для быстрой зарядки iPhone. Выбирайте по мощности и количеству портов.

Ну или присмотритесь к нашей подборке проверенных зарядок для техники Apple на все случаи жизни.

Power Delivery, GaN и мощность: что важно при выборе зарядки

Первое — поддержка Power Delivery. Без нее айфон будет заряжаться на пяти ваттах, как в две тысячи двенадцатом году. Смотрите в характеристиках строчку PD 3.0 или выше, а не абстрактную надпись про быструю зарядку.

Второе — мощность. Для любого современного iPhone достаточно блока на 30 ватт, дальше прироста скорости почти нет. Более мощные адаптеры имеет смысл брать, только если вы планируете заряжать от них еще и ноутбук или планшет.

Третье — маркировка и сертификаты. На корпусе нормального адаптера всегда есть обозначения CE, RoHS и FCC, а также точные параметры выхода по каждому порту. Если на блоке нарисована только мощность крупными цифрами и больше ничего, это плохой знак.

И четвертое — GaN. Блоки на нитриде галлия меньше по размеру, меньше греются и эффективнее отдают энергию. Почти все адаптеры из списка выше сделаны именно по этой технологии, и переплата за нее давно стала минимальной.

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