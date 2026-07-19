Можно ли зарядить iPhone от другого iPhone, iPad или Mac

Зарядить iPhone от iPhone можно, но получится это не на всех моделях. Такая функция называется реверсивной зарядкой, когда один смартфон отдает энергию другому. Ниже разберем, какие айфоны умеют передавать заряд, как это работает на практике, с какой скоростью и что еще можно подпитать таким способом. А недавно мы рассказывали, зачем еще может пригодиться USB-C кроме зарядки.



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Реверсивная зарядка iPhone: как работает

Зарядить iPhone от iPhone можно, но только на моделях с разъемом USB-C. У Apple эта возможность появилась вместе с переходом на новый порт, то есть начиная с iPhone 15. Более ранние модели с портом Lightning так не умеют: через кабель Lightning энергия идет только в одну сторону, к самому телефону.

На Android-смартфонах реверсивная зарядка доступна уже давно, а Apple подключилась к этой технологии позже. Зато теперь хватает одного кабеля, чтобы поделиться зарядом с другом или подпитать собственное второе устройство в дороге.

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Список iPhone с реверсивной зарядкой

Отдавать энергию через кабель умеют все iPhone с портом USB-C. Полный список моделей, которые поддерживают реверсивную зарядку:

iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro, iPhone 15 Pro Max;

iPhone 16e, iPhone 16, iPhone 16 Plus, iPhone 16 Pro, iPhone 16 Pro Max;

iPhone 17e, iPhone 17, iPhone Air, iPhone 17 Pro, iPhone 17 Pro Max;

более новые модели с разъемом USB-C, вышедшие после этих линеек.

Если у вас iPhone 14 или более старая модель с портом Lightning, поделиться зарядом с другим телефоном не выйдет. Единственный вариант для таких устройств: внешний аккумулятор или розетка. Кстати, у нового порта есть и другие интересные фишки, о которых знают не все.

Как зарядить iPhone от iPhone пошагово

Никаких настроек и переключателей искать не нужно, все срабатывает автоматически. Достаточно соединить два смартфона подходящим кабелем.

Возьмите кабель с разъемами USB-C на обоих концах. Один конец подключите к первому iPhone, второй конец ко второму iPhone. Подождите пару секунд: устройства сами определят, у кого заряд ниже. Заряжаться начнет тот смартфон, у которого батарея разряжена сильнее.

Айфоны сами решают, кто становится донором, а кто получателем. Ничего вручную выставлять не надо, вся логика уже встроена в систему. Не получилось поделиться зарядом или остались вопросы? Пишите в наш чат в Telegram или МАКС, там подскажут.

Скорость зарядки iPhone от iPhone

Здесь есть важная оговорка. Реверсивная зарядка на iPhone упирается в мощность 4,5 Вт, и это очень скромно: от обычного адаптера в розетке телефон заряжается в несколько раз быстрее.

Это скорее скорая помощь для батареи: способ добавить пару процентов, чтобы дотянуть до розетки, сделать важный звонок или вызвать такси. Полноценно зарядить смартфон так не получится, процесс растянется надолго, да и донор при этом заметно просядет.

Если вам нужна быстрая и честная подпитка в дороге, разумнее носить с собой компактный внешний аккумулятор или адаптер. Про удобное решение мы рассказывали в обзоре складной зарядки Baseus.

Зарядка iPhone от iPad

Да, iPad с портом USB-C тоже работает донором. У планшета аккумулятор заметно больше, чем у телефона, поэтому он отдает заряд охотнее и дольше, чем второй айфон. Достаточно соединить устройства кабелем USB-C, и iPhone начнет пополняться.

Причем от iPad можно подзарядить даже старый iPhone с портом Lightning: берете кабель с разъемами USB-C и Lightning, где сторона USB-C идет в планшет, а Lightning в телефон. Планшеты со старым разъемом такой возможности лишены, они умеют только принимать заряд.

Если вы часто носите кабель с собой, следите за состоянием контактов. Бывает, что разъем USB-C со временем расшатывается и перестает нормально держать зарядку.

Зарядка iPhone через Mac: основные особенности

Да, и это, пожалуй, самый удобный способ из всех. Любой Mac с портом USB-C или USB-A спокойно заряжает подключенный iPhone. Если ноутбук стоит на зарядке или это настольный компьютер вроде Mac mini и iMac, телефон получает заряд почти как от обычного адаптера, без ограничения в 4,5 Вт.

MacBook на автономном ходу тоже поделится энергией, просто будет тянуть ее из собственной батареи. Так что можно подключить iPhone к маку и параллельно работать за ним, схема вполне рабочая.

Изредка бывает, что компьютер не видит подключенный смартфон. Если USB-разъем на компьютере Apple перестал отвечать, стоит проверить кабель, порт и перезагрузить систему.

Какие устройства можно зарядить от iPhone

От iPhone с USB-C можно подпитать не только другой айфон или планшет. Через кабель энергию получают многие аксессуары Apple и не только:

наушники AirPods с зарядным кейсом USB-C;

Apple Watch с подходящим кабелем;

любые аксессуары и устройства с разъемом USB-C;

смартфоны на Android: снова заряжается тот, у кого заряд ниже, и опять с потолком около 4,5 Вт.

Скорость во всех случаях остается невысокой, так что рассчитывать на быструю зарядку любого из этих устройств не стоит. Иногда при подключении аксессуара iPhone показывает уведомление об ограничении USB, и это нормальная защитная реакция системы.

Есть ли в iPhone беспроводная реверсивная зарядка

Нет. Беспроводного реверса, как у топовых Android-флагманов, у айфонов нет. У некоторых конкурентов хватает положить один телефон на другой, чтобы пошла передача заряда, но iPhone так не умеет.

Зарядка через MagSafe тоже не в счет: она работает только в одну сторону и питает сам iPhone, а не устройства от него. Почему Apple не добавляет эту функцию и какие есть обходные пути, мы разбирали в материале почему в iPhone 17 Pro нет обратной беспроводной зарядки.