Я годами ставил по три будильника на iPhone, пока Apple не добавила эту настройку

Если вы из тех, кто по утрам нажимает «Отложить» два-три раза подряд, эти девять минут вам знакомы наизусть. Их хватает ровно на то, чтобы снова провалиться в сон, и совсем не хватает, чтобы выспаться. Много лет поменять цифру на iPhone было нельзя, а откуда взялись эти 9 минут, мы как-то разбирали отдельно. При этом Apple все-таки сдалась, вот только переключатель спрятала там, куда по утрам никто не заглядывает. Ниже расскажу, где он лежит, почему одного раза настройки мало и сколько минут ставить, чтобы не проспать.



Девять минут достались айфону от механических часов

Цифра выглядит случайной, но за ней стоит обычная механика. В настольных часах середины прошлого века шестеренки не позволяли отсчитать ровно десять минут, и инженеры остановились на девяти. Привычка пережила сами часы: так работали электронные будильники, а потом и iPhone.

Сама по себе пауза в 9 минут не плохая. Просто она одна на всех. Кому-то после сигнала нужна минута, чтобы встать и не залипнуть в подушку, а кто-то хочет полежать еще четверть часа перед тяжелым днем. Раньше выход был один: ставить несколько будильников с шагом в 5 или 15 минут. Список в «Часах» от этого разрастался до десятка строк, и половина из них потом звенела в выходные.

С iOS 26 у каждого будильника появился свой интервал повтора. Его можно выбрать в диапазоне от 1 до 15 минут с шагом в минуту. Настройка работает и в iOS 27.

Минута на первый взгляд кажется бессмысленной, но у нее есть свои фанаты. Это способ не дать себе уснуть заново: телефон снова звонит раньше, чем вы успеваете отключиться. А максимальные 15 минут пригодятся тем, кто любит полежать после первого сигнала, но не хочет ставить три будильника подряд.

Нужная строчка прячется в карточке будильника

Отдельного пункта в «Настройках» iPhone нет, и это первое, на чем спотыкаются. Интервал живет внутри приложения «Часы», в свойствах конкретного сигнала. Порядок действий такой:

Откройте приложение «Часы». Перейдите на вкладку «Будильники». Нажмите на нужный будильник или создайте новый кнопкой «+». Убедитесь, что включен переключатель «Повтор сигнала». Нажмите на строку «Длительность повторения». Выберите интервал от 1 до 15 минут и сохраните будильник.

Если строки «Длительность повторения» нет, первым делом проверьте переключатель «Повтор сигнала». Без него кнопки «Отложить» на экране не будет вовсе, а значит, и выбирать нечего. Вторая причина — старая версия системы: на iOS 18 и раньше интервал жестко зашит, и никакие настройки его не меняют.

Версию системы удобно проверить в «Настройки — Основные — Об этом устройстве». iOS 26 ставится на iPhone 11 и все, что новее. А вот владельцам iPhone XS и XR не повезло: обновление до них не дошло, и повтор у них навсегда остался девятиминутным.

Еще одна мелочь, на которой легко попасться. Будильники, которые вы завели до обновления, сами не меняются, у них по-прежнему стоят 9 минут. Так что после апдейта придется открыть каждый старый сигнал и выставить интервал вручную, иначе утром ничего не поменяется. Не нашли строку даже на свежей iOS? Пишите в наш чат в Telegram или МАКС, разберемся вместе по скриншоту.

У будильника Режима сна интервал настраивается отдельно

Тем, кто встает по расписанию сна, этих шагов недостаточно. Будильник из Режима сна стоит в «Часах» особняком, в блоке «Сон | Пробуждение» над остальными сигналами, и обычные правила на него не распространяются.

Чтобы поменять повтор и для него, на той же вкладке «Будильники» нажмите «Изменить» рядом с блоком «Сон | Пробуждение». Пролистайте экран вниз до строки «Длительность повторения», выберите интервал и подтвердите изменения. Повтор здесь можно и вовсе отключить, если вы не доверяете себе кнопку «Отложить».

Расписание сна при этом общее с приложением «Здоровье». Если вы правите будни и выходные по отдельности, интервал придется проверить в каждом расписании.

Общей настройки для всех будильников так и не появилось

Вот здесь Apple, по-моему, недоработала. Новый интервал не распространяется на остальные сигналы: каждый будильник настраивается отдельно, а у любого свежего по умолчанию снова стоят 9 минут. Глобального переключателя нет до сих пор.

Если будильников у вас два, это не проблема. А если пять, на каждый день недели свой, придется пройтись по всем. Почему так сделано, Apple не объясняет. Могу только предположить, что компания решила не трогать привычку миллионов людей одним махом: кто не полезет в карточку будильника, тот и не заметит разницы. Логика понятная, но тем, кто уже давно хотел другой интервал, приходится тратить лишние пару минут.

Зато появилась удобная возможность: в будни можно оставить короткий повтор на 3-5 минут, а в выходной будильник выставить на 15 и не вскакивать от каждого звонка.

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Длинный повтор чаще мешает, чем помогает

Пятнадцать минут звучат соблазнительно. Но тут стоит помнить, что и экран будильника в iOS 26 изменился: кнопка «Отложить» стала крупной, а выключать сигнал теперь нужно свайпом. Нажать на повтор спросонья стало проще, чем остановить звонок, и с длинным интервалом такая ошибка обходится дороже.

Есть исследования сна, по которым повтор дольше 9 минут может вернуть организм в глубокую фазу. Проснуться после этого еще тяжелее, чем от первого сигнала. Поэтому интервал больше стандартного я бы ставил только на выходные или для дневного сна, когда опоздать некуда.

Если по утрам вы и так не слышите сигнал, интервал не спасет. Сначала проверьте громкость: мы показывали, как сделать будильник громче остальных звуков айфона одной командой. А тем, кому звука мало вообще, может подойти световой будильник, который плавно заливает комнату светом. Такие недорогие лампы время от времени попадают в «Сундук Али-Бабы» в МАКС.

Сам я бы начал с короткого шага: 5 минут в будни и стандартные 9 в выходные. А дальше уже видно, сколько раз за утро вы реально тянетесь к кнопке «Отложить».