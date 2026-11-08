Два крутых 3D-принтера со скидкой на 11.11. Один печатает в 16 цветах, другой сам исправляет косяки

Если вы хоть раз видели, как 3D-принтер слой за слоем выращивает подставку для айфона или фигурку на полку, мысль завести такой дома наверняка приходила. Останавливает обычно страх купить сложную игрушку, которая через месяц будет собирать пыль. Тем более что к распродаже 11.11 у Creality появились специальные предложения сразу на два многоцветных принтера, и на бумаге они похожи как близнецы. Только разница между ними прячется не там, где ее ищут в первую очередь. Ниже разберем, чем модели отличаются на деле, кому какая подойдет и где их выгоднее заказать. А заодно напомню, что на похожем принтере уже напечатали складной iPhone Fold.



K2 Combo для тех, кто хочет печатать много и крупно

Домашняя 3D-печать давно перестала быть забавой ради фигурок. Даже Apple печатает на 3D-принтере деталь для iPhone Air, правда из титана и на промышленном оборудовании. Creality K2 Combo работает с пластиком, но принцип тот же: нашли или нарисовали модель, отправили на печать и вскоре держите готовую вещь в руках.

Главный козырь K2 Combo — скорость до 600 мм/с. За ней стоят шаговые сервомоторы. Обычный шаговый двигатель на высоких скоростях может пропустить шаг, и тогда слои съезжают. Сервомотор следит за своим положением и поправляет его на ходу. Поэтому крупную модель можно гнать быстро и не бояться, что к утру на столе окажется кривая башня.

Крупную — это не преувеличение. Область печати 260 × 260 × 260 мм, то есть куб со стороной 26 сантиметров. В него влезает вертикальная подставка для MacBook, органайзер на целый ящик стола или шлем для косплея, если печатать его частями.

Теперь про цвета. В комплект Combo входит один модуль CFS: это коробка на четыре катушки, которая сама подает нужный пластик и переключает его по ходу печати. Четырех цветов хватает на большинство задач, от брелоков до раскрашенных фигурок. Если захочется большего, к принтеру можно подключить до четырех таких модулей и печатать сразу в 16 цветах. Покупать все сразу не нужно, систему можно наращивать постепенно.

Корпус у K2 закрытый. Внутри держится стабильная температура, а значит, модели меньше коробит, и с капризными материалами работать заметно спокойнее. За печатью следит встроенная камера, так что не нужно стоять над принтером и смотреть, как растет слой за слоем. Стол принтер выравнивает сам: возиться с винтами и листком бумаги перед первой печатью не придется.

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На Ozon к специальной цене распродажи добавляется промокод COMBO2026, который снимает еще 1000 рублей. Введите его при оформлении заказа в карточке Creality K2 Combo на Ozon.

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Тем, у кого рядом с домом пункт выдачи Wildberries, подойдет K2 Combo на Wildberries. Коробка с принтером и модулем CFS получается габаритной, так что забирать ее лучше там, куда не придется ехать через полгорода.

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SPARKX i7 Nano Combo уместится на столе рядом с Mac

Отдельного угла под принтер размером с тумбочку есть далеко не у всех. SPARKX i7 Nano Combo Creality сделала для тех, кто собирается печатать прямо на рабочем столе. Компактным его делает прежде всего модуль CFS Nano. По данным All3DP, он размером 127 × 85 × 65 мм и весит 445 граммов. Для сравнения, прошлый CFS Lite тянул на 3,42 кг. Разница как между пачкой чая и системным блоком.

При этом в области печати принтер почти ничего не потерял: 260 × 260 × 255 мм, всего на полсантиметра ниже, чем у K2. Скорость до 500 мм/с. Для домашних задач это все еще очень быстро, а разницу с K2 вы заметите разве что на самых больших моделях.

Самая полезная деталь для новичка — AI-камера на 720p. Она помогает поймать две ошибки, которые портят больше всего пластика. Первая называется «спагетти»: модель отрывается от стола, а сопло продолжает выдавливать пластик в воздух, и вместо фигурки получается клубок лапши. Вторая — печать без подачи пластика, когда принтер честно двигается по всему маршруту, но ничего не выдавливает. Без камеры о таком узнаешь, только когда вернешься к принтеру через пару часов.

Остальное тоже работает на то, чтобы начать было проще. Стол выравнивается автоматически. Хотэнд, то есть нагревательный блок с соплом, меняется за минуту и без инструментов. А CFS Nano сам подает, переключает и пополняет пластик: если одна катушка закончилась посреди печати, система может продолжить с другой.

Про ограничения скажу прямо. По данным All3DP, CFS Nano не хранит катушки в закрытом боксе и не работает с гибким TPU. Основные материалы для SPARKX — PLA, PETG и PLA с углеволокном, а цветов в комплекте четыре, без возможности нарастить систему до 16, как у K2.

Пластик в многоцветной печати уходит быстрее, чем кажется: часть тратится при каждой смене цвета. Недорогие катушки и мелочи для домашней мастерской время от времени попадают в «Сундук Али-Бабы» в МАКС.

Промокод COMBO2026 на 1000 рублей работает и для этой модели. Вводите его при оформлении заказа в карточке SPARKX i7 Nano Combo на Ozon.

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На Маркете предложение к распродаже тоже есть, его можно найти в карточке SPARKX i7 Nano на Яндекс Маркете. Удобно, если технику вы и так обычно заказываете там.

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Если Wildberries ближе всего, откройте карточку SPARKX i7 Nano на Wildberries. Перед заказом сравните цену во всех трех магазинах: на распродаже она может меняться буквально по дням.

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Скорость в этом выборе решает меньше всего

Если вы уже собираете корзину к распродаже 11.11, принтер, скорее всего, окажется самой дорогой покупкой в ней. Поэтому ошибиться обидно. Характеристики у моделей и правда очень близки, так что я свел их в одну таблицу.

Параметр K2 Combo SPARKX i7 Nano Combo Скорость печати До 600 мм/с До 500 мм/с Область печати 260 × 260 × 260 мм 260 × 260 × 255 мм Цветов из коробки 4 (модуль CFS) 4 (модуль CFS Nano) Максимум цветов 16 (четыре модуля CFS) 4 Корпус Закрытый Открытая рама Камера Встроенная, для наблюдения AI-камера 720p, ищет ошибки печати Калибровка стола Автоматическая Автоматическая Промокод на Ozon COMBO2026, минус 1000 рублей COMBO2026, минус 1000 рублей

По скорости и размеру моделей разница почти символическая. Сто миллиметров в секунду вы почувствуете только на больших деталях, а в лишние полсантиметра высоты вы вряд ли когда-нибудь упретесь. Решают две другие строчки: корпус и запас цветов.

K2 Combo берите, если принтер встанет в отдельном углу или кладовке, печатать вы собираетесь часто, а в планах не только PLA. Закрытый корпус спокойнее переносит сквозняки и разные материалы, а возможность дорасти до 16 цветов пригодится тем, кто втянется и захочет раскрашивать модели всерьез.

SPARKX i7 Nano Combo логичнее для первого принтера и для рабочего стола, где каждый сантиметр на счету. Он проще в обслуживании, сам следит за типичными ошибками, а PLA и PETG закрывают почти все, что печатают дома: подставки, держатели для кабелей, подарки, детали на замену сломанным.

Не можете определиться или принтер уже приехал, а первая печать упорно отклеивается от стола? Пишите в наш чат в Telegram или МАКС, там найдутся люди, которые через это уже прошли.

И совет напоследок: какую бы модель вы ни выбрали, первые недели печатайте обычным PLA. Он прощает почти любые ошибки настройки, а к сложным материалам вы перейдете, когда поймете, на что способен ваш принтер.