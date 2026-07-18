Как создать публичный канал в мессенджере МАКС на iPhone

Кирилл Пироженко

Владельцы айфонов оказались в странной ситуации: мессенджер МАКС на телефоне работает, каналы читаются, комментарии пишутся, а вот создать собственный публичный канал не получается. Нажимаете плюс, видите единственный пункт «Создать приватный канал» и упираетесь в стену. Недавно мы рассказывали, как включить комментарии в МАКС на iPhone, а теперь разберемся с каналами и покажем обходной путь, который работает прямо сейчас.

Канал в МАКС теперь может создать хоть кто. Фото.

Канал в МАКС теперь может создать хоть кто

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Почему в приложении МАКС на iPhone нельзя создать публичный канал

Все упирается в версию приложения. МАКС убрали из App Store, а значит, разработчики физически не могут выкатить обновление тем, кто установил мессенджер раньше. У большинства пользователей на айфоне живет сборка, застрявшая на моменте удаления, и она не получает новые функции.

Откройте раздел «Чаты», нажмите синий плюс в правом верхнем углу и посмотрите на список. Там будет «Создать группу», «Создать канал», «Создать групповой звонок», «Найти по номеру» и «Пригласить по ссылке». Но если зайти через вкладку «Контакты» и кнопку «Начать общение», формулировка меняется на честную: «Создать приватный канал». Никакого выбора типа система не предлагает.

Почему в приложении МАКС на iPhone нельзя создать публичный канал. Через старое приложение можно создать только приватный канал. Фото.

Через старое приложение можно создать только приватный канал

Дальше сценарий предсказуемый. Приложение делает канал, доступный только по ссылке, и на этом останавливается. Переключателя «Публичный» в старой сборке просто нет, потому что эта функция появилась позже. Мы подробно писали о том, когда МАКС вернется в App Store, но пока прогнозы туманные, и ждать обновления можно долго.

Приватный канал тоже не бесполезен: он отлично подходит для семьи, рабочей команды или закрытого клуба. Проблема начинается там, где нужен охват и поиск. Публичный канал видно в общем поиске мессенджера, у него человекопонятный адрес, на него легко подписаться с любого устройства. Приватный живет только там, куда вы руками принесли ссылку.

Выход есть, и он не требует ни джейлбрейка, ни установки сомнительных ipa-файлов, ни Android-смартфона в качестве костыля. Достаточно веб-версии мессенджера, которая всегда актуальна и обновляется на стороне серверов. Браузер не зависит от App Store, поэтому там доступны все свежие возможности МАКС.

Как установить веб-версию МАКС на iPhone

Веб-версию удобно превратить в подобие полноценного приложения. Safari умеет сохранять сайты на домашний экран, и иконка выглядит как обычная программа: без адресной строки, с отдельным окном в списке задач. Заодно это страховка на случай, если приложение однажды перестанет запускаться. Кстати, мы разбирали, что будет, если удалить МАКС с айфона, и веб-доступ там играет ключевую роль.

Как установить веб-версию МАКС на iPhone. Сначала добавляем веб-версию на рабочий стол. Фото.

Сначала добавляем веб-версию на рабочий стол

  1. Откройте Safari на iPhone. Подойдет и Chrome: он тоже умеет добавлять ярлыки на экран «Домой», пункт лежит в том же меню «Поделиться».
  2. Введите в адресной строке web.max.ru и дождитесь загрузки страницы.
  3. Авторизуйтесь по номеру телефона. На айфон придет код подтверждения, либо запрос прилетит в само приложение МАКС — подтвердите вход там.
  4. Нажмите кнопку «Поделиться» в нижней панели Safari. Это квадрат со стрелкой вверх.
  5. Пролистайте меню вниз и выберите пункт «На экран Домой».
  6. Задайте имя ярлыка, например MAX, и нажмите «Добавить» в правом верхнем углу.

Иконка появится на рабочем столе, и запуск будет открывать мессенджер в отдельном окне. Сессия при этом не слетает после перезагрузки, так что вводить код каждый раз не придется. Единственный минус — уведомления в вебе работают не так шустро, как в нативном приложении, но для управления каналом этого хватает с запасом.

Как сделать канал в МАКС доступным для поиска

Дальше все делается в браузере за пару минут. Интерфейс почти повторяет мобильный, поэтому заблудиться сложно.

  1. Запустите МАКС с иконки на рабочем столе или через Safari.
  2. Нажмите плюс рядом с заголовком «Чаты» и выберите пункт «Создать канал».
  3. На экране «Каким будет новый канал?» загрузите аватарку. Кружок с камерой открывает выбор фото — картинка повышает узнаваемость в поиске.
    4. Как сделать канал в МАКС доступным для поиска. Начните создание канала. Фото.

    Начните создание канала

  4. Впишите название канала. Лимит — 200 символов, но лучше уложиться в два-три слова.
  5. Заполните описание, на него отводится 400 символов. Добавьте туда ключевые слова: по ним канал будут находить.
  6. Нажмите синюю кнопку «Создать канал».
    7. Как сделать канал в МАКС доступным для поиска. Выберите статус вашего канала и начинайте публиковать посты. Фото.

    Выберите статус вашего канала и начинайте публиковать посты

  7. Откроется экран «Тип канала и ссылка» с надписью «Приватный канал создан». Не пугайтесь: переключите галочку на пункт «Публичный».
  8. Нажмите «Продолжить» и опубликуйте первый пост.

Готово. Канал моментально появляется в поиске мессенджера, а найти его смогут все, даже те, кто сидит на старой сборке приложения. Управлять постами после этого можно и с айфона: публикация, редактирование и удаление в старой версии работают нормально. Хотите первыми узнавать о таких лазейках? Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и МАКС.

Настройка комментариев и управления каналом в МАКС

Первым делом загляните в настройки и проверьте раздел с комментариями. По умолчанию обсуждения могут быть отключены, а без них канал превращается в одностороннее вещание. Там же настраивается кто может писать, реагировать и пересылать записи.

Второй момент — синхронизация между устройствами. Все, что вы создали в вебе, тут же подтягивается в приложение на айфоне. Канал будет висеть в общем списке чатов с иконкой рупора, и открывать его каждый раз через браузер не нужно. Веб понадобится только для тех настроек, которых в старой сборке физически нет.

Третий нюанс касается соседства мессенджеров. Многие держат на телефоне сразу два: и МАКС, и Telegram. Мы разбирали, что происходит с МАКС и Telegram на одном iPhone, и конфликтов между ними нет. Батарея тоже не страдает сильнее обычного.

И последнее: не удаляйте приложение МАКС с айфона ради эксперимента. Вернуть его из App Store сейчас нельзя, а веб-версия не заменит звонки и быстрые пуш-уведомления. Пусть старая сборка спокойно лежит на телефоне, а браузер останется инструментом для тех задач, до которых она не доросла. Не смогли найти нужные настройки или с ними возникли проблемы? Пишите в наш чатик в Telegram или МАКС, там вам точно помогут.

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