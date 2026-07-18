Как создать публичный канал в мессенджере МАКС на iPhone

Владельцы айфонов оказались в странной ситуации: мессенджер МАКС на телефоне работает, каналы читаются, комментарии пишутся, а вот создать собственный публичный канал не получается. Нажимаете плюс, видите единственный пункт «Создать приватный канал» и упираетесь в стену. Недавно мы рассказывали, как включить комментарии в МАКС на iPhone, а теперь разберемся с каналами и покажем обходной путь, который работает прямо сейчас.



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Почему в приложении МАКС на iPhone нельзя создать публичный канал

Все упирается в версию приложения. МАКС убрали из App Store, а значит, разработчики физически не могут выкатить обновление тем, кто установил мессенджер раньше. У большинства пользователей на айфоне живет сборка, застрявшая на моменте удаления, и она не получает новые функции.

Откройте раздел «Чаты», нажмите синий плюс в правом верхнем углу и посмотрите на список. Там будет «Создать группу», «Создать канал», «Создать групповой звонок», «Найти по номеру» и «Пригласить по ссылке». Но если зайти через вкладку «Контакты» и кнопку «Начать общение», формулировка меняется на честную: «Создать приватный канал». Никакого выбора типа система не предлагает.

Дальше сценарий предсказуемый. Приложение делает канал, доступный только по ссылке, и на этом останавливается. Переключателя «Публичный» в старой сборке просто нет, потому что эта функция появилась позже. Мы подробно писали о том, когда МАКС вернется в App Store, но пока прогнозы туманные, и ждать обновления можно долго.

Приватный канал тоже не бесполезен: он отлично подходит для семьи, рабочей команды или закрытого клуба. Проблема начинается там, где нужен охват и поиск. Публичный канал видно в общем поиске мессенджера, у него человекопонятный адрес, на него легко подписаться с любого устройства. Приватный живет только там, куда вы руками принесли ссылку.

Выход есть, и он не требует ни джейлбрейка, ни установки сомнительных ipa-файлов, ни Android-смартфона в качестве костыля. Достаточно веб-версии мессенджера, которая всегда актуальна и обновляется на стороне серверов. Браузер не зависит от App Store, поэтому там доступны все свежие возможности МАКС.

Как установить веб-версию МАКС на iPhone

Веб-версию удобно превратить в подобие полноценного приложения. Safari умеет сохранять сайты на домашний экран, и иконка выглядит как обычная программа: без адресной строки, с отдельным окном в списке задач. Заодно это страховка на случай, если приложение однажды перестанет запускаться. Кстати, мы разбирали, что будет, если удалить МАКС с айфона, и веб-доступ там играет ключевую роль.

Откройте Safari на iPhone. Подойдет и Chrome: он тоже умеет добавлять ярлыки на экран «Домой», пункт лежит в том же меню «Поделиться». Введите в адресной строке web.max.ru и дождитесь загрузки страницы. Авторизуйтесь по номеру телефона. На айфон придет код подтверждения, либо запрос прилетит в само приложение МАКС — подтвердите вход там. Нажмите кнопку «Поделиться» в нижней панели Safari. Это квадрат со стрелкой вверх. Пролистайте меню вниз и выберите пункт «На экран Домой». Задайте имя ярлыка, например MAX, и нажмите «Добавить» в правом верхнем углу.

Иконка появится на рабочем столе, и запуск будет открывать мессенджер в отдельном окне. Сессия при этом не слетает после перезагрузки, так что вводить код каждый раз не придется. Единственный минус — уведомления в вебе работают не так шустро, как в нативном приложении, но для управления каналом этого хватает с запасом.

Как сделать канал в МАКС доступным для поиска

Дальше все делается в браузере за пару минут. Интерфейс почти повторяет мобильный, поэтому заблудиться сложно.

Запустите МАКС с иконки на рабочем столе или через Safari. Нажмите плюс рядом с заголовком «Чаты» и выберите пункт «Создать канал». На экране «Каким будет новый канал?» загрузите аватарку. Кружок с камерой открывает выбор фото — картинка повышает узнаваемость в поиске. Впишите название канала. Лимит — 200 символов, но лучше уложиться в два-три слова. Заполните описание, на него отводится 400 символов. Добавьте туда ключевые слова: по ним канал будут находить. Нажмите синюю кнопку «Создать канал». Откроется экран «Тип канала и ссылка» с надписью «Приватный канал создан». Не пугайтесь: переключите галочку на пункт «Публичный». Нажмите «Продолжить» и опубликуйте первый пост.

Готово. Канал моментально появляется в поиске мессенджера, а найти его смогут все, даже те, кто сидит на старой сборке приложения. Управлять постами после этого можно и с айфона: публикация, редактирование и удаление в старой версии работают нормально. Хотите первыми узнавать о таких лазейках? Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и МАКС.

Настройка комментариев и управления каналом в МАКС

Первым делом загляните в настройки и проверьте раздел с комментариями. По умолчанию обсуждения могут быть отключены, а без них канал превращается в одностороннее вещание. Там же настраивается кто может писать, реагировать и пересылать записи.

Второй момент — синхронизация между устройствами. Все, что вы создали в вебе, тут же подтягивается в приложение на айфоне. Канал будет висеть в общем списке чатов с иконкой рупора, и открывать его каждый раз через браузер не нужно. Веб понадобится только для тех настроек, которых в старой сборке физически нет.

Третий нюанс касается соседства мессенджеров. Многие держат на телефоне сразу два: и МАКС, и Telegram. Мы разбирали, что происходит с МАКС и Telegram на одном iPhone, и конфликтов между ними нет. Батарея тоже не страдает сильнее обычного.

И последнее: не удаляйте приложение МАКС с айфона ради эксперимента. Вернуть его из App Store сейчас нельзя, а веб-версия не заменит звонки и быстрые пуш-уведомления. Пусть старая сборка спокойно лежит на телефоне, а браузер останется инструментом для тех задач, до которых она не доросла. Не смогли найти нужные настройки или с ними возникли проблемы? Пишите в наш чатик в Telegram или МАКС, там вам точно помогут.