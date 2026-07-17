МАКС на iPhone: 5 главных мифов о национальном мессенджере

Вокруг национального мессенджера накопилось столько слухов, что отличить факты от страшилок стало отдельным квестом. Одни знакомые уверяют меня, что это безобидная замена Telegram, другие крутят пальцем у виска и говорят про прослушку. Недавно мы разбирались, как включить комментарии в МАКС на айфоне, а теперь давайте посмотрим на основные мифы про национальный мессенджер и проверим каждый с позиции владельца iPhone.



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Сразу оговорюсь: я не отношусь к мессенджеру ни с восторгом, ни с ненавистью. Это для меня просто инструмент для общения и не более того. Задача статьи, разобрать пять самых живучих утверждений о МАКС и посмотреть, что из этого подтверждается, а что придумали в комментариях.

Следит ли МАКС за пользователями iPhone

Самая популярная страшилка звучит так: приложение создано ради тотальной слежки. Разберу по пунктам, потому что разница между слежкой и сбором данных принципиальная.

Что известно фактически. Внутри есть аналитический инструментарий VK, который считает ваше поведение в интерфейсе: какие экраны открываете, сколько времени проводите. Ваша переписка лежит на серверах, а не на устройстве, и это стандартная облачная модель, ровно как у обычных чатов Telegram. Плюс в политике конфиденциальности прямым текстом сказано про передачу сведений по официальным запросам.

Отдельная история для нас, владельцев техники Apple. Приложения для iPhone в App Store сейчас нет, поэтому большинство пользуется веб-версией через Safari. И тут важный нюанс: браузер сам ограничивает доступ к железу. Камера, микрофон и геопозиция запрашиваются разово и через системный диалог, а iOS показывает индикатор активности сенсора в статус-баре. Никакого фонового прослушивания через вкладку не бывает. Историю с площадкой мы описывали в материале о том, запретят ли Apple в России из-за отказа ставить российские сервисы.

Итог: аналитика есть, инфраструктура для выдачи данных есть, а мифического режима «читаем всех в реальном времени» нет. Обсудить это можно в нашем чате в Telegram или МАКС, там уже сломано немало копий.

Может ли МАКС читать переписку пользователей

Тут формулировка сбивает людей с толку. Правильнее говорить не «читает», а технически способен получить доступ к содержимому. Разница как между запертой дверью и дверью с запасным ключом у консьержа.

Работает это так. Когда шифрование сквозное, ключи хранятся только на устройствах собеседников, и сервер видит бессмысленный набор байтов. Когда сквозного шифрования нет, сервер обрабатывает сообщения в открытом виде, значит содержимое доступно на стороне платформы. У МАКС публичной спецификации E2EE нет, и делать вид, что она есть, странно.

Значит ли это, что кто-то прямо сейчас листает ваши шутки в семейном чате? Нет. Значит ли это, что при официальном запросе данные могут уехать куда следует? Да, об этом написано в документах самого сервиса.

Практический совет от меня. Через мессенджер лучше не отправлять пароли и одноразовые коды, сканы паспорта, реквизиты карт и рабочие документы под NDA. Для бытовых «купи хлеб» ограничений нет. Если вы вообще думаете отказаться от сервиса, почитайте, что будет, если удалить МАКС с айфона.

Что лучше для общения: МАКС или Telegram

Формально оба приложения делают одно и то же: чаты, звонки, группы, каналы. Но на этом совпадения заканчиваются, и дальше начинается разница в архитектуре, а не в дизайне кнопок. Секретные чаты со сквозным шифрованием есть только у Telegram, у МАКС публично описанного аналога нет.

Второй момент, география. Telegram работает почти везде, где есть интернет, а национальный мессенджер рассчитан на связь внутри страны. Если вы часто летаете или у вас родственники за границей, переехать целиком не получится, собеседников там просто нет.

Третье, история переписки никуда не мигрирует. Это две независимые платформы со своими списками контактов, поэтому перенести чаты из Telegram невозможно в принципе. Максимум, вы заведете второй аккаунт и будете жить на два фронта. Кстати, про то, как уживаются МАКС и Telegram на одном iPhone, у нас есть отдельный разбор, там про батарею и уведомления. Вывод простой. Как дополнительный канал связи внутри России мессенджер работает. Как полная замена Telegram по возможностям, нет.

Влияние МАКС на работу iPhone

Вот здесь у пользователей iPhone ситуация принципиально другая, чем у владельцев Android, и об этом почти никто не пишет. Полноценного нативного приложения в App Store нет, а значит, никакой установки в привычном смысле не происходит.

Что вы делаете на самом деле: открываете сайт в Safari и, скорее всего, добавляете ярлык на домашний экран. Внешне это похоже на программу, иконка есть, запускается на весь экран, но по сути это обычная вкладка браузера. Из этого вытекают приятные последствия.

Вкладка не живет в фоне бесконечно. Стоит свернуть Safari или переключиться на другую задачу, и система выгружает страницу из памяти примерно так же, как любой другой сайт. Фоновых служб, которые сутками грызут батарею, у веб-версии нет физически. Расход энергии равен времени, которое вы реально смотрите в чаты.

Есть и обратная сторона. Пуш-уведомления через веб-версию работают чуть хуже нативных. Сообщения зачастую приходят с небольшой задержкой и это видно по пушам. Если айфон реально стал вялым, причину ищите в другом месте: забитое хранилище, старый аккумулятор с изношенной емкостью или свежая бета iOS. Про перспективы возвращения сервиса мы писали в разборе, когда МАКС и VK вернутся в App Store.

Насколько безопасен мессенджер МАКС

Этот миф вредит сильнее всех остальных вместе взятых. Логика такая: раз сервис государственный, значит, внутри мошенников быть не может. Уверенность в защите отключает бдительность, а дальше человек сам отдает доступ к аккаунту.

Реальные угрозы выглядят буднично. Фишинг от имени поддержки, когда просят «подтвердить аккаунт» и прислать код. Перехват SMS с одноразовым паролем, если двухфакторная аутентификация не включена. Ссылки на липовые страницы оплаты, которые прилетают в личку. И поддельные сборки, которые владельцам айфонов подсовывают под видом «бета-версии через профиль».

Что сделать сегодня. Включите двухфакторную защиту в настройках профиля, проверьте список активных сессий и закройте незнакомые. На iPhone пользуйтесь только официальным веб-адресом, а ярлык добавляйте вручную, а не по ссылке из чата. По ссылкам от неизвестных контактов не переходите вообще, даже из любопытства.

Итог по всем пяти пунктам. Мессенджер не является шпионом из фильмов, но и не является крепостью. Это обычная облачная платформа, которая выполняет требования законодательства, и относиться к ней стоит ровно так же, как к любому другому сервису без сквозного шифрования. Хотите разбираться в таких темах глубже? Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и МАКС, там свежие новости появляются раньше статей.