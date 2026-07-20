Как снимать одновременно вертикальное и горизонтальное видео на iPhone

Кирилл Пироженко

Знакомая всем ситуация: ловите классный момент на концерте, а потом понимаете, что для сторис нужна была вертикалка, а на YouTube хорошо бы легла горизонтальная картинка. Приходится либо выбирать один формат, либо переснимать одно и то же по несколько раз. Оказывается, есть способ записывать оба варианта разом, одним нажатием. Совсем недавно iPhone 17 научился снимать одновременно на основную и фронтальную камеру, а я наткнулся на приложение, которое проворачивает похожий фокус, только с ориентацией кадра. Программа называется SnapEdit, и нужный режим там спрятан так, что сходу его не отыскать. Разбираемся, как включить и зачем это вообще нужно.

Появилась возможность записывать видео сразу в двух форматах. Фото.

Появилась возможность записывать видео сразу в двух форматах

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Режим двойной камеры в SnapEdit: что умеет

SnapEdit многие знают как редактор фото с удалением объектов на нейросетях. Но за последний год разработчики набили приложение камерами под завязку: тут и пленочные фильтры, и режим Polaroid, и даже съемка в RAW. Среди всего этого богатства прячется режим «Двойная камера», ради которого программу и стоит поставить.

Работает он предельно понятно. Приложение одновременно пишет два потока с одной и той же камеры: один ролик в вертикальной ориентации, второй в горизонтальной. На выходе вы получаете два готовых видео, снятых в абсолютно один и тот же момент. Не нужно потом ничего кадрировать руками и терять в качестве, обрезая широкий кадр под вертикальный формат.

Главная прелесть тут именно в экономии времени. Обычно, чтобы получить ролик в двух ориентациях, приходится либо снимать два дубля подряд, либо тащить исходник в редактор и вырезать вертикаль из горизонтали. И то, и другое — лишняя возня, а в случае с живым событием еще и риск упустить нужный момент. Двойная камера снимает эту головную боль подчистую: одно нажатие, два файла, ноль монтажа.

Похожие приемы Apple потихоньку завозит и в саму систему, только пока по чуть-чуть. Если интересно, что еще умеет свежая прошивка, у нас есть подборка скрытых функций iOS 27, о которых на презентации предпочли деликатно промолчать. А если хотите узнать про камеру iPhone еще больше, подписывайтесь на наши каналы в Telegram и МАКС — там регулярно выходят подобные разборы.

Как одновременно снять видео в двух форматах на iPhone

Теперь к самому главному — как все это запустить. Инструкция получилась максимально короткой, разберется даже тот, кто открыл приложение впервые в жизни.

Как одновременно снять видео в двух форматах на iPhone. Выберите режим «Двойная камера» и вперед. Фото.

Выберите режим «Двойная камера» и вперед

  1. Скачайте и откройте SnapEdit из App Store.
  2. Пропустите все предложения оформить подписку. Просто закрывайте всплывающие окна крестиком в углу, платить для съемки ничего не нужно.
  3. На главном экране найдите и выберите режим «Двойная камера».
  4. Наведите камеру на нужный объект и нажмите кнопку записи.
  5. Остановите съемку, когда закончите. Оба ролика сохранятся в галерею автоматически.

Вот и весь секрет. После первого запуска можно снимать сколько угодно, окошки с подпиской больше не будут выскакивать так назойливо. Единственное, о чем стоит помнить: батарея при двойной записи садится ощутимо быстрее, так что на долгих съемках держите под рукой пауэрбанк.

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Для кого полезна двойная съемка видео

Первыми в очереди, конечно, стоят блогеры и все, кто ведет соцсети. Раньше приходилось гадать заранее, куда именно пойдет видео, и снимать под конкретную площадку. Теперь можно один раз записать интересный момент и потом спокойно решить: вертикалку в Reels и сторис, а широкий кадр приберечь для YouTube или монтажа.

Я протестировал режим на своем iPhone 16 Plus во время обычной прогулки, и разница с привычным подходом чувствуется сразу. Никакой суеты с переворачиванием телефона, никаких загубленных дублей. Снял один раз — получил два аккуратных файла под разные задачи. Особенно удобно на концертах и мероприятиях, где момент не повторится, а переснять уже точно не выйдет.

Для кого полезна двойная съемка видео. На выходе вы получите сразу два файла. Фото.

На выходе вы получите сразу два файла

Отдельно оценят двойную камеру путешественники и те, кто снимает семейное видео. Уехали в горы или выбрались на дачу, поймали красивый кадр с закатом — и вот у вас уже готова и вертикалка для сторис, и широкое видео, которое приятно будет пересмотреть на большом экране дома. Не нужно на месте ломать голову, какой формат важнее. Решение можно спокойно отложить на потом, когда будете разбирать отснятое.

Пригодится и тем, кто просто любит порядок в галерее. Кстати, если вы дотошно относитесь к своему фотоархиву, обратите внимание на возможность ставить оценки фотографиям от 1 до 5 прямо в стандартном приложении. Мелочь, а разбирать снимки помогает заметно быстрее.

Ограничения двойной съемки в SnapEdit

Пара честных оговорок, чтобы потом не было разочарований. SnapEdit — условно бесплатное приложение, и подписку вам будут предлагать при каждом удобном случае. Для двойной съемки платить не нужно, но некоторые дополнительные фильтры и функции редактора спрятаны за подпиской, а еще в бесплатной версии периодически показывают рекламу.

По качеству двойная запись немного уступает штатной камере iPhone. Это ожидаемо: приложение тянет сразу два потока и делит ресурсы процессора между ними. Для сторис и коротких роликов картинки хватает с запасом, а вот для чего-то серьезного и требовательного к деталям лучше все же использовать нативную камеру и кадрировать вручную.

И небольшая ложка дегтя из личного опыта: сторонние камеры вообще любят капризничать после обновлений системы. Я уже сталкивался с тем, что стало с моим iPhone 16 Plus после свежей прошивки, так что не удивляйтесь, если после очередного апдейта какой-то режим временно поглючит. В целом же задумка отличная, и для быстрого контента в две ориентации разом SnapEdit справляется на ура. Мечта всех блогеров, как ни крути.

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