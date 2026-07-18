6 скрытых функций iOS 27, о которых Apple не рассказала на презентации

Прошло больше месяца с WWDC 2026, и тестировщики до сих пор находят в системе изменения, о которых Apple промолчала. Часть функций компания упомянула вскользь, о части не сказала вообще, и это нормально: за час презентации невозможно показать каждое мелкое улучшение сразу в нескольких операционных системах. Тем более что вышла первая публичная бета iOS 27, а значит, пришла пора поговорить про функции, ради которых ее стоит установить помимо Siri AI.



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Горизонтальный режим в приложениях iPhone в iOS 27

У iPhone долгая и странная история с альбомной ориентацией. Повернуть домашний экран нельзя с выхода iPhone X в 2017 году, и в iOS 27 это по-прежнему невозможно. Зато Apple разрешила разворачивать боком гораздо больше своих приложений, так что телефон уже не обязательно держать строго вертикально.

В списке Музыка, Фитнес, Здоровье, Подкасты, Напоминания, Дом, Быстрые команды, Локатор, Диктофон, Погода и даже пульт для Apple TV. Поворачиваете телефон, и интерфейс перестраивается под широкий экран: у части приложений слева выезжает боковая панель с разделами, а основной контент занимает всю ширину. В Погоде так удобнее смотреть почасовой график, а в Доме сразу видно все комнаты без пролистывания.

Есть версия, что режим готовят под будущий iPhone Ultra с большим экраном в стиле iPad, но это пока только догадка тестировщиков. Практическая польза заметна уже сейчас: телефон можно положить боком на стол во время тренировки или готовки. Правда, на старых моделях перестроение интерфейса иногда подтормаживает, поэтому не лишним будет прикинуть, какой айфон взять для быстрой работы с новой прошивкой.

Как рисовать в Сообщениях на iPhone с iOS 27

В Сообщениях появился отдельный инструмент для рисования. Раньше каракули от руки жили внутри iMessage-приложений и вызывались через неочевидную панель, которую половина пользователей вообще ни разу не открывала. Теперь это полноценный холст с набором кистей, ластиком и палитрой, а результат отправляется в чат обычным вложением.

Штука нишевая, но для быстрых пометок она удобнее скриншота: обвели нужное место на схеме, подписали пару слов пальцем и отправили. Владельцы iPhone с поддержкой Apple Pencil тут явно в выигрыше, остальным придется довольствоваться пальцем.

Раздельная громкость будильника и звонка в iOS 27

Вот это уже мелочь, которую ждали годами. В iOS громкость будильника и громкость звонка всегда были связаны: убавили рингтон вечером, чтобы никого не разбудить, и утром просыпали работу вместе с ним. Пользователи обходили это сторонними приложениями и костылями вроде плейлистов на пробуждение.

В iOS 27 в настройках звука ползунки развели. Будильник получил собственный регулятор, который не зависит от того, насколько тихо стоит звонок. Можно поставить рингтон на минимум, а будильник оставить на максимуме, и система больше не будет вас переучивать.

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Как быстро вставить текст на iPhone

Вставить скопированный текст в iOS всегда было отдельным приключением. Нужно попасть пальцем ровно в курсор, дождаться всплывающего меню и не промахнуться мимо пункта. Теперь кнопка вставки живет над клавиатурой, в той же полоске, где показываются подсказки слов.

Работает она контекстно: кнопка появляется только тогда, когда в буфере что-то есть, и пропадает, как только вы начинаете печатать. Отдельный плюс для конфиденциальности — при нажатии система не спрашивает разрешение на доступ к буферу, потому что вставку инициируете вы сами.

Мелочь экономит секунды, но этих секунд за день набегает прилично. Особенно если вы постоянно кидаете ссылки и коды подтверждения. Кстати, iPhone теперь сам защищает от мошенников тех, кто такие коды пересылает слишком доверчиво.

Как включить две камеры в FaceTime

FaceTime научился показывать картинку с двух камер сразу: фронтальная транслирует ваше лицо, основная — то, что происходит перед телефоном. Собеседник видит оба потока в одном окне, переключать ничего не нужно.

Идея не новая, похожее давно умеют Snapchat и BeReal, но в системном звонке это работает без сторонних приложений. Пригодится, когда показываете ремонт родителям или объясняете что-то руками. Нагрузка на процессор при этом заметная, так что на старых моделях режим может быть недоступен.

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Что нового в AirPods после обновления до iOS 27

На презентации Apple показала для наушников от силы пару пунктов, хотя обновлений заметно больше. Главное — ручной эквалайзер Custom EQ. Он живет в настройках AirPods, в разделе «Аудио и маршрутизация», и позволяет самому крутить низкие, средние и высокие частоты вместо фирменного профиля «как задумано». Работает на AirPods Pro 3, Pro 2, Max 2 и AirPods 4.

Второе — GymKit наконец заработал без Apple Watch. Кардиотренажер забирает пульс с датчика AirPods Pro 3, а приложение Фитнес получает от дорожки дистанцию, темп, наклон и калории. Нужен только совместимый тренажер, а такие стоят не в каждом зале.

Дальше по мелочи, но приятно. Siri AI полностью работает через наушники, так что часть задач решается голосом, не доставая телефон. Экран настроек AirPods переразбили на категории с цветными иконками, и нужный пункт стало проще найти. А точный поиск по UWB добрался до Apple Watch: кейс AirPods Pro 3 теперь ищется с пошаговыми подсказками прямо на запястье.

Самые полезные функции iOS 27

Самое полезное для большинства — раздельная громкость будильника и кнопка вставки. Эти две мелочи вы почувствуете в первый же день, и работают они на любом совместимом iPhone без всяких покупок. Горизонтальный режим следом: приятно, но нужно не всем.

Остальное пока держится на наблюдениях тестировщиков. Не спешите ставить сырую бету ради этих находок — разумнее дождаться стабильной версии осенью, тем более что к тому моменту часть функций получит внятное описание от самой Apple.