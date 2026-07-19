Как поставить оценку от 1 до 5 звёзд фотографиям на iPhone с iOS 27 и зачем это нужно

Оценивать фотографии звездами прямо в приложении «Фото» на iPhone раньше было нельзя. Теперь можно: функция звездных оценок появилась в iOS 27 и работает ровно так же, как оценки треков в «Музыке». Первая публичная бета-версия iOS 27 уже доступна, а значит желающих попробовать новую систему для iPhone стало гораздо больше. Разбираемся, как включить оценки, проставить звезды снимкам и видео и потом находить нужное за пару касаний.



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Обычно в медиатеке ищут через строку поиска. Набираете «еда» — и «Фото» показывают все снимки с едой. Если у вас настроен Apple Intelligence, поиск понимает и длинные описания вроде «человек в красной рубашке на пляже». Кстати, Siri AI научилась работать на русском языке, так что голосом искать фотографии тоже стало проще.

Но у звезд другая логика. Оценку ставите вы сами, а не алгоритм. Лучшие семейные кадры отмечаете пятью звездами, скриншоты, которые пока жалко удалять, — одной. И потом одним фильтром отделяете одно от другого. Никакой нейросети, никакого угадывания: система запоминает ровно то, что вы ей сказали.

Как включить оценки фотографий на iPhone

Тут есть подвох, из-за которого многие функцию просто не находят. Оценки не включены по умолчанию: пока вы не разрешите приложению показывать элементы управления, никаких звезд в интерфейсе не будет. Выглядит это так, будто фишку в вашей версии вырезали, хотя она на месте.

Порядок действий простой:

Обновите iPhone до iOS 27 по нашей инструкции. Откройте приложение «Фото» и перейдите на вкладку «Коллекции». Нажмите на фото профиля Apple-аккаунта в правом верхнем углу. Включите переключатель «Меню рейтинга на странице сведений» и закройте экран.

Полезно заранее понимать, чем публичная бета отличается от девелоперской, чтобы не гадать в последний момент, на какую из них обновиться.

Оценка фото и видео в приложении «Фото»

Дальше все делается за два касания. Откройте снимок или ролик на весь экран, нажмите на маленький значок звезды сверху и выберите нужное количество — от одной до пяти. Оценка сохраняется мгновенно и синхронизируется через iCloud, отдельно ничего подтверждать не нужно.

Одно ограничение все же есть. Оценку нельзя ставить фотографиям из общих альбомов iCloud. Звезды доступны только вашим собственным файлам в медиатеке и в обычных альбомах, так что чужие снимки из семейного альбома отсортировать не выйдет.

Какую шкалу выбрать — решать вам. Пять звезд обычно достаются избранным кадрам, а одна звезда часто работает как метка «на удаление»: помечаете все лишнее в течение месяца, а потом разом чистите медиатеку по фильтру. Главное — держаться одной системы, иначе через полгода вы сами не вспомните, что означала тройка.

Если оцениваете фотографии на ходу, а не сидя на диване, привыкать к новой логике придется быстро. Оценки удобнее всего ставить сразу после съемки, пока вы помните, зачем вообще сделали этот кадр. Хотите узнать про новые возможности «Фото» еще больше? Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и МАКС.

Кстати, если вы вообще любите приводить медиатеку в порядок, посмотрите заодно, как сделать крутую аватарку из фотографии с помощью нейросети. Пара минут — и готов новый аватар для мессенджеров.

Фильтр фотографий по оценке на iPhone

Ради этого все и затевалось. Смысл оценок раскрывается именно в фильтрации: после того как звезды проставлены, медиатека показывает только то, что вам сейчас нужно, и ничего лишнего.

Делается это так:

Откройте приложение «Фото» и убедитесь, что находитесь на вкладке «Медиатека». Фильтр работает и внутри альбомов или категорий. Нажмите на значок фильтра в виде трех линий сверху и выберите «Оценка». Отметьте одну или несколько оценок, чтобы увидеть все снимки и видео с такими звездами. Чтобы вернуть полный вид, снимите все отметки. Либо нажмите на тот же значок и выберите «Все объекты» или «Убрать фильтры».

Фильтр запоминается внутри альбома, и это неочевидный момент. Зашли в альбом с отпуском, оставили только пятизвездочные кадры, вышли, вернулись через неделю — и удивляетесь, куда делась половина фотографий. Ничего не пропало, просто фильтр никто не снял.

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Как сделать, чтобы звёзды были видны прямо в медиатеке iPhone

По ленте удобнее двигаться, когда видно, что уже оценено, а что нет. В iOS 27 такую наглядность можно включить вручную — и оценки появятся прямо на превью снимков, без открытия каждого кадра.

Порядок действий:

Откройте приложение «Фото» и перейдите на вкладку «Медиатека». Нажмите на значок фильтра в виде трех линий. Выберите «Параметры вида» и включите пункт «Оценка звездами».

Рядом с оцененными снимками появятся небольшие метки со звездами — примерно как сердечко у фотографий из избранного. Листаете ленту и сразу понимаете, до чего руки уже дошли, а что еще ждет разбора.

Что важно знать перед обновлением до iOS 27

Функция живет в бете, а бета есть бета. Медиатека — это самое ценное, что есть в iPhone, и рисковать ей ради звездочек точно не стоит. Перед обновлением сделайте резервную копию и почитайте, что надо знать перед установкой беты.

Мелкие шероховатости в системе тоже никуда не делись. Мы уже собирали самые обидные глюки iOS 27, которые бесят каждый день: ничего катастрофического, но нервы потреплют. Решайте сами, готовы ли вы к этому ради удобной сортировки.

Итог простой. Сначала включите показ элементов оценки в настройках «Фото» на iPhone. Затем открывайте снимки и выставляйте от одной до пяти звезд, придерживаясь удобной для вас логики. И пользуйтесь фильтром, чтобы за пару касаний находить лучшие кадры или отбирать все лишнее перед чисткой. Если у вас тысячи фотографий, звездные оценки станут одним из самых быстрых способов навести порядок в медиатеке.