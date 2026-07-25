Как увеличить размер текста на Apple TV в tvOS 27: пошаговая инструкция

Если вам тяжело разглядеть надписи в меню и приложениях на телевизоре, в tvOS 27 появился долгожданный инструмент: теперь можно увеличить размер текста на Apple TV вручную, а не полагаться только на автоматические настройки. Кстати, на прошлой неделе Apple выпустила публичную бета-версию iOS 27 — вдруг вы пропустили и хотите попробовать новую систему уже сейчас. А пока разберемся с новинкой для Apple TV: покажем пошагово, как увеличить шрифт, сколько уровней доступно и почему в части приложений эффект будет едва заметен.



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Новая настройка размера текста в tvOS 27

Раньше Apple TV сам подбирал размер надписей под диагональ телевизора. Работало это неплохо, но многим не хватало: при слабом зрении оставался только жирный шрифт, который делал буквы толще и чуть разборчивее, но крупнее они не становились.

В tvOS 27 появился отдельный регулятор размера текста, тот самый, что давно доступен на iPhone, iPad, Mac и Apple Watch. Теперь комфортный размер шрифта вы выбираете сами и не всматриваетесь в экран с привычного расстояния до телевизора. Если вы только присматриваетесь к публичным сборкам, заранее уточните, чем отличается публичная бета, и выберите подходящую версию.

Как изменить размер текста на Apple TV

Функция работает только в tvOS 27, поэтому сначала обновите приставку. Проверьте, что у вас Apple TV 4K второго или третьего поколения: обновление получают именно эти модели. Если системы пока нет, установите ее по нашей пошаговой инструкции по установке.

Дальше действуйте по порядку:

Сядьте на то же расстояние от телевизора, с которого обычно смотрите фильмы и сериалы — так проще оценить, какой размер шрифта вам действительно удобен. Откройте приложение «Настройки» на Apple TV. Перейдите в раздел «Универсальный доступ». Выберите пункт «Дисплей». Найдите новую опцию «Размер текста». Двигайте ползунок вправо, чтобы увеличить шрифт. Доступно девять уровней: крайний левый — стандартный, крайний правый — максимальный. Ориентируйтесь на предпросмотр вверху экрана — там сразу видно, как будет выглядеть выбранный размер. Когда подберете комфортный вариант, нажмите кнопку «Назад» или выйдите из настроек.

После этого откройте любое приложение, например Apple Music или Netflix, и текст в нем станет крупнее.

Почему не меняется размер текста на Apple TV

Иногда новый размер шрифта не применяется сразу. Обычно выручает одно из двух простых действий:

Закройте приложение полностью и откройте заново, чтобы оно подхватило новые настройки отображения.

Перезагрузите Apple TV. Проще всего отключить приставку от розетки на несколько секунд и включить снова.

Учтите: увеличение текста работает не во всех приложениях одинаково. Настройка опирается на технологию Dynamic Type — систему динамического изменения шрифта, которую разработчики должны поддерживать сами. Если поддержки нет, надписи останутся прежними, куда бы вы ни двигали ползунок.

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Почему увеличение текста работает не во всех приложениях Apple TV

Даже там, где увеличение текста работает, результат не всегда совпадает с ожиданиями. В части приложений, включая сами «Настройки», вместе с текстом сильно растут рамки, отступы и другие элементы интерфейса, а сами буквы прибавляют лишь чуть-чуть.

Так работает масштабирование интерфейса: система увеличивает не только шрифт, но и окружающие блоки. Поэтому в одном приложении текст станет заметно крупнее, а в другом разница окажется едва уловимой. Максимальный эффект заметен там, где разработчики полноценно поддержали Dynamic Type.

Как включить жирный шрифт на Apple TV

Регулятор размера текста легко сочетать со знакомой опцией жирного шрифта. Она лежит в том же разделе «Универсальный доступ» — «Дисплей» и делает буквы толще, а значит контрастнее и разборчивее.

При слабом зрении попробуйте объединить обе настройки: увеличенный размер плюс жирное начертание дают куда более читаемый текст, чем каждая опция отдельно. Подберите сочетание под себя, ориентируясь на предпросмотр и реальное расстояние до экрана.

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