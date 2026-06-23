Как установить tvOS 27 на Apple TV: пошаговая инструкция

Миша Королев

Если хотите установить tvOS 27 на Apple TV раньше остальных, сделать это можно через бета-программу Apple. Ниже разберем, какие модели поддерживают обновление, как скачать его пошагово и что нового появилось в системе. Инструкция подойдет даже тем, кто никогда не ставил тестовые версии ПО. Кстати, недавно вышла и вторая бета iOS 27 для iPhone, поставить которую можно почти на любой современный айфон.

На Apple TV тоже можно устанавливать бета-версии. Фото.

На Apple TV тоже можно устанавливать бета-версии

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Какие модели Apple TV поддерживают tvOS 27

Прежде чем устанавливать обновление, убедитесь, что ваша приставка совместима. Новую систему получают только две модели Apple TV 4K: второго поколения (2021 год) и третьего поколения (2022 год). Более старые устройства, которые еще тянули tvOS 26, в новую версию уже не попадают. Речь идет о следующих моделях:

  • Apple TV HD — больше не поддерживается;
  • Apple TV 4K первого поколения (2017 год) — больше не поддерживается.

Если у вас одна из этих приставок, поставить tvOS 27 не выйдет — она останется на последней доступной версии. Хотите первыми узнавать, какие гаджеты Apple получают обновления? Подписывайтесь на наш канал в Telegram и в МАКС.

Как скачать tvOS 27 на Apple TV

Самый простой способ получить tvOS 27 — установить публичную или девелоперскую бету прямо через настройки приставки. Доступ к бета-обновлениям Apple сделала бесплатным, поэтому регистрировать платный аккаунт разработчика не нужно — хватит обычного Apple ID.

Если вы уже ставили тестовые версии на iPhone, iPad или Mac с этим же Apple ID, действуйте так:

  1. Откройте приложение «Настройки» на Apple TV и убедитесь, что приставка подключена к интернету по Wi-Fi или кабелю Ethernet.
    2. Как скачать tvOS 27 на Apple TV. Выберите раздел «Бета-обновления». Фото.

    Выберите раздел «Бета-обновления»

  2. Прокрутите вниз и выберите пункт «Система».
  3. Перейдите в раздел «Обновления ПО».
    4. Как скачать tvOS 27 на Apple TV. Переключитесь на tvOS 27. Фото.

    Переключитесь на tvOS 27

  4. Подождите пару секунд, пока на экране появится строка «Бета-обновления», и выберите ее.
    5. Как скачать tvOS 27 на Apple TV. Начните загружать бету. Фото.

    Начните загружать бету

  5. Выберите вариант «tvOS 27 Developer Beta» (или соответствующую публичную бету).
    6. Как скачать tvOS 27 на Apple TV. Процесс может быть не очень быстрым. Фото.

    Процесс может быть не очень быстрым

  6. В появившемся окне «Обновление Apple TV» нажмите «Загрузить и установить».

После этого tvOS 27 начнет скачиваться, приставка подготовит обновление и установит его сама. Во время установки Apple TV перезагрузится — это нормально. Принцип одинаков для всех устройств Apple, те же шаги мы описывали в инструкции по установке iPadOS 27.

Что делать, если бета-обновление tvOS 27 не появляется

Если вы раньше не пользовались бета-версиями ПО Apple, аккаунт сначала нужно зарегистрировать в программе тестирования. Без этого пункт «tvOS 27 Developer Beta» в настройках просто не отобразится.

Чтобы это исправить, действуйте по шагам:

Что делать, если бета-обновление tvOS 27 не появляется. Перейдите на сайт программы бета-тестирования и примите лицензионное соглашение. Фото.

Перейдите на сайт программы бета-тестирования и примите лицензионное соглашение

  1. На компьютере или смартфоне зайдите на страницу developer.apple.com/account.
  2. Войдите со своим Apple ID — регистрация в бесплатной программе разработчика занимает пару минут.
  3. Подождите несколько минут, чтобы изменения вступили в силу.
  4. Вернитесь к шагам из предыдущего раздела и снова откройте «Бета-обновления» на Apple TV.

Если обновление по-прежнему не появляется, перезагрузите приставку и проверьте раздел еще раз. Не получается включить бету или появились другие вопросы? Пишите в наш чат в Telegram или МАКС, там подскажут.

Что нового в tvOS 27

На июньской презентации 2026 года Apple почти не уделила внимания tvOS 27 — весь упор пришелся на обновленного помощника Siri с искусственным интеллектом. Но и для приставки нашлось несколько приятных изменений, которые видно в повседневном использовании.

Главные нововведения tvOS 27:

  • более быстрый запуск приложений и плавные анимации интерфейса;
  • ускоренное подключение AirPlay с другими устройствами Apple;
  • более отзывчивый Пункт управления;
    • Что нового в tvOS 27. Подкасты получили новый дизайн. Фото.

    Подкасты получили новый дизайн

  • обновленный дизайн приложения «Подкасты»;
  • возможность увеличить системный размер текста через «Настройки», раздел «Универсальный доступ», далее «Экран» и «Размер текста»;
    • Что нового в tvOS 27. Системный текст наконец-то можно изменять в настройках. Фото.

    Системный текст наконец-то можно изменять в настройках

  • новая функция умных загрузок, которая сохраняет вероятный к просмотру контент для офлайн-доступа;
  • новый раздел «AppleCare и гарантия» в общих настройках с подробной информацией о покрытии.

С запуском приложений похожая история и на смартфоне: после перехода интерфейс отзывается заметно живее. Мы подробно сравнивали, как отличается скорость iPhone на новой и прошлой версии. Заодно в экосистему завезли умные инструменты вроде нового ИИ-редактора фото в iOS 27.

По некоторым данным, также улучшены настройки игровых контроллеров и добавлена поддержка аудио без потерь в высоком разрешении (Hi-Res Lossless) в Apple Music.

Не забывайте: бета — это тестовое ПО. Отдельные приложения могут вести себя нестабильно, а часть функций еще дорабатывается. Если приставка для вас основной экран для фильмов и сериалов, лучше дождаться финального релиза tvOS 27, который выйдет для всех позже в этом году.

Стоит ли устанавливать бету tvOS 27 прямо сейчас

Как установить tvOS 27 на Apple TV: пошаговая инструкция

Попробовать tvOS можно уже сейчас

Ставить бету есть смысл, если хочется протестировать новые функции и вы готовы к возможным сбоям. Для повседневного использования спешить не обязательно — все нововведения доберутся до стабильной версии без какого-либо риска.

Откатиться с беты на стабильную tvOS у Apple TV сложнее, чем на iPhone: у приставки нет встроенного режима восстановления для обычного пользователя. Поэтому ставьте бету осознанно, особенно если это единственная приставка в доме.

Если для вас важна стабильность, дождитесь публичного релиза позже в этом году — тем более скоро на смартфонах тоже подъедет много нового, и мы уже разбирали, когда выйдет iOS 27. А если хочется попробовать новинки первыми — следуйте шагам выше и помните, что бета может работать с ошибками.

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