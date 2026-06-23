Как установить tvOS 27 на Apple TV: пошаговая инструкция

Если хотите установить tvOS 27 на Apple TV раньше остальных, сделать это можно через бета-программу Apple. Ниже разберем, какие модели поддерживают обновление, как скачать его пошагово и что нового появилось в системе. Инструкция подойдет даже тем, кто никогда не ставил тестовые версии ПО. Кстати, недавно вышла и вторая бета iOS 27 для iPhone, поставить которую можно почти на любой современный айфон.



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Какие модели Apple TV поддерживают tvOS 27

Прежде чем устанавливать обновление, убедитесь, что ваша приставка совместима. Новую систему получают только две модели Apple TV 4K: второго поколения (2021 год) и третьего поколения (2022 год). Более старые устройства, которые еще тянули tvOS 26, в новую версию уже не попадают. Речь идет о следующих моделях:

Apple TV HD — больше не поддерживается;

Apple TV 4K первого поколения (2017 год) — больше не поддерживается.

Если у вас одна из этих приставок, поставить tvOS 27 не выйдет — она останется на последней доступной версии. Хотите первыми узнавать, какие гаджеты Apple получают обновления? Подписывайтесь на наш канал в Telegram и в МАКС.

Как скачать tvOS 27 на Apple TV

Самый простой способ получить tvOS 27 — установить публичную или девелоперскую бету прямо через настройки приставки. Доступ к бета-обновлениям Apple сделала бесплатным, поэтому регистрировать платный аккаунт разработчика не нужно — хватит обычного Apple ID.

Если вы уже ставили тестовые версии на iPhone, iPad или Mac с этим же Apple ID, действуйте так:

Откройте приложение «Настройки» на Apple TV и убедитесь, что приставка подключена к интернету по Wi-Fi или кабелю Ethernet. Прокрутите вниз и выберите пункт «Система». Перейдите в раздел «Обновления ПО». Подождите пару секунд, пока на экране появится строка «Бета-обновления», и выберите ее. Выберите вариант «tvOS 27 Developer Beta» (или соответствующую публичную бету). В появившемся окне «Обновление Apple TV» нажмите «Загрузить и установить».

После этого tvOS 27 начнет скачиваться, приставка подготовит обновление и установит его сама. Во время установки Apple TV перезагрузится — это нормально. Принцип одинаков для всех устройств Apple, те же шаги мы описывали в инструкции по установке iPadOS 27.

Что делать, если бета-обновление tvOS 27 не появляется

Если вы раньше не пользовались бета-версиями ПО Apple, аккаунт сначала нужно зарегистрировать в программе тестирования. Без этого пункт «tvOS 27 Developer Beta» в настройках просто не отобразится.

Чтобы это исправить, действуйте по шагам:

На компьютере или смартфоне зайдите на страницу developer.apple.com/account. Войдите со своим Apple ID — регистрация в бесплатной программе разработчика занимает пару минут. Подождите несколько минут, чтобы изменения вступили в силу. Вернитесь к шагам из предыдущего раздела и снова откройте «Бета-обновления» на Apple TV.

Если обновление по-прежнему не появляется, перезагрузите приставку и проверьте раздел еще раз. Не получается включить бету или появились другие вопросы? Пишите в наш чат в Telegram или МАКС, там подскажут.

Что нового в tvOS 27

На июньской презентации 2026 года Apple почти не уделила внимания tvOS 27 — весь упор пришелся на обновленного помощника Siri с искусственным интеллектом. Но и для приставки нашлось несколько приятных изменений, которые видно в повседневном использовании.

Главные нововведения tvOS 27:

более быстрый запуск приложений и плавные анимации интерфейса;

ускоренное подключение AirPlay с другими устройствами Apple;

более отзывчивый Пункт управления;

обновленный дизайн приложения «Подкасты»;

возможность увеличить системный размер текста через «Настройки», раздел «Универсальный доступ», далее «Экран» и «Размер текста»;

новая функция умных загрузок, которая сохраняет вероятный к просмотру контент для офлайн-доступа;

новый раздел «AppleCare и гарантия» в общих настройках с подробной информацией о покрытии.

С запуском приложений похожая история и на смартфоне: после перехода интерфейс отзывается заметно живее. Мы подробно сравнивали, как отличается скорость iPhone на новой и прошлой версии. Заодно в экосистему завезли умные инструменты вроде нового ИИ-редактора фото в iOS 27.

По некоторым данным, также улучшены настройки игровых контроллеров и добавлена поддержка аудио без потерь в высоком разрешении (Hi-Res Lossless) в Apple Music.

Не забывайте: бета — это тестовое ПО. Отдельные приложения могут вести себя нестабильно, а часть функций еще дорабатывается. Если приставка для вас основной экран для фильмов и сериалов, лучше дождаться финального релиза tvOS 27, который выйдет для всех позже в этом году.

Стоит ли устанавливать бету tvOS 27 прямо сейчас

Ставить бету есть смысл, если хочется протестировать новые функции и вы готовы к возможным сбоям. Для повседневного использования спешить не обязательно — все нововведения доберутся до стабильной версии без какого-либо риска.

Откатиться с беты на стабильную tvOS у Apple TV сложнее, чем на iPhone: у приставки нет встроенного режима восстановления для обычного пользователя. Поэтому ставьте бету осознанно, особенно если это единственная приставка в доме.

Если для вас важна стабильность, дождитесь публичного релиза позже в этом году — тем более скоро на смартфонах тоже подъедет много нового, и мы уже разбирали, когда выйдет iOS 27. А если хочется попробовать новинки первыми — следуйте шагам выше и помните, что бета может работать с ошибками.