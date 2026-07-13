Карта бензина в 2ГИС: как узнать где есть топливо и не стоять в очередях

С бензином в стране до сих пор нервно: где-то ввели лимиты на литры в одни руки, где-то заправки закрываются без предупреждения, а колонки с нужной маркой пустеют уже к обеду. Недавно мы рассказывали про народную карту ГдеБенз, где наличие топлива отмечают сами водители, а теперь покажу еще более удобную штуку — карту бензина прямо в 2ГИС. Она охватывает почти всю Россию и, что приятно для владельцев iPhone, открывается и в приложении, и через обычный браузер.



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Как работает карта наличия топлива в 2ГИС

2ГИС запустил отдельный сервис, который показывает наличие топлива на заправках в реальном времени. По данным разработчиков, карта охватывает более 29 тысяч АЗС — это практически все заправки страны. Открыть ее можно прямо с главного экрана приложения или по адресу benzin.2gis.ru в браузере, отдельно ничего скачивать не нужно.

Самое интересное — откуда берутся данные. Тут сразу два источника информации. Первый — обезличенные данные о транзакциях от Сбера, который стал партнером карты: если на АЗС недавно кто-то расплачивался за бензин, значит топливо там с высокой вероятностью есть. Второй источник — сами водители, которые отмечают наличие разных марок прямо в приложении. Получается смесь банковской статистики и живого краудсорсинга, и именно это делает картинку точнее, чем у карт с одним источником данных.

По статистике самого сервиса спрос на такие штуки взлетел нешуточно: поиск АЗС вырос в семь раз по сравнению со средними значениями прошлого года, а пик пришелся на 3 июля — тогда бензин искали в 13 раз чаще обычного. Так что инструмент появился очень вовремя. Кстати, если хотите первыми узнавать про подобные сервисы, подписывайтесь на наши каналы в Telegram и МАКС — там разбираем такие фишки регулярно.

Как найти заправку с бензином в 2ГИС на iPhone

Сам процесс поиска простой и не требует никаких танцев с бубном. Вся логика строится вокруг фильтров: вы задаете нужные параметры, а карта подсвечивает только подходящие АЗС. Вот как это выглядит по шагам:

откройте карту бензина с главного экрана 2ГИС или через сайт benzin.2gis.ru с помощью фильтра выберите АЗС с нужным видом топлива и подходящим размером очереди откройте карточку заправки, чтобы уточнить наличие марки, ограничения и загрузку постройте маршрут прямо из карточки — навигатор проведет до колонки с учетом пробок

Главный плюс перед народными картами в том, что маршрут строится в том же приложении. Не нужно копировать адрес, прыгать в другой навигатор и терять время, все происходит в одном окне. Для iPhone это особенно удобно: 2ГИС давно и стабильно работает на iOS, а карта бензина уже встроена в текущую версию, так что достаточно просто обновить приложение до свежего.

Если же 2ГИС по каким-то причинам показывает не то, всегда полезно свериться с альтернативой. Например, недавно мы разбирали карту топлива в Яндекс Заправках, которая тоже открылась для всех пользователей и умеет фильтровать АЗС по маркам и очередям. Проверять сразу в нескольких сервисах — вообще золотое правило в такие нервные недели, потому что данные у всех обновляются с разной скоростью.

Цены, очереди и ограничения на заправках в 2ГИС

Карта хороша не только тем, что помечает работающие заправки. В карточке каждой АЗС спрятано много полезного, и ради этого стоит открывать станцию перед выездом, а не ехать вслепую. Вот что там можно увидеть:

какие виды топлива есть в наличии — от 92-го до дизеля

актуальные цены на каждую марку

ограничения на отпуск: лимит на литры или запрет заливать в канистру

есть ли очередь и насколько она длинная

Именно связка из цены, очереди и лимита и экономит нервы. Одно дело доехать до заправки и спокойно залить 95-й, и совсем другое — узнать уже на месте, что больше 20 литров в руки не дают. Карта предупреждает об этом заранее, и вы сами решаете, ехать туда или поискать вариант посвободнее чуть дальше.

Похожая логика работает и в банковских сервисах. Мы, к примеру, показывали карту АЗС в Альфа-Банке, где заправку можно еще и оплатить прямо из приложения. Подходы у всех разные, но суть одна — меньше сюрпризов на колонке. Не нашли нужный фильтр или карта тупит? Пишите в наш чат в Telegram или МАКС, подскажем, где смотреть.

Насколько точны данные о бензине в 2ГИС

Честно скажу: ни одна карта топлива не дает стопроцентной гарантии. Ситуация на АЗС меняется буквально за полчаса — утром бензин был, а к обеду его уже разобрали. Данные Сбера показывают факт покупок, но с небольшой задержкой, а отметки водителей зависят от того, насколько активно люди в вашем городе пользуются сервисом. Поэтому свежесть информации стоит перепроверять перед каждым выездом.

Тем не менее у 2ГИС есть серьезное преимущество в охвате: 29 тысяч заправок — это реально почти вся страна, а не пара крупных городов. Плюс данные подкреплены банковскими транзакциями, а не держатся только на доброй воле пользователей. На фоне народных карт это выглядит солиднее. Для полноты картины можно держать под рукой и карту работающих АЗС Сбербанка, благо туда тоже встроены карты 2ГИС и данные во многом пересекаются.

Кому это все нужно в первую очередь? Всем, кто регулярно за рулем и хоть раз попадал в ситуацию с пустой колонкой или очередью на полчаса. Владельцам iPhone инструмент достается бесплатно и без возни: 2ГИС и так у многих стоит, а веб-версию можно просто открыть в Safari и даже вынести иконкой на рабочий стол. Мой вывод простой — в нынешние времена такая карта в телефоне точно лишней не будет, особенно если планируете дальнюю поездку и не хотите молиться на каждую заправку по дороге.