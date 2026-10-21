Перевели деньги другу и получили блокировку карты. Все из-за одной надписи

Скинуть другу деньги за торт на день рождения коллеги — дело десяти секунд. Вбили сумму, в поле сообщения для ясности дописали пару слов и нажали кнопку. Только иногда в ответ приходит не «спасибо», а SMS от банка с просьбой подтвердить операцию, а то и новость, что карта ограничена. Обиднее всего, что дело бывает вовсе не в сумме, а в тексте, который вы добавили сами и из лучших побуждений. Ниже разберем, как банк читает подписи к переводам, какие слова там лучше не писать и что делать, если карту уже заморозили.



Банк проверяет перевод дважды, и это разные проверки

Когда перевод вдруг зависает, кажется, что банк просто перестраховался. На деле за ним стоят два закона, и путать их не стоит. Первый, закон о национальной платежной системе (161-ФЗ), защищает вас от мошенников. С 1 января 2026 года Банк России расширил список признаков подозрительного перевода с 6 до 12. Среди них нетипичная для вас сумма или время операции, получатель из базы ЦБ, смена номера телефона в онлайн-банке за последние 48 часов и признаки вредоносного ПО на смартфоне.

Если перевод попал под такой признак, банк обязан остановить его на два дня или отказать в операции и сразу вас предупредить. Подтвердить перевод можно до конца следующего дня, то есть до 23:59, выходные этот срок не сдвигают. После подтверждения банк обязан деньги отправить. Исключение одно: если получатель числится в базе ЦБ как мошенник.

Второй закон, 115-ФЗ о противодействии отмыванию денег, работает совсем по другой логике. Ему неважно, обманули вас или нет. Он ищет скрытый бизнес, обналичивание и транзит чужих денег, а вот здесь подпись к переводу как раз начинает играть против вас.

Невинное «за торт» алгоритм может прочитать как бизнес

Банки обязаны следить, чтобы личную карту не использовали для предпринимательства. Поэтому их системы автоматически читают поле «Сообщение получателю». Чаще всего вопросы вызывают подписи вроде «оплата услуг», «за товар», «заказ» и «аренда». Любая формулировка, из которой видно, что вы что-то продали или оказали услугу, для банка выглядит как торговля по физической карте.

Вот и «за торт». Один такой перевод от подруги никого не заинтересует. Но если вы печете на заказ и каждую неделю получаете «за торт», «за капкейки» и «предоплата» от разных людей, со стороны это бизнес без регистрации. Ровно та картина, ради которой 115-ФЗ и писали. То же касается регулярных «за маникюр» или «за ЖКУ» с одинаковыми суммами.

С шутками еще хуже. «Взятка», «откат» или «в общак» в комментарии могут привести к блокировке, даже если вы написали это ради смеха. Автоматика не понимает иронии, она видит слово. Бывает и так: муж переводит жене 150 тысяч рублей с пометкой про маникюр. Сумма явно выше цены услуги, раньше переводов между ними не было, фамилии разные. Для банка этого достаточно, чтобы заблокировать карту и запросить объяснения.

Пустое поле в Альфа-Банке на самом деле не пустое

Самый простой способ не рисковать: если переводите часто, вообще ничего не пишите в сообщении, а детали обсуждайте в мессенджере. Совет рабочий, но есть деталь, о которой мало кто знает. Альфа-Банк при переводе сам заполняет поле «Сообщение» текстом «Перевод денежных средств», если вы оставили его пустым и не вписали ничего своего.

Пугаться тут нечего, фраза нейтральная и ни на какую торговлю не намекает. Просто имейте в виду: получатель увидит у себя эти слова, и в выписке они тоже останутся. Если в истории операций вам попалось «Перевод денежных средств», хотя вы точно ничего не печатали, это не сбой и не взлом, а автоподстановка банка.

Когда подпись все-таки нужна, пишите ее как бухгалтер, а не как друг. Для возврата долга подойдет «Возврат по договору займа от 10.01.2026», для сбора на подарок лучше использовать специальную форму сборов в приложении банка, где указаны цель и сумма. Сухо, зато вопросов не будет.

Слова не единственное, что настораживает банк

Недавно я рассказывал, что после атак на дата-центры снова ношу наличные и почти не плачу айфоном. Так вот, наличные тоже попадают в поле зрения банка. В октябре прошла новая волна блокировок, и любители налички оказались в группе риска. Само по себе снятие денег не проблема. Проблема в сочетании.

Классическая картина, которую ищут банки, выглядит так: на карту приходит много мелких переводов от разных людей, а потом деньги быстро уходят наличными или одним крупным переводом. Так работают дропы, через которых мошенники выводят украденное. Если вы собираете деньги на корпоратив, а потом снимаете всю сумму в банкомате, вы невольно рисуете тот же узор. Не страшно, если такое случилось раз. Хуже, когда это повторяется каждый месяц.

Отдельно стоит помнить про смену SIM-карты и номера. Если за двое суток до перевода у вас поменялся номер в банке или на Госуслугах, перевод почти наверняка уйдет на проверку. Банк считает, что так выглядит угнанный аккаунт, и в целом он прав.

Если карту уже заморозили, тянуть не стоит

Первым делом выясните, какая именно проверка сработала. От этого зависит, что делать дальше. Порядок действий такой:

Откройте SMS от банка или чат в его приложении: там обычно написано, приостановлен ли один перевод или ограничена вся карта. Если остановлен конкретный перевод, подтвердите его в приложении или по телефону на обороте карты до 23:59 следующего дня. Если банк пишет, что ваши данные попали в базу ЦБ, подайте заявление на исключение через свой банк или интернет-приемную Банка России, раздел «Информационная безопасность». Если банк прислал запрос по 115-ФЗ, соберите чеки, договоры, расписки или справку о доходах и отправьте их через чат в приложении.

ЦБ рассматривает заявление об исключении из базы до 15 рабочих дней. Все это время действует лимит 100 тысяч рублей в месяц на переводы людям, включая себя. Его можно превысить, если прийти в отделение с паспортом. Оплату покупок и коммуналки лимит не трогает, а зарплата и пособия приходят как обычно. Если банк молчит и решение не пересматривает, жалобу можно направить в интернет-приемную ЦБ. Не получается понять, что именно от вас хочет банк? Пишите в наш чат в Telegram или МАКС, там через подобное проходил не один человек.

Главное сообщение от банка может уйти в фильтр

Я недавно скрыл SMS на экране блокировки iPhone и советую сделать так же. Но скрыть текст и не получить сообщение вовсе — разные вещи. Пушей от большинства банков на айфоне давно нет: их приложения удалили из App Store, а веб-версии и ярлыки уведомления не присылают. Так что о приостановленном переводе вы, скорее всего, узнаете из обычной SMS.

Вот тут и подвох. iPhone умеет раскладывать сообщения от незнакомых номеров по отдельным папкам и не всегда о них сигналит. А на подтверждение перевода у вас чуть больше суток: если SMS от банка тихо уехала в «Неизвестных отправителей», операция просто сгорит. Проверить, что сообщения доходят, можно так:

Откройте Настройки — Приложения — Сообщения и посмотрите блок фильтрации неизвестных отправителей. Если фильтр включен, откройте приложение «Сообщения» и загляните в папку с неизвестными отправителями: нет ли там SMS от банка. Сохраните короткий номер или имя отправителя банка в контакты. Сообщения от контактов фильтр не трогает. В Настройки — Уведомления — Сообщения проверьте, что уведомления включены, а в пункте «Показ миниатюр» стоит «Без блокировки».

Так текст не увидят посторонние, но само сообщение вы не пропустите. И раз в неделю заходите в банк и пролистывайте историю операций и чат поддержки: запрос по 115-ФЗ банк иногда присылает только туда, без всякой SMS. Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и МАКС, если хотите узнать о новых правилах для переводов до того, как они коснутся вашей карты. А если после всех этих историй решили держать немного наличных на черный день, компактные кошельки под пару купюр и карт регулярно появляются в «Сундук Али-Бабы» в МАКС.

Так заблокируют ли карту за «торт»? За одну подпись от друга почти наверняка нет. А вот если такие переводы идут потоком, лучше заранее подумать, как это выглядит со стороны банка, и оставить поле сообщения пустым.